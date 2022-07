Quätschichfest Kreuzwertheim: Wieder durchstarten nach zwei Jahren Zwangspause

Heimatfest: Erfolgreiche Festbierprobe in der Spessart-Brauerei - Vier Tage Fest ab 2. September

Kreuzwertheim 17.07.2022 - 12:44 Uhr 1 Min.

Setzen nach zweijähriger Zwangspause wieder auf ein erfolgreiches Heimatfest (von links): Bruno Pleninger, Nadine Miltenberger, Romana Click, Siegfried Göbel, Bürgermeister Klaus Thoma, Anton Futschek, Friedrich Wilhelm, Stefan Mütze

"Als Moses an die Berge klopfte, gleich Wasser aus dem Felsen tropfte. Viel größer ist das Wunder hier (in Kreuz), ganz ohne Klopfen kommt das Bier!", stimmte Kreuzwertheims Bürgermeister nicht nur auf die Festbierprobe auf dem Gelände der Spessart-Brauerei, sondern auch auf das bevorstehende 67. Quätschichfest ein.

Premiere für Brauereichef

Eine Premiere ist das für Friedrich Wilhelm: Gemeinsam mit seiner Familie begrüßte der Hausherr der Spessart-Brauerei, die anwesenden Mitglieder des Festausschusses. "Für mich ist es das erste Mal. Und ich war lange skeptisch, ob das Fest überhaupt stattfinden wird", so Wilhelm, der seit etwa einem Jahr in Kreuzwertheim wohnt. Als sehr positiv empfinde er die Kommunikation mit der Marktgemeinde. "Wir möchten, dass die Bürger an der Brauerei wieder teilhaben. Was sich bewährt hat, wollen wir behalten, aber auch Neues wagen."

Die Eigenschaften des diesjährigen und "handwerklich gebrauten" Festbieres beschrieb er mit einem "Malzaroma, das Gaumen und Seele schmeichelt", so der Brauereichef. "Wir haben einen dezenten und wohlig warmen Rausch in das Bier eingebraut." Es sei so bekömmlich, dass der Specht am nächsten Tag nicht anklopfe. "Nein, er sagt: Steh' auf und geh' aufs Quätschichfest! Wir haben ein Bier für die breite Masse gebraut", versicherte Wilhelm - und das konnten die anwesenden Gäste am Freitagabend testen.

Großer Zuspruch

Auch Romana Click, verantwortlich für die Organisation des Festes, begrüßte die Gäste. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Zuspruch so groß sein würde." Im Anschluss an das gemeinsame Essen mit Bierprobe wurden Details zum Ablauf des Festes besprochen.

Das vorläufige Programm sieht für Freitag, den 2. September die Festeröffnung am Turm durch Bürgermeister Thoma vor. Am Samstag, den 3. September soll der Seniorennachmittag mit musikalischer Unterhaltung stattfinden. Für die Kinder sind Motorbootfahrten und Kinderschminken geplant. Der Abend verspricht Partystimmung und Gelegenheit zum Tanzen.

Der Sonntag, 4. September, soll mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen, anschließend Frühschoppen, Mittagessen und danach Tanz und Unterhaltung mit Tombola. Am letzten Festtag, dem Tag der Betriebe und Vereine, ist das traditionelle Kesselfleischessen mit Tanz, guter Stimmung und Unterhaltung vorgesehen. Zusätzliche Höhepunkte des Festes sind ein Oldtimer-Treckertreffen und- je nach Wetterlage - "Trudels Flohmarkt".

Elita Schrenker