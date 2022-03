Radbus fährt ab diesem Freitag wieder durch den Main-Tauber-Kreis

Freizeit: Bis Oktober geht's an Wochenenden und Feiertagen entlang des Fünf-Sterne-Radwegs "Liebliches Taubertal - Der Klassiker"

MAIN-TAUBER-KREIS 30.03.2022 - 10:45 Uhr 2 Min.

Linienbus und Fahrradanhänger mit Platz für 14 Fahrräder: Der Radbus startet am Freitag, 1. April, in die Saison. Foto: VGMT, Thorsten Haas

Das Radbusangebot auf der Linie 980 zwischen Weikersheim, Röttingen, Creglingen und Rothenburg ob der Tauber wurde während der vergangenen Jahre kontinuierlich erweitert. Künftig sind somit auch während der aktuellen Saison Radbusfahrten an Donnerstagen und Freitagen möglich.

Ergänzendes Angebot

»Der Radbus ergänzt das Radtransportangebot auf der Tauberbahn, welche in Weikersheim das Taubertal verlässt und in das Vorbachtal abzweigt. Somit besteht für Radlerinnen und Radler, die den »Klassiker« gerne tauberabwärts genießen wollen, eine bequeme Transportmöglichkeit, um nach Rothenburg ob der Tauber zu gelangen«, erklärt VGMT-Geschäftsführerin Ursula Mühleck, die auch Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt ist. Für Fahrten innerhalb des Main-Tauber-Kreises sowie für landkreisüberschreitende Fahrten bis nach Rothenburg ob der Tauber und umgekehrt gilt der VRN-Tarif. Für Fahrten innerhalb des Landkreises Ansbach kommt der VGN-Tarif zur Anwendung. Die Fahrradmitnahme im Radbus ist kostenlos, so die Mitteilung.

Auf dem Fahrradanhänger finden bis zu 14 Fahrräder Platz. Wegen beschränkter Platzkapazitäten sollten sich Gruppen unter Tel. 0 79 33 8 75 anmelden, teilt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas mit.

Er bittet gleichzeitig darum, dass sich bereits angemeldete Gruppen bei Nichterscheinen frühzeitig wieder abmelden.

E-Bikes und Fahrräder mit sogenannten Ballon-Reifen können unter Umständen nicht transportiert werden, da die Reifen oft zu breit für die zur Verfügung stehenden Halterungen sind, heißt es weiter. Der Radbus verkehrt donnerstags bis sonntags und an Feiertagen um 11.40 Uhr von Creglingen über Röttingen nach Weikersheim. Um 13.11 Uhr fährt der Radbus die Strecke Rothenburg ob der Tauber, Creglingen, Röttingen bis Weikersheim. Samstags, sonntags und an Feiertagen zusätzlich um 16.15 Uhr von Rothenburg ob der Tauber nach Weikersheim.

Die Strecke von Weikersheim über Röttingen und Creglingen nach Rothenburg ob der Tauber wird donnerstags bis sonntags und an Feiertagen um 12.05 Uhr bedient, teilt die Pressestelle der Behörde weiter mit. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen fährt der Radbus diese Strecke nochmals um 14.10 Uhr.

Donnerstags und freitags fährt der Radbus um 14.40 Uhr von Weikersheim über Röttingen bis Creglingen. Zudem wird diese Route an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 17.10 Uhr bedient. An Donnerstagen und Freitagen verkehrt ein Kleinbus, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein regulärer Linienbus.

In den Fahrzeugen der am Verkehrsverbund beteiligten Verkehrsunternehmen ist die Mitnahme von Fahrrädern gestattet, sofern ausreichende Platzkapazitäten vorhanden sind sowie die Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden kann. Ein Anspruch auf Mitnahme besteht jedoch nicht, so die Mitteilung. Bei den im Main-Tauber-Kreis eingesetzten Busunternehmen und der Westfrankenbahn ist die Fahrradmitnahme an Werktagen vor 6 Uhr und nach 9 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags ganztägig möglich und kostenlos.

Maskenpflicht

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die VGMT weisen darauf hin, dass im ÖPNV in Baden-Württemberg Personen nach ihrem 6. Geburtstag im Nahverkehr eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Für Personen ab 18 Jahren sowie auf bayerischen Streckenabschnitten gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

bInformationen: Im Internet unter https://www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter https://www.vgmt.de; Ruftaxizentrale unter Servicenummer 0621 1077077, VGMT-Team während der Geschäftszeiten in Lauda oder unter Tel. 09343 62140

