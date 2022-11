Rehasport steht vor großen Herausforderungen

Gesundheit: Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft Wertheim muss neue Vorschriften der Krankenkassen und des Gesetzgebers umsetzen

Wertheim 03.11.2022 - 14:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor dem Start der Herzsportgruppen: Christian Wüst (rechts) ist dabei, als Notfallmediziner Jörg Henkel (links) den Blutdruck eines Teilnehmers misst. Im Vordergrund werden gerade am Zeigefinger eines anderen Teilnehmers Sauerstoffgehalt und Puls gemessen. Foto: Petra Folger-Schwab

Durch die Pandemie sind Übungsstunden monatelang ausgefallen. Die Teilnehmenden, die mit ärztlichen Verordnungen kommen, sorgen in normalen Zeiten für Einnahmen, die komplett wegfielen.

Abgaben in voller Höhe

»Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich«, so Wüst. Er moniert, dass die Abgaben an die Verbände in voller Höhe geleistet werden mussten, ebenso die Versicherungsbeiträge. Der Mitgliederschwund, den Wüst in den 18 Jahren seiner Tätigkeit beobachtet, tut sein Übriges. 300 Mitglieder seien es damals gewesen, von denen jetzt nur noch ein Drittel dabei sei.

Die Zahl der Teilnehmenden mit ärztlicher Verordnung sei aktuell um mehr als die Hälfte auf knapp 50 geschrumpft. Erklären könne er sich das nicht, sagt Wüst. Er habe deswegen Kontakt mit den Hausärzten aufgenommen.

Digitale Abrechnung

Seit 2022 muss die Abrechnung mit den Krankenkassen digital erfolgen. Die Kosten für neue Software, Schulungen, Verschlüsselung und einen geeigneten Computer belaufen sich auf 3500 Euro, die das Vereinsvermögen belasten.

Ganz besonders beschäftigt die Verantwortlichen die neue Rahmenvereinbarung für den Rehasport, die bereits seit 1. Januar 2022 gültig ist. Besonders im Bereich der Herzsportgruppen haben sich Änderungen ergeben. Bisher war die »ständige persönliche Anwesenheit« eines Herzsportgruppenarztes vorgeschrieben. Nun kann die Betreuung der Teilnehmenden unter Umständen auch durch die ständige Anwesenheit oder Bereitschaft einer Rettungskraft oder die ständige Bereitschaft des betreuenden Arztes erfolgen. Der bestehende Ärztemangel wirkt sich so nicht zum Nachteil der Herzsportgruppen aus.

»Wir müssen die Herzsportgruppen neu organisieren«, erläutert Wüst. Man könne theoretisch nach dem alten Modus verfahren, bei dem ein Arzt immer anwesend war. Damit waren Betreuung und Notfallsituation abgedeckt. Das wolle man bei den Gruppen mit herzschwachen Teilnehmern beibehalten.

Immer erhöhte Sicherheit

»Wir haben immer auf erhöhte Sicherheit gesetzt«, bekräftigt Wüst. Beim Besuch unseres Medienhauses in der Bestenheider Sporthalle war Notfallmediziner Jörg Henkel dabei, den Blutdruck der Teilnehmer zu messen, zusätzlich wurden die Werte für Sauerstoff und Puls ermittelt und dokumentiert.

Für herzstärkere Gruppen könne man jetzt die Variante mit Anwesenheit oder Bereitschaft einer Rettungskraft beziehungsweise der Bereitschaft eines Arztes wählen. Bereitschaft bedeutet, dass Hilfe in durchschnittlich acht Minuten vor Ort sein muss, erklärt Wüst.

Was passiert dann bei Notfällen? Um dafür gerüstet zu sein, muss auch die BRSG einen Notfallplan vorlegen und in das Notfallmanagement investieren. Der Notfallkoffer muss durch einen automatisierten externen Defibrillator (AED) und einen Ambu-Beutel für die manuelle Beatmung ergänzt werden. Das wurde bereits angeschafft und lag bei unserem Besuch bereit. Notfallübungen müssen regelmäßig (mindestens zweimal pro Jahr) während der Übungseinheit trainiert werden. Ungefähr 2000 Euro musste der Wertheimer Verein schon dafür ausgeben.

Viele Anträge müssen gestellt, Formblätter ausgefüllt, Schulungen absolviert werden, um die neuen Bedingungen umsetzen zu können. Es geht um die Bezahlung der geleisteten Arbeit, es geht um die Sicherheit der Teilnehmenden, aber auch der Übungsleiter und Betreuer. Wie schnell man ohne eine entsprechende Versicherung großen finanziellen Schaden erleiden kann, ist gerade im Rehasport nachvollziehbar.

Das alles beschäftigt Christian Wüst und seine Mitstreiter seit geraumer Zeit. Der Notfallplan wird mit der Rotkreuzklinik erstellt. Die Notfallmediziner Jörg Henkel und Mamoon Al Hamed sind mit im Boot. Außerdem muss auf neue Listen umgestellt werden. Mit jedem Teilnehmer muss eine schriftliche Vereinbarung geschlossen werden.

Auch mit jedem Übungsleiter ist eine schriftliche Vereinbarung abzuschließen. »Wir könnten fast schon eine bezahlte Kraft ganztags einstellen«, so der Vereinsvorsitzende.

Die Bürokratie könne das Ehrenamt schnell überfordern. Christian Wüst bleibt im Einsatz, auch wenn er manchmal an seine Grenzen stößt.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Die Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft Wertheim e.V. Die BRSG Wertheim e.V. wurde 1973 gegründet und feiert im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am 22.September 2023 im Gasthaus Rose in Nassig ein Festkommers statt. Der Verein hat aktuell um die 100 Mitglieder. Am 10. Juni 2022 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzender Christian Wüst, Schriftführerin Heidrun Bohlig und Beisitzer Hubertus Heneka wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzu kamen Zweite Vorsitzende Brigitte Wind, Kassier Walter Schwab, Beisitzerin Yvonne Horn sowie die Kassenprüferinnen Ute Heneka und Helena Dries. Die Mediziner Jörg Henkel und Mamoon Al Hamed von der Rotkreuzklinik betreuen den Herzsport. Vereinsärzte sind Margret Breunig und Karsten Braun. Sechs Gruppen treffen sich regelmäßig: zwei Herzsportgruppen in Bestenheid, zwei Orthopädiegruppen in Vockenrot und eine in Wertheim sowie eine Wassergymnastikgruppe in der Schwimmhalle Wertheim. Geplant sind eine Yogagruppe, eine Long-Covid-Gruppe für Menschen mit Atemproblemen und eine Sportgruppe für von ADHS Betroffene (Jugendliche und Erwachsene). Außerdem möchte der Verein wieder in der Inklusion aktiv werden und Sport für Menschen mit körperlichen Einschränkungen anbieten. Informationen über aktuelle und geplante Gruppen bei Christian Wüst, Tel. 0 93 42 91 98 14 oder E-Mail: christian.wuest@t-online.de

Hintergrund Vor dem Start der Herzsportgruppen: Christian Wüst (rechts) ist dabei, als Notfallmediziner Jörg Henkel (links) den Blutdruck eines Teilnehmers misst. Im Vordergrund werden gerade am Zeigefinger eines anderen Teilnehmers Sauerstoffgehalt und Puls gemessen. Foto: Petra Folger-Schwab