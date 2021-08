Raven im Regen auf der Burg: 1500 Techno-Jünger feiern mit Sven Väth

Party in Pandemiezeiten

Raven im Regen: Konzertbesucher bei DJ Sven Väth auf der Burg Wertheim.

Etwa 1500 Menschen haben dort, unter streng kontrollierten 3-G-Regeln - also gegen das Coronavirus getestet, geimpft oder davon genesen - eine ausgelassene Rave-Party gefeiert, bei der kein geringerer als der seit den 1980er Jahre gefeierte Techno-Superstar Sven Väth als Hauptakt die Musik bestimmt hat.

Die Gäste hatten Karten nur online buchen können, mussten sich vor Konzertbeginn elektronisch registrieren lassen und auch den 3-G-Status dokumentieren. Rund ein Zehntel der Gäste ist dabei durch das Testzentrum am Wertheimer Mainplatz geschleust worden. Die Stadt Wertheim ist im weiten Umkreis die erste Kommune, die eine solche Großveranstaltung gewagt hat. Auch Regen konnte die gute Stimmung nicht bremsen. Die Abstimmung in der Stadt sei wohlüberlegt gefallen, leicht habe man es sich dabei nicht gemacht, sagt der Wertheimer Kultur- Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager am Rande. Ein ausführlicher Bericht, Bildergalerie und Video folgen.

Michael Geringhoff