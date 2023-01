Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Regierungspräsidium bestätigt Kreishaushalt 2023 für Main-Tauber-Kreis

Finanzen: Landrat Schauder stuft Konzentration auf Pflichtaufgaben als aktuell richtigen Weg ein

MAIN-TAUBER-KREIS 27.01.2023 - 10:48 Uhr 1 Min.

In diesem Zusammenhang wurde das geplante Volumen der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2023 von sieben Millionen Euro genehmigt. Ebenso erteilte die Behörde ihre Genehmigung dafür, dass der Main-Tauber-Kreis in 2023 Verpflichtungen eingehen darf, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 21,435 Millionen Euro belasten, so die Mitteilung.

»Aus den weiteren Hinweisen des Regierungspräsidiums wird deutlich, dass unser Weg der richtige ist, dringend notwendige Investitionen bei Infrastruktur und kreiseigenen Gebäuden anzugehen und mutig umzusetzen. Hierzu zähle ich zum Beispiel, dass wir die beruflichen Schulen sanieren und unser Kreisstraßennetz in einem guten Zustand erhalten«, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Keine großen Spielräume

Aus den Rückmeldungen des Regierungspräsidiums werde aber auch deutlich, dass es aktuell keine großen Spielräume für nicht unbedingt notwendige weitere Maßnahmen gebe. Dazu seien beispielsweise eine aufwendige neue Gebäudekonzeption für die Landkreisverwaltung oder ein Umbau des Schreinereigebäudes in Bronnbach zum zweiten Gästehaus zu zählen.

In seinen Anmerkungen zur Finanzlage des Main-Tauber-Kreises macht das Regierungspräsidium darauf aufmerksam, dass der Main-Tauber-Kreis 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 4,8 Millionen Euro rechnet und damit voraussichtlich den Ressourcenverbrauch nicht vollumfänglich erwirtschaften könne. Wenn jedoch das prognostizierte Rechnungsergebnis für 2022 berücksichtigt werde, weise die ordentliche Ergebnisrücklage Überschüsse auf, womit der Fehlbetrag zu decken und damit den Haushaltsausgleich für 2023 zu erreichen wären.

Das Regierungspräsidium erläutert darüber hinaus, dass mit dem deutlich gesteigerten Investitionsvolumen von rund 33,4 Millionen Euro der Investitionsstau der vergangenen Jahre bei der Infrastruktur und den kreiseigenen Gebäuden abgebaut werden soll. Hierzu müssten außer der vorgesehenen Kreditaufnahme von sieben Millionen Euro auch Eigenmittel von rund 10,8 Millionen Euro eingesetzt werden, so dass die Liquidität des Landkreises zum Jahresende voraussichtlich auf etwa 2,8 Millionen Euro sinken und damit unter dem gesetzlich vorgesehenen Mindestwert liegen werde.

Darüber hinaus konstatiert das Regierungspräsidium, dass der Main-Tauber-Kreis auch von 2024 bis 2026 jeweils mit negativen ordentlichen Ergebnissen rechnet und diese voraussichtlich jeweils noch durch Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen finanzieren könne.

Steigende Schulden

Danach sei die Überschussrücklage jedoch aller Voraussicht nach komplett aufgebraucht. Um die Investitionstätigkeit fortsetzen zu können, werde der Schuldenstand des Landkreises voraussichtlich von rund 22,2 Millionen Euro zum 1. Januar 2023 auf rund 65,4 Millionen Euro zum 31. Dezember 2026 steigen. Zudem werde die Liquidität des Landkreises in den Jahren 2024 und 2025 weiter zurückgehen.

