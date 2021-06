Rat wählt Frank Helm zum Ortsvorsteher

Nachfolge: Jan Behner legt Amt in Dietenhan aus gesundheitlichen Gründen nieder

Der aktuelle Ortschaftsrat nahm Christoph Ries (2.v.l.) als Nachrücker für den ausgeschiedenen Ortsvorsteher in seinen Reihen auf. Das Gremium beschloss einstimmig. dass Frank Helm (3.v.l.) neuer Ortsvorsteher und Tanja Grohmer zu seiner Stellvertreterin werden sollen.

Vor drei Wochen habe es ein sehr freundschaftliches Gespräch zwischen dem noch amtierenden Vorsitzenden und dem Ortschaftsrat gegeben, informierte der Frank Helm als stellvertretender Ortsvorsteher und kündigte an, dass Behner nochmals die Gelegenheit bekommen werde, sich öffentlich zu äußern. Aktuell sei er allerdings nicht in Dietenhan, deshalb würden in der Sitzung nur die formellen Beschlüsse gefasst. Einstimmig stellten die stimmberechtigten drei Ortschaftsräte fest, dass aus ihrer Sicht ein wichtiger Grund vorliegt, weshalb der Gemeinderat der Entlassung zustimmen könne.

Ries rückt ins Gremium nach

Für Behner rückte Christoph Ries in den Ortschaftsrat nach. Er hatte bei der letzten Kommunalwahl 98 Stimmen erhalten und landete damit auf dem "Nachrückerplatz". Ries habe sich bereits in der Vergangenheit eingebracht und immer wieder mitgearbeitet, wenn Helfer benötigt wurden, lobte Helm, bevor er den neuen Ortschaftsrat verpflichtete und ihm eine kollegiale Zusammenarbeit anbot.

Einigkeit herrschte im Rat über die Kandidaten, die man dem Wertheimer Gemeinderat als künftigen Ortsvorsteher und Stellvertreter vorschlagen will: Einstimmig entschieden sich die vier Räte für Frank Helm als Ortsvorsteher und Tanja Grohme als seine Stellvertreterin. Grohme habe sich in den letzten Wochen bereits sehr stark engagiert und hinter den Kulissen viel Positives bewirkt, lobte der designierte Vorsitzende und versprach: "Wir werden alles geben, um das Beste für Dietenhan rauszuholen." Er forderte alle Bürger auf, sich mit Anregungen und Wünschen an das Gremium zu wenden.

Gelobt wurde aus den Reihen der über 30 Zuhörer die Blumenzwiebelpflanzaktion, die auch in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Marco Oberdorf stattfand. An mehreren Stellen im Ort wurden Tulpen, Narzissen und andere Frühlingsblüher gepflanzt, die für viel Farbe sorgten.

Peter Riffenach