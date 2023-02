Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rarität: Wie sch­me­cken Wei­ne aus den Jahr­gän­gen 1989 bis 2005 heu­te?

Kloster Bronnbach bietet jahrzehntealte Schoppen zum Verkauf an

Wertheim-Bronnbach 03.02.2023 - 00:00 Uhr 5 Min.

Gabriele Nehrdich-Escher von der Vinothek des Klosters Bronnbach hat den alten Klosterwein nach Jahrgängen sortiert. Dort gibt es aber auch aktuelle Weine von 20 Winzern aus dem Taubertal zu kaufen. Winzer Konrad Schlör bei der Weinprobe der vergessenen Raritäten aus dem Kloster Bronnbach. Winzer Konrad Schlör bei der Weinprobe der vergessenen Raritäten aus dem Kloster Bronnbach. Die Frage ist nur, ob Wein von vor mehreren Jahrzehnten noch immer ein Gedicht ist.

Frank Mittnacht leitet im Main-Tauber-Kreis das Amt für Kultur und Tourismus und ist nach eigener Aussage "bekennender Weinfreund". Als der neue Hausmeister in Bronnbach beim Aufräumen in der Remise auf die alten Klosterweine stieß, freute sich Mittnacht über die "vergessenen Schätzchen". Ungefähr 80 bis 100 Flaschen haben die Jahrzehnte dort überdauert und dabei Patina angesetzt. Um den Originalzustand zu bewahren, gab der 52-Jährige dem Hausmeister die Order, die Bocksbeutel bloß nicht sauber zu machen. Sonst ist der Mann von seinem Chef genau das Gegenteil gewohnt.

Bocksbeutel mit Staub von Jahrzehnten

Nach Jahrgängen sortiert, reihen sich die alten Weine nun in den Regalen der Vinothek im Kloster auf. Die Etiketten haben sich teilweise bereits gelöst oder sind fast unleserlich geworden. Manche Flasche ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt, andere haben die Zeit äußerlich fast unverändert überstanden. Gabriele Nehrdich-Escher, die für den Klosterladen und die Vinothek zuständig ist, findet die Neuzugänge aus vergangenen Jahrzehnten faszinierend. Einige gut erhaltene Flaschen hat sie sich als Dekoration für die Theke in der Vinothek gesichert. Doch die meisten warten nun zu einem günstigen Preis auf Abnehmer.

Sie selbst hat nach eigener Aussage mal einen Roten aus dem Raritäten-Sortiment probiert und zieht ein gemischtes Fazit: "Mit ein bisschen Fantasie konnte man vielleicht noch herausfinden, dass es in Richtung Tauberschwarz geht, aber die Alterungsnote hat man ordentlich geschmeckt", sagt sie. Auch Kulturamtsleiter Mittnacht ist per Zunge und Gaumen schon auf Zeitreise gegangen. Sein Urteil fällt ob des Korkgeschmacks verhalten aus: "Der Genuss hält sich durchaus in Grenzen."

Geruchsprobe: Winzer Konrad Schlör mit einem Klosterwein aus den 90er Jahren.

Als Erinnerungsgeschenk geeignet

Der 52-Jährige betont, dass die Flaschen eher als Erinnerungsgeschenk für Kinder und Enkel gedacht seien, die in diesem Zeitraum geboren sind. Gabriele Nehrdich-Escher erzählt von einer tschechischen Hochzeit, bei der der Brautvater dem Paar einen Wein aus dem Geburtsjahrgang der Tochter überreicht hat. Das nahm sie sich zum Vorbild und sicherte sich zwei Weine aus den Geburtsjahrgängen ihrer Kinder.

Die Frau aus der Vinothek berichtet aber auch von einem Gamburger, der bei einer früheren Aktion den gesamten Restbestand eines Jahrgangs aufgekauft hatte, weil er noch nie so einen guten Weißwein aus den 90er Jahren getrunken habe. Auch Mittnacht betont, dass unter den vielen Weinen "durchaus noch was Gutes dabei sein könnte".

Vier Weine getestet

Doch genug der trockenen Theorie, dem Reporter dürstet es nach eigenen Erkenntnissen: Mit vier Bocksbeuteln des Klosterweins aus verschiedenen Jahrzehnten hat er sich daher zu Winzer Konrad Schlör in Reicholzheim begeben, um die Schoppen gemeinsam mit dem Experten zu probieren. Für die Wein-Lotterie ausgewählt wurden: ein Blauburger Jahrgang 1989, ein Silvaner Kabinett von 1992, ein Tauberschwarz Weißherbst aus dem Jahr 1998 und eine Silcher Spätlese Jahrgang 2003.

Der Blauburger aus dem Jahr des Mauerfalls ist nicht nur wegen seines stattlichen Alters außergewöhnlich, sondern auch weil die Sorte in Deutschland selten angebaut wird. Die Befürchtung des Redakteurs, dass der Rotwein nach 33 Jahren in der Flasche wie die zur Wendezeit ausgekochten Socken Erich Honeckers schmeckt, bewahrheitet sich glücklicherweise nicht. Ganz im Gegenteil: Der Schoppen lässt sich noch heute problemlos trinken. "Er wirkt erstaunlich frisch und da kommt noch angenehme Frucht rüber", schwärmt Schlör. Der 63-jährige Winzermeister attestiert dem Wein eine kräftige Säure, die neben dem fachmännischen Ausbau wohl ein Grund dafür sei, dass er sich so gut gehalten habe. "Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit", betont der Winzermeister.

