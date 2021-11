Raubzug im Wertheim Village endet für Paar glimpflich

Amtsgericht Wertheim: 110 und 90 Tagessätze für Ehepaar

Ums Geld war es wohl nicht gegangen. Man staunte über erstaunlich entschlossen verhängte Untersuchungshaft und hörte von so etwas wie therapeutischem Stehlen.

Beteiligt war eine bis dato gänzlich unbescholtene Ehefrau, die wegen der Tat - mehr noch der U-Haft - ihren sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst verloren hatte. Und dann waren da noch die Zeugenaussagen. Die der Zivilisten, als überraschend auch die der Polizisten, waren rundum unbrauchbar.

Zum Glück für das Gericht hatte das reuige Paar die Taten vorab vollumfänglich gestanden. Mitte Juli 2020 hatte das angeklagte Wiesbadener Ehepaar, zusammen mit einem französischen Paar, in gleich zehn Geschäftes des FOC gestohlen. Es war zumeist Kleidung, auch Haushaltsartikel, alles in allem hatte das Diebesgut einen Kassenwert von knapp 5000 Euro. Die Frauen hatten sich, unter Zuarbeit der Männer, in den Umkleidekabinen die Taschen vollgestopft und an der Kasse dann Kleinigkeiten bezahlt, um unverdächtig zu erscheinen.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wertete das als gemeinschaftlichen Diebstahl, zunächst sah sie sogar Gewerbsmäßigkeit - also den Versuch, regelmäßig nennenswerte Teile des Einkommens aus solchen Diebstählen zu bestreiten. Gleich zu Beginn des Verfahrens versuchten die Anwälte, die Richterin zu einem Gespräch abseits der Öffentlichkeit zu bewegen - einer sprach von »Vertrauensbeschleunigung« die da bewirkt werden solle. Richterin Ursula Hammer lehnte das ab. Solcherlei Verständigungen außerhalb des Gerichtssaals seien »beim Wertheimer Amtsgericht unüblich«, machte sie deutlich.

»Schwelle« zur Vorstrafe

Es ging den Anwälten darum, sicher zu stellen, dass für die Ehefrau eine Strafe von maximal 90 Tagessätzen verhängt werde. Es habe diesbezüglich auch Vorgespräche mit der Staatsanwaltschaft gegeben. Die seien dahingehend zu interpretieren, dass der Staatsanwalt - sollten 90 Tagessätze verhängt werden - nicht auf Verschärfung drängen werde, so legten die Anwälte dar. Der Grund: 90 Tagessätze sind die Schwelle zur »Vorstrafe«. Vorbestraft zu sein, komme für die beklagte Sozialarbeiterin einem Berufsverbot gleich.

Schon die unverhältnismäßige Anordnung der U-Haft und der daraus folgende Verlust des Arbeitsplatzes, habe der Frau in einem »der angeklagten Tat nicht angemessenen Maß« zugesetzt. Die Frau hatte jahrzehntelang im öffentlichen Dienst gearbeitet, im Angesicht der U-Haft war ihr, bei gleichzeitiger Erteilung allerbester Arbeitszeugnisse, gekündigt worden.

Schwerer Unfall

Diese Arbeit sei ihr Lebensinhalt, sagte die Frau, durch den Jobverlust sei das Leben der Familie zusammengebrochen - zum zweiten Mal - wie der Anwalt erklärte. Über das erste Mal wollte er zunächst nicht sprechen, offenbarte später, dass der Ehemann als Busfahrer einen schweren Unfall gehabt habe und seither an Depressionen leide. Man wolle das nicht weiter ausbreiten, im Kulturkreis des Beklagten sei Depression eine intensiv stigmatisierte Krankheit. In Sachen der Diebestour im FOC nahm der Ehemann alle Schuld auf sich, er habe alles geplant und seine Frau zur Mittäterschaft gedrängt.

Der Anwalt erklärte im Auftrag, dass ein anderer zuvor verübter Diebstahl dem Beklagten einen »Kick« gegeben habe, der ihn kurzfristig aus dem Tief der Depression herausgeholt habe. Es sei beim Diebeszug am Almosenberg nicht um die Waren gegangen, sondern darum, dass die Depression brechende Hochgefühl erneut zu erleben.

Nicht allzu intensiv hinterfragt wurde der Umstand, dass die Wiesbadener Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in großem Umfang neuwertige Kleidung - aus Frankreich stammend und zum Großteil noch mit Etikett versehen - gefunden hatte.

Vier Zeugen waren wegen des Diebeszugs am Almosenberg geladen worden. Zwei Shop-Mitarbeiter konnten sich, offensichtlich ob der Alltäglichkeit auch größerer Diebstähle, nur noch sehr unzureichend auf diesen Fall besinnen, auch die befragten Polizisten hatten keine eigenen Erinnerungen mehr und konnten sich nur auf Protokolle stützen. Eine befragte Polizistin räumte ein, dass es vielleicht ein bisschen unrund gelaufen sein könne. Mit der Aufnahme der Tat sei sie kurz vor ihrem Urlaub befasst gewesen, danach sei sie in eine andere Dienststelle gekommen.

Nicht vorbestraft

Nach ausführlicher Bedenkzeit verhängte Ursula Hammer gegen den Ehemann eine Strafe von 110 Tagessätzen, zudem unterstellte sie ihn der Aufsicht eines Bewährungshelfers. Die Ehefrau erhielt die für sie wichtige Bestrafung von 90 Tagessatzes - damit gilt sie als nicht vorbestraft. Die Strafen werden noch gemildert, weil die erlittene Untersuchungshaft gegengerechnet wird.

In ihrer ausführlichen Urteilsbegründung machte die Richterin klar, dass das der Ehefrau drohende endgültige »Karriere-Aus« sie nur wenig beeindruckt habe. »Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, der muss vorher über solch mögliche Konsequenzen nachdenken«, sagte sie.

Michael Geringhoff