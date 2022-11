Radwegeabschnitt an der Landesstraße 508 geplant

Hintergrund: Fahrradklima-Test

Die Stadt Wertheim beteiligt sich nach 2020 in diesem Jahr zum zweiten Mal an dem sogenannten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Noch bis zum 30. November können Teilnehmer das "Fahrradklima" in der Großen Kreisstadt bewerten. Ziel sei es auch in diesem Jahr, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, zum Auftakt des Testes, mit den Ergebnissen "gezielt Verbesserungen im Radverkehr umzusetzen". Bei der ersten Teilnahme hatten 162 Wertheimerinnen und Wertheimer den Fragebogen im Internet ausgefüllt. Am Ende landete Wertheim in der Bestenliste der Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern mit der Gesamtnote 3,84 auf dem 170. Platz von 415 in dieser Kategorie teilnehmenden Kommunen. Die Vorschläge von Wertheimer Bürgerinnen und Bürgern im aktuellen Fahrradklima-Test sollen helfen, die Attraktivität Wertheims für Alltagsradler weiter zu steigern. Der Gemeinderat hatte im Juli einen 70 Projekte umfassenden Maßnahmenkatalog beschlossen, der Schritt für Schritt in den kommenden Haushaltsjahren umgesetzt werden soll. Dafür sind pro Haushaltsjahr 50.000 Euro vorgesehen und zwar für die "kleineren Maßnahmen", wie Herrera Torrez jüngst in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats erläuterte. Größere Projekte, wie etwa den Bau neuer Radwege oder deren Sanierung, werden zusätzlich aus Haushaltsmitteln finanziert, erläuterte der Oberbürgermeister bei der Einbringung des Haushalts 2023. So sind etwa für die Sanierung des Radwegs Dertingen-Bettingen und den Neubau einer Radroute Dietenhan-Urphar, hier zusammen mit dem Landkreis, zusammen 705.000 Euro in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt. gufi