Sauer macht lustig und haltbar

Der Silvaner, der als nächstes ins Glas kommt, ist drei Jahre nach dem Blauburger auf dem Josefsberg gelesen worden. Stolz trägt er noch immer die Silbermedaille des Weinbauverbands auf der Bocksbeutel-Brust, doch im direkten Vergleich mit dem Blauburger müsste er eigentlich aus Scham rot werden. Im Mund ist nur noch Säure zu schmecken, von der Frucht nichts mehr übrig, attestiert der Reporter.

Schlör lässt da mehr Milde walten: Der Silvaner sei kein spektakulärer Wein, aber auch nicht umgekippt. "Er hat durchaus noch ein bisschen Aroma, Feinheit und Finesse", schiebt er hinterher. Auf die Fangfrage, ob er davon ein Viertele trinken würde, winkt der Winzer ab: "Mit Sicherheit nicht."

Der Korken hat gut gehalten: Wie zu sehen ist, trat keine Flüssigkeit aus und kein Sauerstoff ein.

"Den Zenit überschritten"

Der Tauberschwarz Weißherbst ist ein Rosé aus dem Jahr 1998, der bei den beiden Testern noch schlechter abschneidet als die deutsche Fußballnationalmannschaft damals bei der WM. Das Team wurde im Viertelfinale von Kroatien mit 3:0 vom Platz gefegt. Auch der Weißherbst hat nach Schlörs Meinung "seinen Zenit längst überschritten".

Weder an der Farbe noch am Geschmack ist der Rosé noch wiederzuerkennen. "Man weiß noch, dass es Wein ist, aber mehr nicht", lautet sein Urteil. Um die Brücke in die Gegenwart zu schlagen, landen wir bei der heutigen Nationalelf. Auch ihr könnte man nach den jüngsten WM-Auftritten attestieren: Man weiß noch, dass es Fußball ist, aber mehr nicht.

Für die finale Verkostung steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Die Silcher Spätlese Jahrgang 2003 - eine aus Silvaner und Kerner gekreuzte Rebsorte - hat Konrad Schlör selbst für das Kloster Bronnbach ausgebaut. Dementsprechend gespannt ist der Winzer, wie sich sein Erzeugnis 20 Jahre später noch schlägt.

Im Geschmackstest: Diese vier Weine aus dem Kloster Bronnbach sind alle über 20 Jahre alt.

Positiv überrascht

Im Geschmack wirke er noch sehr frisch, sehr jugendlich sogar, resümiert er zufrieden. "Ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber er geht noch", sagt der 63-Jährige. Das muss auch der neutrale, weil am Entstehen des Weins unbeteiligte Reporter zugeben: Den Silcher kann man sofort süffeln.

Auch im abschließenden Fazit sind sich Reporter und Winzer einig: Es war spannend, diese Klosterweine aus vergangenen Jahrzehnten zu kosten. Keiner hat gekorkt, keiner reizte zum sofortigen Ausspucken. Die größte Überraschung war aber, dass der älteste Wein "sich noch immer so beachtlich präsentiert", wie Schlör sagt. Es wirkt beinahe so, als habe der Rote 33 Jahre geduldig in der Dunkelheit gewartet, um sich dann in jugendlicher Form im Lichte der Öffentlichkeit zu sonnen.

Boris Dauber

Hintergrund: Haltbarkeit von Wein Die bis zu 33 Jahre alten Klosterweine vom Josefsberg, die aktuell in der Vinothek des Klosters Bronnbach verkauft werden, waren eigentlich nicht für den Handel gedacht. Der Schoppen, den der Landkreis aus den Trauben seines 2300 Quadratmeter großen Weinbergs nahe des Klosters keltern und ausbauen lässt, wird normalerweise nur bei Landkreisveranstaltungen ausgeschenkt, vom Landrat an verdiente Menschen verliehen oder dient ihm als Repräsentationsgeschenk. Kulturamtsleiter Frank Mittnacht sagt, dass nicht einmal der Papst den Klosterwein, der seit vergangenem Jahr auch offiziell den Namen "Land­rats­vier­te­le" trägt, kaufen könne. Er müsste wohl den Main-Tauber-Kreis besuchen, um einen Bocksbeutel davon geschenkt zu bekommen. Das aktuelle Landratsviertele, einen Rotling aus dem Jahr 2021, der vom Weingut Fürst Löwenstein in Kleinheubach ausgebaut wurde, können Besucher laut Mittnacht allerdings nach Führungen im Kloster Bronnbach probieren. Der Reicholzheimer Winzer Konrad Schlör hat die Jahrgänge 2002 bis 2008 für den Landkreis ausgebaut. Seine eigenen Erzeugnisse werden in den wichtigsten Weinführern empfohlen. Auf die Frage, welche Eigenschaften ein Wein braucht, um lange haltbar zu bleiben, führt der 63-Jährige mehrere Faktoren auf. Ihm zufolge sind "ganz niedrige Erträge, wenig Chemie im Weinberg und die Lese bei optimaler Reife der Trauben" dafür ausschlaggebend. Wenn die Säure und Tannine, also die pflanzlichen Gerbstoffe, höher seien, wirke sich das ebenfalls positiv auf die Haltbarkeit des Weins aus. Auch der Zuckergehalt spielt laut Schlör eine Rolle. Wer seine Weine länger lagern möchte, dem empfiehlt der Winzer, Flaschen aus dunklem Glas zu kaufen. "Eine helle Flasche ist schlecht, weil Licht den Wein zerstört", warnt er. Flaschen mit Kork sollte man liegend und dunkel lagern. Im Weinkeller sollten zudem große Temperaturschwankungen vermeiden werden, betont Schlö. Die ideale Temperatur für die Lagerung der Tropfen beträgt laut ihm 10 bis 15 Grad. (dau)