Rauenberger planen für alle Seitenstraßen Tempo 30

Ortschaftsrat: Heidenweg ist in Freudenberg die Fahrbahn mit dem schlechtesten Zustand - Verkehrsschau steht noch aus

Freudenberg 03.03.2023

Verkehrsberuhigung in Rauenberg: Im Bereich der Hauptstraße (Raubachstraße) möchte der Ortschaftsrat eine Kompromisslösung. Foto: Güner Herberich

Ortsvorsteher Siegbert Weis erläutere hierzu, dass die Beratung auf Wunsch der Stadt Freudenberg erfolgt. So wird der Gemeinderat eine Empfehlung zur 30er Zone im gesamten Stadtgebiet beschließen.

Im Bereich der Hauptstraße (Raubachstraße) möchte man eine Kompromisslösung haben. Endgültig geprüft werden die Vorschläge später durch die zuständigen Behörden bei einer Verkehrsschau.

Mit den Bürgern

Siegbert Weis erklärte hierzu, dass es im wichtig sei, dies öffentlich zu besprechen. »Ich möchte den Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen.« Was Geschwindigkeitsüberschreitungen betrifft, ist es oft der Fall, dass die Anlieger zu schnell fahren.

Ein großes Thema im Gremium war die Vermeidung eines Schilderwalds in Rauenberg. Grundsätzlich gilt in 30er-Zonen generell rechts vor links. Ausnahme sind die Wege, die über durchgezogene Bordsteinkanten laufen. Dies ist in der Schulstraße der Fall. Auch in Wohngebieten gelte rechts vor links, und das auch ohne Schilder.

Überall 50 Stundenkilometer

Aktuell sind in Rauenberg auf allen Straßen derzeit 50 Stundenkilometer erlaubt. Ein anwesender Bürger befürworte 30er-Zonen im Dorf. Gleichzeitig verwies er auf zu schnell fahrende Busse im Dorf und den stetigen Verkehr zum Kindergarten.

Die Räte stellten fest, dass man auf einigen Straßen im Ort, wie zum Beispiel die Fritzengasse und dem Heideweg, verkehrsbedingt nicht schneller als 30 fahren kann. Für die Verkehrsberuhigung sorgten die dort parkenden Fahrzeuge.

Ausgiebig wurde über die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert. Letztendlich einigte man sich, Teile der Hauptstraße im Bereich Kindergarten und Kirche auf 30 zu beschränken. Ferner beantragte der Rat bei der Stadt Freudenberg eine mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel für die Ortschaft. Diese soll ebenfalls für einen langsameren Verkehr sorgen.

Am Ende waren sich alle darüber einig, alle Seitenstraßen zur 30er-Zone zu erklären. Dies bekräftigte noch einmal Siegbert Weis. Der Ortschaftsrat wünscht sich ferner einen 30er Bereich in der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße) zwischen Raubachstraße 20 (Gasthaus Stern) und Raubachstraße 40 (nahe dem Ortsausgang).

Gefahr am Kindergarten

Grund dafür ist der Zugang zur Straße »Am Brandweiher« Richtung Schule und der Zufahrt zum Parkplatz des Kindergartens. Zudem befinden sich dort auch die Bushaltestellen. Zurzeit ist eine Haltestelle an der Ecke Am Brandweiher/Raubachstraße. Gegenüber soll eine weitere Bushaltestelle entstehen.

Im Rahmen der Sanierung möchte man auch einen Übergang mit abgesenktem Bordstein bauen. Auch wurde über einen Zebrastreifen statt eines Übergangs diskutiert. Dieser Übergang ist am Gasthau Stern vorgesehen. Besser positioniert wäre er allerdings im Bereich des Pfarrer-Reinhold-Baumann-Platz an der Kirche, hieß es. Konkret ist dies der Bereich zwischen Raubachstraße 28 und 32. Einstimmig befürwortete der Rat diesen Beschluss. »Wird durch die Regelungen nur ein Unfall verhindert, ist es das alles schon wert«, war das Fazit von Siegbert Weis hierzu.

Interessant war das Ergebnis der Erhebung der Straßenzustände in der Gesamtstadt. Rauenberg steht hier an der Spitze. Die Rauenberger haben mit dem Heidenweg die Straße mit dem schlechtesten Zustand.

