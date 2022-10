Rauenberger kritisieren und haben neue Ideen

Mobiles Rathaus: Feuerwerk zum Fest »50 Jahre Gemeinsam« wird kommenden Samstag nachgeholt

Freudenberg 20.10.2022 - 12:24 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bürgermeister Roger Henning erklärte, am Ende des Tages sei nur Flickschusterei möglich. Laut der Analyse für das Straßenzustandskataster seien die Straßen in der Gesamtstadt Freudenberg objektiv in vergleichsweise gutem Zustand. Es gebe aber natürlich Problemstellen.

Reparaturarbeiten würden selbstverständlich abgenommen und Fehler angemahnt. Leider würden manche Firmen diese Mahnungen aber ignorieren.

Gleich bei mehreren Anfragen ging es um Bäume. So gab es Beschwerden über die Blätter des Baums am Rathaus auf Nachbargrundstücken. Weiterhin wurde die Sorge geäußert, dass die hohen Bäume am Bach bei Sturm fallen könnten. Auf der anderen Seite wurde auch die ökologische Bedeutung von Bäumen betont. So wurde angeregt, neue Obstbäume zu pflanzen, beispielsweise bei einer Geburtsbaumaktion.

Bauhofleiter Stefan Zöller antwortete, der Baum am Rathaus bleibe gemäß dem Wunsch vieler Bürger stehen, er sei aber stark zurückgeschnitten worden. Die Bäume auf den wenigen kommunalen Grundstücken am Bach habe man geprüft und, wo nötig, entfernt. Die meisten Grundstücke dort seien aber privat. Die Besitzer seien für die Standsicherheit der Bäume verantwortlich.

Zum Wunsch weiterer Obstbäume erklärte er, man nutze zur Pflege der bestehenden Bäume ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin verwies er auf die Aktion »Gelbes Band«, mit dem Bäume gekennzeichnet werden können, die frei abgeerntet werden dürfen. »Vonseiten der Stadt sieht man keinen Handlungsbedarf, neue Bäume zu pflanzen.« Er verwies aber auf die Idee der Sternwanderwege mit Geburtsbaumallee, welches im Rahmen des Projekts zur Bürgerbeteiligung entwickelt wurde und noch umgesetzt werden soll.

Ein Bürger fragte nach einer Mülltonne, die die Vereine für Veranstaltungen nutzen könnten, so dass die Ehrenamtlichenden Müll nicht privat entsorgen müssten. Bauhofleiter Stefan Zöller gab den Tipp, die von der AWMT zusätzlich angebotenen Abfallsäcke zu nutzen.

Personalprobleme

Angeregt wurde, ein Maßnahmenkatalog für Biodiversität zu schaffen, wie ihn Wertheim erstellt hat. Henning erklärte, er schaue sich den Wertheimer Katalog gerne an, die Freudenbeger Verwaltung könne die Aufstellung personell aber nicht umsetzen.

Zur Kritik über nicht gemähte private Grundstücke in Rauenberg meinte Ortsvorsteher Siegbert Weis, es handle sich um Flächen im Innenbereich des Dorfs. Dort gebe es keine Mähpflicht. Man suche aber das Gespräch mit den Eigentümern.

Der Wunsch nach der Bezuschussung von Balkonkraftwerken wie in Freiburg könne Freudenberg leider nicht erfüllen, sagte Henning zu einer entsprechenden Anregung.

Geprüft werden soll, ob im Bereich der Ausfahrt des Oberen Müssig auf die Kreisstraße ein Verkehrsspiegel angebracht wird.

Henning wies bei der Veranstaltung darauf hin, dass die Stadtverwaltung aktuell gemäß einer ihr auferlegten Verpflichtung Notfallpläne für einen Blackout erarbeite. Ein möglicher Notfalltreffpunkt ist die Rauenberger Raubachhalle, da diese über eine Noteinspeisung verfüge.

Er lud zum Nachholtermin des Feuerwerks der Feier »50 Jahre Gemeinsam« ein. Dieses konnte am eigentlichen Fest wegen Trockenheit nicht stattfinden. Das Feuerwerk ist eine Spende des Pyrotechnikers Andreas Bongratz. Das Feuerwerk werde nun am kommenden Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr auf der Wiese hinter der Grundschule Rauenberg nachgeholt.

Zudem erklärte Henning generell, man sei für jeden Hinweis über einen Schaden in Kernstadt und Ortsteilen dankbar und gehe dem nach. Die Hinweise sollten möglichst konkret sein.

bdg