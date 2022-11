Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Fisch zu viert" an der Badische Landesbühne in Wertheim

Wer vergiftet hier wen?

Wertheim 25.11.2022 - 13:08 Uhr 1 Min.

"Fisch zu viert" mit Cornelia Heilmann, Madeline Hartig, Stefan Holm und Evelyn Nagel. Foto: Sonja Ramm

Mit viel Witz und Rhetorik erzählt das Stück von Arne Retzlaff die Geschichte eines ganz besonderen Verbrechens. Die Vorstellung der Badischen Landesbühne war gut besucht. Als Bühnenbild diente der Salon eines Landhauses, von dem vier Türen abzweigen, die zu den Zimmern der Hauptpersonen führen.

Besonderes Verhältnis

Die drei Schwestern Charlotte (Evelyn Nagel), Cäcilie (Cornelia Heilmann) und Clementine Heckendorf (Madeline Hartig) haben ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Hausdiener Rudolf (Stefan Holm). Dieser hat mit jeder eine geheime Affäre, natürlich ohne die geringste Ahnung der Anderen. Und das seit ganzen 30 Jahren, in welchen er bei den Dreien arbeitet. Zu seiner Freude haben diese den Diener schon vor längerer Zeit in ihrem Testament im Falle eines Todes bedacht. Bei dem Erbe handelt es sich um hohe Geldsummen für Rudolf, doch das nur, sollte eine der Schwestern sterben.

Hausdiener Rudolf, welcher den Schwestern nicht nur beim Kochen oder Einkaufen alle Wünsche erfüllen muss, hat davon nun endgültig genug. Zum Missfallen der Schwestern möchte er seinen Dienst beenden und eine Weltreise unternehmen. Ohne Begleitung soll es für ihn zuerst nach Neapel gehen. Als er die Schwestern zunächst um Geld bittet, behaupten diese, eine Auszahlung wäre nicht möglich. Keine von ihnen will sich an das Versprechen ihm gegenüber erinnern, und angeblich sei das Geld noch in den Papieren der Brauerei angelegt.

Erpressung

Da er dringend auf das Vermögen der Schwestern angewiesen ist, beginnt er, diese zu erpressen. Sollten sie ihn nicht auszahlen, droht er damit, den anderen Schwestern von der Affäre zu erzählen. Charlotte, Cäcilie und Clementine sehen nun keinen anderen Ausweg mehr: Um ihr Geld vor dem gierigen Diener zu schützen, beginnen sie, sich im Internet über verschiedene Mordmethoden zu informieren. Schließlich bitten die Schwestern den Diener, Arsen einzukaufen. Wegen der vielen Ratten, wird behauptet.

Der Hausdiener wird nun zunehmend misstrauisch. Während die Schwestern seinen Likör vergiften wollen, ist er mehrmals kurz davor, sie dabei zu ertappen. Der Höhepunkt der Stücks ist das von Diener Rudolf zubereitete Sonntagsessen. Mit einem versucht er, die Schwestern zu vergiften. Für die Zuschauer stellt sich nur eine Frage: Wer vergiftet hier wen?

lind