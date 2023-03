Im Taubertal liegt eins der größten Kreuznester Süddeutschlands - Kreuzweg, Meuchelei oder mittelalterliche Sühne?

Auf ei­ner An­höhe ober­halb der Wert­hei­mer Ort­schaft Rei­c­holz­heim, auf ei­nem al­ten Weg nach Klos­ter Bronn­bach, wa­chen 14 Stein­k­reu­ze, un­schein­bar ein­ge­las­sen in ei­ne Stütz­mau­er aus Sand­stein. Stün­de nicht ein Bild­stock am An­fang der Mau­er, wür­den vie­le Men­schen wohl vor­über­ge­hen, oh­ne ih­nen ei­nen Blick zu schen­ken. Ein fünf­zehn­tes Kreuz ver­birgt sich wei­ter un­ten am Weg in ei­ner Gar­ten­mau­er. Stil­le Zeu­gen lan­ge ver­ges­se­nen Ge­sche­hens.