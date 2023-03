Regionalbahn soll künftig stündlich fahren

ÖPNV: Takt zwischen Lauda und Osterburken

MAIN-TAUBER-KREIS 19.03.2023 - 16:11 Uhr 1 Min.

Haltende Züge am Bahnhof in Lauda. Foto: VGMT, Thorsten Haas

Darauf haben sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg sowie die Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald geeinigt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Berthold Frieß, Amtschef des Verkehrsministeriums, und die beiden Landräte Christoph Schauder und Achim Brötel haben in einem Gespräch in Tauberbischofsheim die Voraussetzungen und grundsätzlichen Bedingungen für den Regelbetrieb geklärt. Die Lösung stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die jeweiligen Kreisgremien den Vereinbarungen zur weiteren Mitfinanzierung zustimmen, heißt es weiter. Darüber hinaus wurde vereinbart, die Modernisierung der Bahnstationen schnell voranzubringen.

Verkehrswende voranbringen

Verkehrsminister Winfried Hermann erklärte zu der Einigung: »Ein besseres Angebot auf der Frankenbahn als einer wichtigen Schienenstrecke im Norden von Baden-Württemberg erhöht den Anreiz, vom Auto auf den Zug umzusteigen.« Gerade in ländlichen Regionen sei es wichtig, die Verkehrswende hin zu klimaschonender Mobilität voranzubringen. »Dazu gehören ein verlässlicher Takt und moderne Züge. Das Land unterstützt gerne den Stundentakt im Regelbetrieb«, wird der Verkehrsminister zitiert, der den beiden Landkreisen für ihr finanzielles Engagement dankte.

Laut Landrat Christoph Schauder bilde der erreichte Durchbruch eine wichtige Grundlage für den weiteren Ausbau des ÖPNV. »Dieser ist kein exklusives Privileg von Ballungsräumen, sondern auch bei uns möglich«, betonte er.

Der dauerhafte Regelbetrieb ist nach Aussage des Landrats auch Voraussetzung für die wichtigen Infrastrukturmaßnahmen an den Bahnstationen. Schauder zeigte sich »sehr zuversichtlich, dass wir die Fahrgastzahlen weiter steigern können und dass unser Kreistag zustimmt«.

Kreise finanziell beteiligt

In der erzielten Einigung ist weiter eine finanzielle Beteiligung der Kreise an den Kosten des stündlichen Betriebs vorgesehen. Diese tragen aktuell gemeinsam 40 Prozent der Kosten, heißt es in der Pressemitteilung. Bei einer Überschreitung von 400 Fahrgästen pro Tag sinke der Anteil der Kreise um die Hälfte auf 20 Prozent. Ab 500 Fahrgästen täglich übernimmt das Land die Kosten in voller Höhe. Das Ministerium wolle zudem prüfen, ob und wie in den kommenden Jahren das Zugangebot ausgeweitet werden kann, etwa an den Wochenenden.

Der stündliche Probebetrieb von montags bis freitags war zunächst auf drei Jahre von Dezember 2019 bis Dezember 2022 ausgelegt und wurde dann um ein Jahr verlängert. Vorangegangen waren bis 2019 langjährige Verhandlungen und Aktionen. Daran beteiligten sich die beiden Landkreise finanziell. Für den Main-Tauber-Kreis bedeutete dies eine jährliche Belastung von rund 1,1 Millionen Euro, für den Neckar-Odenwald-Kreis von rund 362.000 Euro. Diese Aufteilung ergab sich daraus, dass der größere Teil der Strecke durch den Main-Tauber-Kreis führt.

dau