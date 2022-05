Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rathaus vor Ort in Wertheim-Sonderriet in Kürze

Wertheim 13.05.2022 - 12:21 Uhr 1 Min.

Eingemeindung: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erinnerte an die Eingemeindung Sonderriets in die Stadt Wertheim am 1. Januar 1972. Als Geschenk zum Eingemeindungsjubiläum wird das Dorf neben einem neuen Luftbild der Ortschaft fürs Rathaus auch zwei neue Holzbänke für das Dorf erhalten.

Biologische Bewirtschaftung: Lobend betonte der OB, dass 80 Prozent der Fläche Sonderriets nachhaltig biologisch bewirtschaftet werden. Dies sei die Entwicklung der vergangenen vier Jahre.

Investitionen der Kreisstadt: Um- und Anbau der Kindertagesstätte, barrierefreier Zugang zum Rathaus, Erneuerung Spielplatz und zuletzt die Sanierung der Mehrzweckhalle mit Vorplatz für rund 650.000 Euro, nannte der OB als Beispiele. Alles sei mit starker Unterstützung der Bürger umgesetzt worden, lobte er die Eigenleistungen.

Baugebiete: Verständnis zeigte die Verwaltung für den Wunsch der Sonderrieter nach weitere Baugebietsflächen. Man könne jedoch nicht in jedem Jahr in jedem Orts- und Stadtteil ein weiteres Neubaugebiet schaffen. Dies übersteige die Ressourcen von Boden und Mitarbeitern. Daher wurden die Sonderrieter um etwas Geduld gebeten.

Feuerwehrgerätehaus: Für den Neubaus des Feuerwehrgerätehauses stehen im Haushalt eine Million Euro zur Verfügung. Aktuell befindet man sich in der Planungs- und Entwurfsphase. Die bauliche Umsetzung ist für 2023/24 geplant. Herrera Torrez war überzeugt, auch hier werden die Bürger Eigenleistung einbringen.

Kehrmaschine: Auf die Frage, warum die Kehrmaschine nicht mindestens drei bis vier Mal pro Jahr die Straßen in Sonderriet kehrt, wurde erklärt, dass die Kapazitäten dafür nicht ausreichten. Die Reinigung in der Kernstadt erfolgt dort unter anderem wegen der höheren Schmutzmengen durch Tourismus, Gewerbe und Handel.

Hundekot: Zur Kritik, es gäbe zu wenig vorhandene öffentliche Mülleimer für Hundekotbeutel hieß es, diese seien zwar generell möglich, das Dorf müsse aber die Leerung sicherstellen.

Mobilfunk: Zum Sachstand der Verbesserung des Mobilfunknetzes erklärte Fachbereichsleiter Helmut Wießner, nach intensiven Gesprächen habe die Telekom einen eigenen Mobilfunkmast abgelehnt. Man führe nun Gespräche mit einem privaten Betreiber, der diesen errichten und dann an Netzbetreiber vermieten würde.

Spielgeräte für die Kleinen: Ein Vater wünschte sich für den Spielplatz ein Spielgerät auch für Kinder unter zwei Jahren. Hier wurde seitens der Stadt auf den begrenzten Platz verwiesen, der nur eine begrenzte Zahl an Geräten zulasse. Beim Austausch eines Spielgeräts werde man den Wunsch mitberücksichtigen, hieß es.

