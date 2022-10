Regenerative Energien werden als vorrangig betrachtet

CDU-Stadtverband Wertheim: Mitglieder ausgezeichnet

Wertheim 04.10.2022 - 15:48 Uhr 2 Min.

Ehrung bei der CDU Wertheim: Die Geehrten mit Jochen Wältz, Wolfgang Reinhard( von links). und Axel Wärltz (rechts). Foto: Birger-Daniel Grein

Der Vorsitzende Jochen Wältz blickte auf die bisherigen Aktivitäten unter dem neuen Vorstand zurück. »Nach der erlittenen Wahlniederlage sind wir zügig in die Sacharbeit eingestiegen.« Dies sei gut gelungen.

Man habe verschiedene Veranstaltungen ins Leben gerufen und werde diese weiterführen. Die Vorstandssitzung alle zwei Monate richte man wechselnd an verschiedenen Orten in Kernstadt und Stadtteilen sowie Ortschaften aus. Dem Vorstand sei wichtig, dass der Stadtverband auch außerhalb des Wahlkampfs vor Ort präsent sei.

Kaum Interesse

Bisher sei die Teilnehmerzahl der Bürger gering. Davon seien aber nicht nur Parteien betroffen. Er erinnerte unter anderem an die Bürgerforen zu erneuerbaren Energien und zu Mobilität im ländlichen Raum.

Bei den Besuchen in den Ortschaften und dortigen Gesprächen spüre man eine leicht latente Unzufriedenheit, was die Verteilung der Haushaltsmittel angehe. Dieses konkrete Problem der Mittelverteilung wolle man künftig kommunalpolitisch angehen.

Zweite wichtige kommunalpolitische Forderung der CDU Wertheim sei, dass für 2023 wieder eine Messe in gewohntem Format geplant wird.

CDU-Kreisverbandsvorsitzender Wolfgang Reinhard betonte, in den 40 Jahren, die er in der Politik sei, habe es eine solche Komplexität so vieler zeitgleicher Krisen noch nicht gegeben. Mit Blick auf regenerative Energien im Main-Tauber-Kreis meinte er, in Sachen Windkraft sei man Vorreiter in Baden-Württemberg. Auch beim Photovoltaikausbau, Wasserkraft und Biomasse sei man gut dabei. Sorgen bereiteten ihm die Prognosen zu Wirtschaftsleistung und Konsumklima in den nächsten Quartalen. Weiter verwies er auf den großen Fachkräftemangel durch den Gang in den Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge.

Bei allen Herausforderungen komme man aber auch voran, verwies er auf Forschung, Entwicklung und Innovation in Deutschland.

Wolfgang Reinhard ehrte anschließend die Mitglieder, die der Partei zwischen 25 und 55 Jahren angehörten. Von den zu Ehrenden waren 13 anwesend.

Axel Wältz berichtete aus Kreistag und Gemeinderatsfraktion der CDU.

In der Aussprache betonten Mitglieder und Vorstand die Bedeutung des Geschosswohnungsbaus inklusive Mietwohnungen, auch auf den Ortschaften. Einig waren sie sich auch darin, dass Stadt und Einwohner größtmöglichen Nutzen von Anlagen für regenerative Energie haben müssten. Einstimmig angenommen wurde der Antrag von Mitglied Jochen Müssig. Er forderte die Gemeinderatsfraktion auf, zu beantragen, dass Stadtverwaltung und Stadtwerke gemeinsame Konzepte zur finanziellen Bürgerbeteiligung bei Projekten für regenerative Energie erarbeiten.

Ehrungen

Insgesamt standen aus den Jahren 2020 bis 2022 ganze 54 Ehrungen für die CDU-Mitgliedschaft zwischen 25 und 60 Jahren an. Ausgezeichnet wurden: Gerhard Schwend (55 Jahre), Gertrud Grein (50), Erich Sauer (45), Werner Honeck (40), Andreas Kärcher, Bernd Weigand (beide 35), Manfred Köhler, Bärbel Diehm (beide 30) sowie Bernd Hartmannsgruber, Helmut Ballweg, Jürgen Steinruck, Konrad Schlör und Alfons Göpfert (alle 25).

bdg