Reicholzheimer Narren liefern Fasching

Karneval: RNC sorgt mit Züngli to go und Partystimmung vom Wagen für Stimmung im Ort - Ümtrieb abgesagt

In Reicholzheim bringt ein Wagen Fasching zu den Menschen nach Hause (von links): Prinz Lukas, der heimatverbundene Traubenflüsterer, Prinzessin Tina, die weit gereiste Wassernixe, das Kinderprinzenpaar Emily, unsere kreative sommerliche Fee, und Felix, der Schöffer vom Sotzenberch mit Dauerpower, sowie die Kinderpräsidenten David Dankovski und Paul Rappert. Birger-Daniel Grein

Insgesamt wurden 111 Züngli abgeholt, die in einem mit Holz befeuerten Kessel zubereitet wurden. Sie sind das traditionelle Essen am Ümtrieb. »Das Angebot kam bei Jungen und älteren Einwohnern sehr gut an«, freute sich RNC-Vorsitzender Andreas Amend. Abgeholt werden konnten diese mit eigenen Behältnissen im Hof von RNC-Kesselmeister Stefan Baumann.

Anschließend zog der vom Traktor gezogene Wagen des Faschingslieferdienstes bei strahlendem Sonnenschein durch alle Straßen des Dorfs und brachte Flüssiges, Süßes, Musik und Partystimmung zu den Menschen. Auf dem Wagen standen das erwachsene Prinzenpaar Lukas, der heimatverbundene Traubenflüsterer (Lukas Bernhard), und Tina, die weit gereiste Wassernixe (Tina Romag).

Unterstützt wurden sie vom Kinderprinzenpaar Emily, unsere kreative sommerliche Fee (Emily Sommer), und Prinz Felix, der Schöffer vom Sotzenberch mit Dauerpower (Felix Baumann), sowie den Kinderpräsidenten David Dankovski und Paul Rappert. Sie warfen und überreichten den Menschen süße und flüssige Faschingsgaben. Dazu kam auch eine Apfelbreche zum Einsatz, um den Abstand beim Übergeben zu wahren. Die Menschen warteten an der Straße, in ihren Gärten und an den Fenstern auf den »Lieferdienst«. Einige Reicholzheimer hatten sich auch verkleidet.

Der Wagen war mit dem Motto der diesjährigen Reicholzheimer Faschingskampagne auf weißen Tüchern beschriftet: »Bücher, Filme und Gedichte, der RNC schreibt heute Geschichte.« Am Dienstag wird es bei einer Faschingsrallye verschiedene Spiel- und Rätselaktionen für Kinder geben. Außerdem das beliebte Schätzspiel der Kindersitzung. Beginn ist um 14.11 Uhr. »Die Kinder sind eingeladen, geschminkt und verkleidet teilzunehmen«, so Amend.

Am 21. Mai wird es dann ein Faschingsprogramm im Freien geben. Details dazu werden aber noch festgelegt.

