Radverkehrskonzept kommt in die Gänge

Erste Maßnahmen: Abstellmöglichkeiten in Wertheims Innenstadt und am Busbahnhof

Wertheim 05.07.2022 - 11:26 Uhr 2 Min.

Am zentralen Omnibusbahnhof Wertheim sollen noch in diesem Jahr mehr Anlehnbügel installiert werden. Foto: Gunter Fritsch Mit der Sanierung der L 2310 im Abschnitt zwischen Wertheim und Eichel soll auch die Querung der Radfahrer über die Landstraße in die Maingasse sicherer werden. Foto: Gunter Fritsch

Drei Maßnahmen in der Zuständigkeit der Stadt sollen noch in diesem Jahr verwirklicht werden.

Für die Maßnahmen, die die Stadt umsetzt, werden jährlich 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt, lautete der Beschluss des Gemeinderats vom vergangenen Jahr. Noch in diesem Jahr sollen drei Projekte in der Innenstadt realisiert werden, hat der Bauausschuss am Montag empfohlen. Der Gemeinderat muss den drei Projekten am 11. Juli noch endgültig zustimmen.

Zu den drei Maßnahmen gehört eine bessere Radverkehrsführung auf dem Tauberparkplatz. Radler, die in Richtung Bestenheid fahren, kommen hier immer wieder in Konflikt mit Autos, die parken wollen. Gemeinderat Ingo Ortel (SPD) wies in diesem Zusammenhang auf den schlechten Fahrbahnbelag des Radwegs von der Spessartbrücke bis zum Azur-Campingplatz hin. Eine Verbreiterung des gemeinsamen Geh- und Radwegs auf Höhe des Bestenheider Campingplatzes steht in der jetzt von einer Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Gemeinderäten und ADFC festgelegten Prioritätenliste allerdings erst an Priorität drei und wird in diesem und dem kommenden Jahr nicht mehr umgesetzt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Sektion Main-Tauber, hat vorgeschlagen, am Grafschaftsmuseum, am Rathaus und an der städtischen Bücherei Anlehnbügel oder alternativ Parkboxen für Fahrräder zu schaffen. Erweitert werden sollen zudem die Anlehnbügel am Zentralen Omnibusbahnhof.

Neben den kleinen Verbesserungen, wie dem Ausbau von Abstellanlagen für Radler, sind es vor allem die großen Tangenten, die Radler durch die Stadt, in die Stadtteile und auf die Ortschaften führen sollen. Die Idee dahinter: Alle Ortschaften und Stadtteile sollen mit dem Fahrrad so erreichbar sein, dass die Fahrt auf dem zumeist motorisierten Zweirad trotz der Höhenunterschiede gut und sicher zu bewältigen ist. Zentrale Verkehrsachsen sind dabei der Main- und der Tauberradweg. Von diesen zweigen jeweils Routen ab, die die Große Kreisstadt in der Fläche erschließen sollen.

Dabei befinden sich nicht alle Projekte - ein Beispiel ist der Bau eines Radwegs entlang der Kreisstraße 2878 zwischen Urphar und Dietenhan durch den Landkreis - in der Baulast der Stadt Wertheim, erläuterte Jonas Rastelbauer vom städtischen Planungsamt. Außer durch den Landkreis müssen auch einzelne Projekte durch das Land Baden-Württemberg umgesetzt werden. So soll etwa im Zuge der Sanierung der Landesstraße 2310 zwischen Wertheim und Eichel eine leichtere und vor allem verkehrssichere Querung der Landesstraße vom Radweg in die Maingasse gewährleistet werden, was noch in diesem Jahr mit den Sanierungsarbeiten verwirklicht werden könnte.

Auch gebe es aktuelle Planungen, die bestehende Lücke im Radweg zwischen Vockenrot und dem Wartberg an der L 508 zu schließen und eine bessere Anbindung des Radwegs an den Wartberg zu gewährleisten. Auf Nachfrage von Richard Diehm (Grüne) ging Rastelbauer davon aus, dass mit einem Baubeginn nicht vor 2024 zu rechnen sei.

Für den Haushalt 2023 sind zwei Maßnahmen vorgeschlagen: Zum einen soll eine bessere Querung der L 617 in Bettingen in Richtung Autobahnbrücke ermöglicht werden. Zum anderen eine Untersuchung auf den Weg gebracht werden, wie der Radverkehr durch die Hämmelsgasse und über die Tauberbrücke geführt werden kann.