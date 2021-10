Radweg will seine fünf Sterne behalten

Zertifizierung: Allgemeiner Deutscher Fahrradclub prüft derzeit erneut Qualität der Route »Liebliches Taubertal«

Oft kritisiert: Radfahrer queren die Wertheimer Altstadt, ohne abzusteigen. Problem dabei: Die Hauptdurchgangsrouten führen schnell und einfach durch die Fußgängerzone. Auch wenn hier abzusteigen wäre, die meisten Radfahrer halten sich nicht daran. In der ADFC-Umfrage wird deshalb auch eine direkte Umfahrung der Altstadt gewünscht.

Derzeit wird die Fernradroute von Rothenburg ob der Tauber bis nach Wertheim wieder zertifiziert. Der Tourismusverband Liebliches Taubertal möchte die fünf Sterne verteidigen, sie gelten als »internationales Aushängeschild« für die Region, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes heißt.

Verfahren läuft

Ob das gelingt, steht allerdings noch nicht fest. Das Zertifizierungsverfahren laufe derzeit, heißt es aus dem Landratsamt. Ein erneuter Zertifizierungsantrag beim ADFC sei am 2. Juni gestellt worden, so Landratsamtssprecher Markus Moll. Die Befahrung der Strecke erfolgte dann Anfang September.

»Wann das Verfahren tatsächlich abgeschlossen wird, ist derzeit offen«, heißt es weiter. Mitte September war das Landratsamt noch davon ausgegangen, ein Ergebnis der erneuten Qualitätskontrolle nach einem vom Fahrradclub festgelegten Kriterienkatalog könne Ende Oktober/Anfang November vorliegen.

Laut Auskunft der ADFC-Bundesgeschäftsstelle wird ein Ergebnis der erneuten Zertifizierung jetzt wohl allerdings nicht vor Anfang kommenden Jahres erwartet.

Ob der Radweg erneut in der Radwege-Olymp aufsteigen kann, darüber will die Pressestelle des Landratsamtes nicht spekulieren. »Die Chancen, dass der Radweg erneut mit fünf Sternen ausgezeichnet wird, können nicht abgeschätzt werden«, so Markus Moll auf Anfrage der Redaktion. Die Bewertung durch den ADFC bleibe deshalb abzuwarten.

Qualität verbessert

Seit seiner vorerst letzten Bewertung vor drei Jahren seien allerdings »Qualitätsverbesserungen durch die Städte und Gemeinden« an der Strecke erfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes weiter. Für gewöhnlich werde »das Auszeichnungsergebnis vom Routenbetreiber im Anschluss an die Urkundenübergabe vom ADFC auf der Messe CMT in Stuttgart oder auf der Messe ITB in Berlin bekannt gegeben, erläutert Michael Maier vom ADFC.

Bislang sei die Ausstattung des Klassikers aber ausreichend gewesen, um die fünf Sterne zu erreichen.

Unbestritten sei allerdings auch, dass an der Strecke immer etwas nachgebessert werden könne, so Markus Moll. So gab es etwa in der Vergangenheit Kritik an der Streckenführung in Städten. Unbefriedigend ist die Situation, dass der Klassiker auch durch die Wertheimer Altstadt geführt wird, und Radfahrer so gezwungen sind, vom Rad zu steigen.

Vereinheitlicht wurden in den vergangenen drei Jahren die Schilder an der Route. Nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen weisen jetzt überall sogenannte Tabellenwegweiser auf die nächsten Ortschaften mit den entsprechenden Kilometerangaben hin.

Aus Sicht der ADFC-Bundesgeschäftsstelle zeichneten sich »erfolgreiche Radfernwege« vor allem dadurch aus, dass sie »einen hohen Qualitätsstandard über Jahre hinweg halten können«. Dabei komme der Wartung und Pflege der Wege eine besondere Bedeutung zu, weil Witterung und Vandalismus oft Wege in ihrer Qualität beeinflussen könnten.

