Rauenberger holen Feuerwerk zur Eingemeindung nach

Spektakel

Freudenberg 23.10.2022 - 10:35 Uhr < 1 Min.

Am Samstag begeisterte das Feuerwerk zum Freudenberger Eingemeindungsjubiläum in Rauenberg kleine und große Gäste mit brennender Schrift, Feuerwerk und Lasershow. Foto: Birger-Daniel Grein

Pyrotechniker Andreas Bongartz hat es gespendet. Er lebt seit kurzem in Rauenberg. »Ich möchte dem Dorf, in dem ich jetzt zuhause bin, etwas Gutes tun«, erklärte er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Abgefeuert wurde die Lichter- und Fontainenshow von der Wiese hinter der Eichwald-Grundschule und der Raubachhalle. Insgesamt waren vier Pyrotechniker und deren Helfer im Einsatz. Unterstützung bekam der Wahl-Rauenberger unter anderem aus Gießen und vom Bodensee. »Wir helfen uns gegenseitig«, sagte er.

Spanische Kugelbombe

Zu sehen gab es am Abend zum Auftakt ein beeindruckendes Lichterbild. Eine Lasershow entführte die großen und kleinen Zuschauer in andere Welten. Absoluter Höhepunkt war das bunte Feuerwerk. Seinen Abschluss bildete eine Besonderheit, die 300 Millimeter spanische Kugelbombe. Diese wird laut Bongartz in Spanien von Hand gefertigt.

Die Feuer- und Lasershow wurde lange im Vorfeld vorbereitet. Der eigentliche Aufbau startete bereits am Samstag um 8 Uhr. Die Zuschauer genossen die Licht- und Feuerwerksshow und honorierten das Ganze mit kräftigem Applaus.

bdg