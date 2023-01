Regina Schmidt-Viereck hat sich 38 Mal das Sportabzeichen gesichert

TV Wertheim: Renate und Siegfried Krauß zeichnen 34 Teilnehmer mit Gold aus - Laura Schneider, Mira Ratter Nele Lauterwasser sind die Jüngsten

Wertheim 13.01.2023 - 14:39 Uhr 2 Min.

Sportabzeichen in Gold beim TV Wertheim: Renate und Siegfried Krauß haben sie am Donnerstagabend im Zorbas an 34 Teilnehmer überreicht. Foto: Günter Herberich

Ganz oben in der Anzahl der Teilnahmen steht dabei Regina Schmidt-Viereck. Bereits 38 Mal schaffte sie es, sich das Sportabzeichen zu sichern.

Interessant waren die Erläuterungen von Siegfried Krauß zur Geschichte und Entwicklung des deutschen Sportabzeichens. So orientierte sich der Begründer des Sportabzeichens Carl Diehm an den Bedingungen des schwedischen Sportabzeichens. Erstmals wurden ein Jahr später in Berlin die ersten Auszeichnungen vergeben. Das Abzeichen wurde 22 Mal verliehen. »Damals hieß das Sportabzeichen Auszeichnung für vielfältige Leistungen auf dem Gebiet der Leibesübungen«, erfuhr man von Krauß. Ab 1921 konnten Frauen das Sportabzeichen erwerben. Heute erhält das Sportabzeichen in den Disziplinen aus Leichtathletik, Turnen, Schwimmen und Radfahren mit den Anforderungen in den Gruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Der Rekord von 1.0004.341 Sportabzeichen im Jahr 2008 hat noch Bestand. Seitdem geht die Anzahl stetig zurück und lag 2019 bei rund 758.000. Durch die Corona-Pandemie halbierten sich die Verleihungszahlen auf rund 367.000 in 2021. Für 2022 liegen die Zahlen noch nicht vor. »Wir können davon ausgehen, dass aufgrund der entspannten Corona-Lage wieder mehr Teilnehmer zu verzeichnen sind«, so der Übungsleiter. Um das Sportabzeichen künftig attraktiver für die jüngere Generation zu machen, plant man die Erweiterung des Leistungskatalogs in der Kategorie Kraft um vier neue Übungen. Unter anderem sind nun »Push-Ups (Liegestütze), »Pull-Ups (Klimmzüge) und »Crunches (Bauchpresse) möglich.

Beim TV Wertheim schafften heuer 34 Teilnehmer erfolgreich das Sportabzeichen. Jüngste Teilnehmer waren Laura Schneider, Mira Ratter sowie Nele Lauterwasser. Die älteste Teilnehmerin mit den meisten Wiederholungen war Regina Schmidt-Viereck mit 38 Mal Gold. Der älteste Teilnehmer war Manfred Rieger mit 28 Mal Gold, gefolgt von Ulrich Kirchner mit 34 Goldabzeichen. Zudem konnte einmal das Familien-Sportabzeichen an die Familie Momberg überreicht werden. In diesem Jahr hoffte man, wieder in der Quätschich-Arena des TSV Kreuzwertheim nach der Sanierung der Sportanlage die Sportabzeichen abnehmen zu können.

Georg Köhler, Vertreter des Sportkreises Tauberbischofsheim freute sich darüber, dass so viele aktive Sportler beim TV Wertheim erfolgreich das Sportabzeichen absolvierten. »Es waren aufgrund der Pandemie zwei schwere Jahre für die Vereine«, stellte er fest. Dies sei alles nur möglich aufgrund einer funktionierenden Vereinsstruktur. Er bedankte sich vor allem bei Sigfried und Renate Krauß, die beim TV Wertheim die Macher in Sachen Sportabzeichen sind.

Vorsitzender Axel Wältz bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihre sportliche Aktivität sowie bei allen Übungsleitern, ohne deren Engagement dies alles nicht möglich sei. »Ihr gehört zur Minderheit, denn die WHO hatte jüngst festgestellt, dass sich die Deutschen zu wenig bewegen. Ihr habt das deutsche Sportabzeichen geschafft«, freute sich Wältz.

Hintergrund Im Überblick: 34 Sportabzeichen beim TV Wertheim verliehen Wertheim. Der TV Wertheim konnte an 34 Teilnehmer am Donnerstagabend das Sportabzeichen überreichen. Dabei waren zahlreiche Teilnehmer, die wiederholt das Sportabzeichen absolvierten. Mit dabei waren bei den Erwachsenen: Claudia Amend (sieben Wiederholungen), Claudia Baumann-Lankl (sechs), Kevin Gabel (eine), Roland Häfner (zehn), Anne Häfner (zwölf), Claudia Hennig (14), Günter Herberich (sechs), Gerhard Kern (20), Ulrich Kirchner (34), Martin König (zwei), Martina König (34), Renate Krauß (23), Siegfried Krauß (26), Jan Momberg (neun), Claudia Momberg (zwei), Manfred Rieger (28), Klaus Schlör (23), Ute Schlör (19), Regina Schmidt-Viereck (38), Beate Spiegl (13), Thomas Stiller (15), Irena Stiller (16) sowie Heika Stricker. Kinder/Jugendliche: Hannes Bartholme (sechs), Emmi Bartholme (acht), Fine Bartholme (neun), Tim Gruber (eine Wiederholung), Rafael Krumm (drei), Nele Lauterwasser (eine), Theresa Michel (acht), Mira Ratter (eine), Maike Schlachter (fünf) und Laura Schneider (eine). (gher)