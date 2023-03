Wo es in Wertheim an Bauflächen mangelt, soll es in Zukunft ein Ranking geben

Hintergrund: Punktevergabe für Bauplätze

Die Stadt Wertheim will sich für die Vergabe von Bauplatzflächen in Zukunft ein »transparentes und sachlich nachvollziehbares Verfahren« zulegen. Dabei werden in einem Baugebiet zunächst die frei verkäuflichen Bauplätze ermittelt. Für Bauplätze, die an einzelne Bewerberinnen und Bewerber für ein Einzelbauvorhaben verkauft werden sollen, werden immer dann die neuen Vergaberichtlinien angewandt, wenn die Zahl der interessierten Käuferinnen und Käufer die Zahl der frei vermarktbaren Bauplätze übersteigt. Bewertet werden Bewerber um Baugrundstücke nach vier zentralen Kriterien, in denen jeweils maximal zehn Punkte vergeben werden können: die jeweiligen Familienverhältnisse der Bewerber, die sich an der Anzahl der Familienmitglieder orientieren, die Arbeitsverhältnisse, die Wohnzeiten in Wertheim und die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Alle diese Kriterien werden zudem noch unterschiedlich gewichtet. Beispiel: Weil die Zahl der Jahre, die jemand in Wertheim wohnt, die höchste Gewichtung im Ranking hat, kann der jeweilige Bewerber um ein Baugrundstück in dieser Kategorien bis zu 60 Punkte erreichen (maximal zehn Punkte multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor sechs ergeben 60 Punkte). Insgesamt kann ein Bauwilliger so höchstens 140 Punkte zusammen in allen vier Kategorien erreichen und hätte damit die höchsten Chancen auf ein Baugrundstück.

Anders will die Stadt in Zukunft grundsätzlich bei Bauplätzen verfahren, die sich die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern eignen. Hier soll es eine sogenannte Konzeptausschreibung etwa für Bauträger oder im Zuge eines Bauherrenmodells geben, wie es diese bereits für drei Grundstücke in Dertingen gibt. Diese Konzeptausschreibung soll zeitlich, aber grundsätzlich nach der Vergabe der Bauplätze für die individuelle Einfamilienhausbebauung erfolgen, sodass Bewerber, die bei der Erstvergabe nicht zum Zuge gekommen sind, eine zweite Chance erhalten. Gibt es weniger Interessenten als Bauplätze, werden die Flächen weiterhin in einem offenen Verfahren vergeben, bei dem Bauwillige ihr Interesse für das jeweilige Grundstück bekunden und auch Wünsche zu Zuschnitt eines Grundstücks äußern können.