Rasen hat in Dörlesberg bald ein Ende

Ortschaftsrat: Bürger kritisieren zu schnelles Fahren - Problem mit motorisierten Zweiradfahrern

06.07.2022

Der Ortschaftsrat Dörlesberg möchte zwei stationäre Geschwindigkeitsanzeigetafeln für die Ortsdurchfahrten unter anderem aus Sachsenhausen kommend (Foto). Man ist aus der Erfahrung mit den mobilen Anzeigegeräten überzeugt, dass diese maßgeblich zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung beitragen. Foto: Birger-Daniel Grein

Immer wieder kritisierten Bürger, dass im Ort viel zu schnell gefahren werde. Die vorgestellte Messung erfolgte aus Sachsenhausen kommend im Bereich des Ortseingangs, etwa 20 Meter vor dem Baumweg.

Die mobile Tafel stand dort 29 Tage lang von Ende März bis Ende April. In dieser Zeit wurden 26.149 Verkehrsbewegungen gemessen, was durchschnittlich 901 Bewegungen pro Tag entspricht.

Schlachter verwies darauf, dass Dörlesberg etwa 800 Einwohner habe und viele zur Arbeit Richtung Wertheim und zurückführen. Er ließ die Bürger schätzen, wie viele Verkehrsteilnehmer die erlaubten 50 Stundenkilometer überschritten hätten.

Falsch eingeschätzt

Die Schätzungen lagen mehrheitlich im Bereich zwischen 60 und 90 Prozent. Überrascht waren die Bürger, dass real lediglich 1,68 Prozent der Fahrer zu schnell waren. Der schnellste Ausreiser fuhr 78 Stundenkilometer. Schlachter war sich sicher, die niedrige Zahl an Überschreitungen liege an der Geschwindigkeitsanzeige der Tafel, die die Fahrer diszipliniere.

Daher beantragte man für 2023 erneut die Aufstellung zweier stationärer Geschwindigkeitsanzeigetafeln an den Ortseingängen. In der aktuellen Sitzung wurde aus Reihen der Bürger beantragt, Ortschaftsrat und Ordnungsamt sollten prüfen, wie die Raserei motorisierter Zweiräder im Dorf verhindert werden könne. Teilweise würden in Ortsstraßen sogar Rennen gefahren. Weiterhin wiesen Bürger auf parkende Roller hin, die Gehwege blockierten und nicht erlaubte Reparaturen an diesen auf öffentlichem Grund. Schlachter leitet den Antrag an die Ordnungsbehörde der Stadt Wertheim weiter.

Keine festen Sprechstunden

Ein Bürger wünschte sich die Wiedereinführung einer festen Sprechstunde des Ortsvorstehers. Schlachter erklärte, diese habe er vor vier bis fünf Jahren eingestellt, da sie kaum genutzt worden sei. Er sei zu jeder Zeit persönlich und telefonisch ansprechbar. Dies werde auch häufig genutzt.

Gefragt wurde von Bürgern nach dem Sachstand möglicher neuer Bauflächen in Dörlesberg. Alle kommunalen Baugrundstücke sind verkauft. Schlachter erklärte, Anträge für ein neues Baugebiet liefen schon zwei bis drei Jahre.

Die Stadtverwaltung Wertheim verweise darauf, dass man bei der Ausweitung der Bauflächen die gesamte Kreisstadt betrachte und es aktuell in anderen Ortschaften noch Bauflächen gebe. Die Bürger zeigten sich mit dieser Aussage unzufrieden und verwiesen darauf, dass Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erklärt habe, ihm sei die Bedeutung neuer Baugebiete für die Ortschaften bewusst. Entsprechend solle er auch handeln.

BIRGER-DANIEL GREIN