Protestbanner von Bettinger Brücke abgenommen

Stadt: Verkehr auf der L 2310 könnte abgelenkt werden

Wertheim 29.07.2021 - 15:15 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Banner wie dieses hing jüngst noch an der Brücke über die L2310 bei Bettingen. Foto(Archiv): Geringhoff

Mit insgesamt drei Plakaten will die Naturschutzgruppe auf ein Problem aufmerksam machen, das die Bürger der Ortschaft nun schon seit Jahren umtreibt: Immer wieder werden bei der Stadtverwaltung Wertheim Bauvoranfragen gestellt für die Ansiedlung von Großprojekten in der verkehrsgünstig gelegenen Gemeinde Bettingen.

Jüngstes Beispiel: der Bauantrag für einen Möbellogistiker im Bettinger Gewerbegebiet westlich der Autobahn. Mit den Bannern - zwei weitere stehen noch am Dertinger und am Homburger Weg - werben die Initiatoren für die Ansiedlung von klein- und mittelständischen Betrieben im Ort.

Das Banner am Brückengeländer habe abgenommen werden müssen, so Ordnungsamtsleiter Volker Mohr, weil es grundsätzlich untersagt sei, an solchen Bauwerken Werbung oder andere Plakate anzubringen.

Keine Genehmigung möglich

Dafür könne auch keine Genehmigung beantragt werden. Hintergrund sei, dass der Verkehr nicht durch Aufschriften abgelenkt werden dürfe.

Ortsvorsteher Ralf Tschöp, der selbst Mitglied der Naturschutzgruppe ist, hatte das Banner dann am Dienstag schließlich abgenommen.

Hintergrund Ein Banner wie dieses hing jüngst noch an der Brücke über die L2310 bei Bettingen. Foto(Archiv):