Regionalverband bestimmt künftig die Standorte

Windenergie: Ausbau Erneuerbarer Energien liegt nicht mehr in der Hand der Stadt Wertheim - Fachtagung

Wertheim 21.11.2022 - 12:56 Uhr 2 Min.

Klaus Mandel, Direktor des Regionalverbands Heilbronn-Franken, erläuterte bei der Fachtagung Windkraft die Folgen der neuen Gesetzgebung. Foto: Stadt Wertheim Windrotoren bei Höhefeld: Die Anlagen stehen auf einer sogenannten Vorrangfläche für Windkraftnutzung. Zusammen mit der Vorrangfläche in Dertingen belegen beide Areale 1,1 Prozent der Wertheimer Gemarkungsfläche. Foto: Gunter Fritsch

Sie sollen sicherstellen, dass 1,8 Prozent ihrer Regionsfläche für die Windkraft bis Ende 2032 zur Verfügung stehen. Das Flächenziel für Photovoltaik sei dagegen noch nicht festgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wertheim zur Fachtagung Windkraft, die am Samstag in der Main-Tauber-Halle stattfand.

Bund und Land treiben den Ausbau der Erneuerbaren Energien voran. Sie geben Zeit- und Flächenziele vor und beschleunigen die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dazu wurden eine Reihe neuer Gesetze erlassen, mit deren Auswirkungen auf Wertheim sich rund 40 Kommunalpolitikerinnen und -politiker am Samstag in der Main-Tauber-Halle befassten.

Handlungsspielraum begrenzt

Der Handlungsspielraum der Kommunen bei Ausweisung von Flächen für Erneuerbare Energien werde künftig begrenzt sein. Bislang habe man Windkraft bezogen auf einzelne Vorhaben diskutiert. Jetzt betreffe die Aufgabe die Gesamtstadt, skizzierte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Hintergründe der Tagung. Wird das Ziel von 1,8 Prozent verfehlt, gilt Windenergie im gesamten Planungsraum als privilegiert.

Das würde für Wertheim bedeuten, dass Windkraftanlagen im gesamten Gemarkungsgebiet grundsätzlich zulässig sind, solange keine anderen rechtlichen Belange wie zum Beispiel Naturschutz entgegenstehen.

Eine planerische Steuerung der Standorte durch die Kommune wäre dann nicht mehr möglich. Bei der Fachtagung erläuterte Verbandsdirektor Klaus Mandel, das Ziel von 1,8 Prozent Windenergiefläche müsse nicht in jeder einzelnen der 111 Kommunen in der Region Heilbronn-Franken erreicht werden, sondern bezogen auf die gesamte Region. Aufgabe des Regionalverbands sei es nun, einen verlässlichen Planungskorridor für die Ausweisung von Windkraftflächen zu entwickeln und diesen mit konkreten Kriterien zu unterlegen.

Dabei müssten Abstandsflächen zu Wohngebieten festgelegt und der Umgang mit Natur- und Artenschutz sowie mit Denkmalschutz geregelt werden. Auch militärische Belange seien zu berücksichtigen, denn ein Fünftel der Region lägen im Bereich der Tiefflugstrecken des Heeresflugplatzes Niederstetten, so der Verbandsdirektor. Das weitere Verfahren sieht laut Mandel vor, dass der Regionalverband pro Gemeinde eine Flächenkulisse für Windkraft in zwei Szenarien - mit und ohne Flugzonen - erstelle. Diese Flächenkulisse will man bis Mitte nächsten Jahres vorlegen und dann mit den Kommunen diskutieren. Bis Ende 2025 soll die Planung Rechtskraft erlangen.

Fünf Prämissen

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez stellte fünf Prämissen vor, die der Stadt bei der Ausweisung von Windenergieflächen wichtig sind: Städtische Flächen sollen Vorrang haben, die Wertheimer Stadtwerke sollen möglichst mit im Boot sein, man bevorzuge lokale und regionale Investoren, die Bürger sollen sich beteiligen können, und der erzeugte Strom soll möglichst in den lokalen Verbrauch fließen.

Für diese Prämissen erhielt der Oberbürgermeister ebenso Zustimmung wie für den Vorschlag, die Strategiegruppe Windkraft zu erweitern. Sie war 2020 zur Begleitung des Repowering-Projekts Höhefeld gegründet worden. Künftig soll sie alle Planungen im Stadtgebiet in den Blick nehmen. Dazu wird sie auf alle Ortsvorsteher und Stadtteilbeiratsvorsitzenden erweitert.

Die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen gehören der Strategiegruppe weiter an, ebenso die Stadtwerke und die Naturschutzverbände Bund und Nabu. Das Forum Energiedialog wird die Stadt beim Thema Windenergieausbau auch in Zukunft begleiten.

Eine der ersten Aufgaben der erweiterten Strategiegruppe wird sein, eigene Kriterien für die Bewertung von Windenergieflächen zu erarbeiten. Außerdem soll sie Vorschläge entwickeln, wie die Bürgerschaft informiert wird, sobald sich die Planung konkretisiert.

»Wir rechnen mit den ersten Eckpfeilern des Regionalverbands im ersten Halbjahr 2023«, gab OB Herrera Torrez einen zeitlichen Ausblick. »Sobald wir greifbare Informationen haben, wollen wir damit in die Ortschaften gehen.«

Fünf Windenergiestandorte

Fachbereichsleiter Armin Dattler stellte die fünf Standorte vor, die derzeit auf Wertheimer Gemarkung für die Windkraftnutzung in Rede stehen. Die beiden Vorrangflächen Höhefeld und Dertingen addieren sich auf 1,1 Prozent der Gemarkungsfläche. Daneben liegen der Verwaltung Anfragen für drei weitere Areale vor: im Schenkenwald, an der Kreismülldeponie und nahe dem Gewerbegebiet Reinhardshof. Dattler rechnete »ganz grob« zusammen: »Wenn diese Vorhaben realisiert würden, kämen wir in Wertheim auf vier Prozent Windenergieflächen.«

GUNTER FRITSCH