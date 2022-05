Reicholzheimer feiern diesmal Fasching im Mai

Narrenclub: Kommender Samstag unter dem Motto »Bücher, Filme und Gedichte - der RNC schreibt heut' Geschichte«

Wertheim 17.05.2022

Die "Downtowns" zeigten sich bei den Proben bestens gelaunt . Als Hexen werden sie beim Bunten Abend des RNC über die Bühne flitzen

Marcell Pape, Schriftführer und ein »Tausendsassa« beim RNC plauderte aus dem Nähkästchen, als es im Gespräch mit unserem Medienhaus darum ging, wie der RNC den Sommer gemeinsam mit seinen Fans und Faschingsfreunden noch etwas bunter macht. »Es sind eigentlich sogar zwei Veranstaltungen, denn Christine Schlör hat auch einen Kindernachmittag organisiert«, erfährt man von ihm.

Proben seit dem Frühherbst

Schon seit Monaten haben sich sowohl der Vorstand als auch die Mitwirkenden mit einer Faschingssitzung beschäftigt. »Mit den Proben wurde bereits im Frühherbst begonnen, dann kamen aber der Trainings-Stopp sowie die Absage aller Veranstaltungen; dennoch konnte man glücklicherweise erfolgreich die virtuelle Weinprobe umsetzen und weiter in den Sommer planen. Abhängig vom jeweils Mach- und Vertretbaren wollten wir unbedingt etwas auf die Beine stellen«, erklärt Pape. So ganz sang und klanglos sollte der Fasching in Reicholzheim an der Tauber in der Sommerzeit nicht verstreichen. Die Proben begannen wieder, soweit es möglich war.

»Wir werden den Bunten Abend in der Turnhalle veranstalten. Dabei wird es aber kein strammes Programm geben wie bei den Sitzungen. Der Fokus liegt vor allem darauf, endlich wieder eine Gelegenheit für Geselligkeit, Tanz und witzige Unterhaltung zu bieten«, verrät der Schriftführer. Durchs Showprogramm führt wieder Sitzungspräsident Carsten Schmidt.

Prinzenpaar dabei

Das Prinzenpaar wird ebenfalls mit dabei sein. Die beiden haben sich bei der virtuellen Weinprobe des RNC, wie auch am Rosenmontags-Umzügle bereits bestens bewährt: Lukas, »der heimatverbundene Traubenflüsterer«, und Tina, »die weit gereiste Wassernixe« (Lukas Bernhard und Tina Romag). Die weibliche Damengarde wird in der Königsdisziplin, dem Marschtanz, ihr Können zeigen. Angesagt hat sich auch das KAG (Krampfadergeschwader). Keine Sitzung ohne SSP, das »ständig stellvertretende Prinzenpaar« und »Am End« alias Birgit und Andreas Amend. Von den » Downtons« wird man einen Showtanz sehen.

Wen wohl die »Nochtaüle« bei ihrer Comedynummer ins Visier nehmen wird, hat Marcell Pape nicht verraten. Auf jeden Fall wird es heuer in der Halle auch Stehplätze für die Faschingsfreunde geben.

»In der Hoffnung auf gutes Wetter werden wir vor der Halle einen Open-Air-Lounge-Bereich einrichten, wo man es sich an der frischen Luft gemütlich machen kann«, so Pape weiter. An der Abendkasse soll es noch Eintrittskarten, gegebenenfalls aber dann nur noch Stehplatzkarten, geben. Beginn ist um 20.11 Uhr.

Die musikalische Begleitung übernimmt »SchwaBeLu« aus Gamburg. Nach dem Bunten Abend hat sich Vereinsmitglied DJ Weak sense (Phillip Heimer) angekündigt. Er wird bei der House Party nach Mitternacht die Unermüdlichen unter den Feierwütigen durch die Nacht begleiten.

Hintergrund Hintergrund: Kindernachmittag in der Turnhalle "Wir organisieren auch einen Kindernachmittag", war von RNC--Schriftführer Marcell Pape zu erfahren. Ab 15 Uhr wird am Freitag, 20. Mai, die Turnhalle für gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen geöffnet. Die Kaffeebar wird dabei von der Grundschule organisiert. Bei Christine Schlör sind in der Vorbereitung alle Fäden wieder zusammen gelaufen. Ab 16 Uhr wird der Reicholzheimer Narrensamen die Bühne stürmen. "Rund zehn Auftritte sind derzeit vorgesehen", so Pape. Sie werden dabei ihr schauspielerisches und tänzerisches Talent auf der Fachingsbühne zeigen. Nach dem Showprogramm kann ab etwa 17.30 Uhr vor der Halle die aufgebaute Spielstraße mit verschiedenen Stationen genutzt werden. Die Kinder sollen ja müde nach Hause kommen. Wie immer beim Kindernachmittag: der Eintritt frei. (gher)