Woran es auf dem Radwegeklassiker oft noch hapert, ist vielerorts die touristische Infrastruktur entlang der Strecke. Angesichts des anhaltenden Booms der elektrisch betriebenen Fahrräder, fehlt es häufig noch an ausreichender Ladeinfrastruktur. Auch Fahrrad-Abstellanlagen, und Fahrrad-Boxen werden von Radfahrern vermisst, wie etwa eine Umfrage des ADFC zur Situation des Fahrradverkehrs in Wertheim auch ergab. Diese Themen, so Pressesprecher Markus Moll, wurden von der Geschäftsstelle Liebliches Taubertal bereits bearbeitet und mit den Städten und Gemeinden entlang der Strecke abgestimmt, die die Infrastruktur bezahlen sollen.

Um solche aktuellen Trends zu berücksichtigen, so die ADFC-Pressestelle, werden Auszeichnungskriterien regelmäßig überarbeitet und dabei auch geschaut, ob E-Bike- und Pedelec-Lademöglichkeiten »vorhanden und gut zu finden sind«.

Eingeschränkte Gastronomie

Einschränkungen für Radtouristen gebe es entlang der Strecke auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, hat Pressesprecher Markus Moll beobachtet. Viele Gastronomiebetriebe und Beherbergungsbetriebe seien auf der Suche nach Mitarbeitern und kündigten an, wegen Personalmangels nur eingeschränkt geöffnet zu haben

. Ob und welche Auswirkungen dieser Umstand allerdings auf die Bewertung des ADFC habe, könne nicht bewertet werden, so Moll.

Der Radtourismus auf der Strecke zwischen Rothenburg ob der Tauber und Wertheim habe, nachdem die Beherbergungsbetriebe wieder öffnen durften, in diesem Jahr ungefähr wieder die Übernachtungszahlen des Vorjahres erreicht.

Der Radweg habe vom Trend zum Urlaub in Deutschland profitieren können. Allerdings hatte sich im vergangenen Jahr die Corona-Krise massiv in den Übernachtungszahlen bemerkbar gemacht.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, seien in der Saison 2020 lediglich rund 50 Prozent des Geschäftsergebnisses aus der Saison 2019 gemacht worden. Der Auslandstourismus lag mit einem Rückgang von 80 Prozent in der Ferienregion nahezu am Boden, heißt es aus dem Landratsamt.

Stichwort: ADFC-Qualitätsradrouten Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) klassifiziert Radfernwege und vergibt für ihre Qualität Sterne. Fünf Sterne ist die höchste Bewertung. Bislang haben lediglich zwei Fernradwege in Deutschland die fünf Sterne erhalten: Der Fernradweg "Liebliches Taubertal - der Klassiker", der von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim führt, ist einer der beiden. Um sich einer Klassifizierung zu unterziehen, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein, beschreibt der ADFC das Verfahren auf seiner Homepage. Das sind: Der Radweg muss mindestens 100 Kilometer lang sein. Er muss eine überregionale touristische Bedeutung haben. Er muss einen eindeutigen Namen und das entsprechende Logo in der Wegweisung und im Marketing tragen. Schließlich braucht es einen eigenen Qualitätsbeauftragten, der sich während des Klassifizierungsprozesses um "gleichbleibende Qualitätsstandards kümmert". Bewertet werden die Fernradwege schließlich nach acht Kriterien, die einer unterschiedlichen Gewichtung unterliegen. Wichtigstes Kriterium, das zu 20 Prozent in das Gesamtergebnis einfließt, ist die Verkehrsbelastung der Strecke, die möglichst gering sein sollte. Radwege mit einer durchgehenden eigenen Strecke abseits von Straßen schneiden hier gut ab. Weitere wichtige Bewertungskriterien (mit jeweils 15 Prozent am Gesamtergebnis) sind die Breite der Strecke, ihre Oberfläche, die Beschilderung und die touristische Infrastruktur an der Strecke. gufi