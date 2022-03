Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dieter Fauth über den Katholizismus im Nationalsozialismus in Wertheim

Protestanten waren einst anfälliger für vermeintliche Verlockungen

WERTHEIM-BRONNBACH 24.03.2022 - 14:27 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dieter Fauth.

Unter anderem dieser Frage ging Dieter Fauth in seinem Vortrag »Katholisches Wertheim im Nationalsozialismus« am Donnerstag im Archivverbund nach. Zu dem Vortrag hatten die Volkshochschule Wertheim, der Archivverbund und der Historische Verein im Rahmen der Reihe »Katholisches Wertheim« eingeladen. Neben etwa 30 Besuchern vor Ort verfolgten 35 Zuhörer online den Abend.

Zunächst hatte Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des Historischen Vereins, Dieter Fauth, Initiator des Projekts Stolpersteine, vorgestellt. Der Konrektor der Comenius-Realschule und kommissarische Schulleiter der Werkrealschule Urphar-Lindelbach habe es immer verstanden, seine Tätigkeit an der Schule mit seiner wissenschaftlichen Forschung zu verknüpfen und sich darüber hinaus in der Stadt zu engagieren. »Dabei legt er großen Wert darauf, intellektuell frei zu sein«, so Kleinehagenbrock.

Kaum Literatur

Diese Forschung abseits ausgetretener Pfade bewies Fauth daraufhin in seinem 80-minütigen Vortrag über ein Thema, zu dem man eher wenig Literatur findet - abgesehen vom die Nazis immer wieder kritisierenden Stadtpfarrer Karl Bär.

Er wolle neben dieser standhaften Persönlichkeit noch andere Katholiken mit Widerspruchsgeist vorstellen. 38 konnte er im Rahmen seiner Beschäftigung für das Gedenkbuch ausfindig machen. Der Vortrag konzentrierte sich dabei auf die mehrheitlich katholisch bevölkerten Gemeinden Reicholzheim, Dörlesberg und Mondfeld.

Generell lasse sich feststellen, dass die Katholiken im Reich wesentlich weniger anfällig für die vermeintlichen Verlockungen des Nationalsozialismus' waren als die Protestanten. So waren 1930 im Deutschen Reich 86 Prozent der NSDAP-Wähler evangelisch und 9 Prozent katholisch.

Fauth führt das politisch auf die Nähe der Katholiken zur Zentrumspartei und theologisch darauf zurück, dass die Evangelischen eher Weltliches und Geistiges verschmelzen wollen, während gläubige Katholiken ihren Glauben eher als Antithese zum Weltlichen sehen würden.

NSDAP in Reicholzheim

Während Mondfeld und Dörlesberg noch 1933 diesem Trend folgen und mehrheitlich Zentrum wählten, war das in Reicholzheim anders. Hier wählten im März 1933 ganze 67 Prozent die NSDAP, in Dörlesberg 46 Prozent und in Mondfeld nur 16 Prozent. Fauth erklärte das mit der Vermutung, dass es in Reicholzheim vielleicht viele Katholiken gegeben habe, die nur durch Taufe und nicht aus dem Glauben heraus der Konfession anhingen.

Verwandtschaft

Eine interessante andere These für den Unterschied äußerte eine Zuhörerin im Chat. Der damalige Landesinnenminister habe verwandtschaftliche Beziehungen nach Reicholzheim gehabt und deshalb vielleicht dort die Begeisterung für den Nationalsozialismus geschürt. Fauth bedankte sich für diesen neuen Aspekt.

Doch nicht nur die Zustimmung zum Nationalsozialismus gab es in Reicholzheim, sondern auch energische Gegenstimmen, allen voran durch den Gemeindepfarrer Karl Ferdinand Farrenkopf. Er trat immer wieder, direkt und in Predigten für jüdische Personen ein. Mehrfach wurde beim Erzbischöflichen Ordinariat seine Absetzung gefordert. Doch 1934 unterschrieben von etwa 600 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern 296 die Bestätigung, dass »Pfarrer Farrenkopf keine politische, sondern eine rein geistliche Predigt gehalten hat« und verteidigten somit ihren mit Kosenamen »Starrenkopf« genannten Pfarrer. Man sehe daran, dass die Gemeinde tatsächlich zweigeteilt war.

Neben den dargestellten Ortschaften habe es am Wertheimer Gymnasium Widerspruch gegeben, etwa vom Gymnasialprofessor und späteren stellvertretenden Rektor Hans Strubel. Dieser wurde angezeigt, weil er im Unterricht die Regierung diskreditierende Bemerkungen gemacht habe.

Gemeinsame Sache

Der damalige Rektor Hermann Scharnke stellte sich hinter ihn. Der eine sei aus dem Zentrumslager, der andere eher aus einer monarchischen Haltung gekommen. Trotzdem habe man gemeinsame Sache gemacht. Dies begegne ihm in seiner Forschung immer wieder.

Abschließend zeigte Fauth noch einige Beispiele auf, in denen katholische Priester und Laien sich klar gegen Antisemitismus geäußert hätten. Hingegen sei es verwunderlich, dass das Thema Euthanasie-Morde in der katholischen Kirche Wertheims kein Thema gewesen sei - genau so wenig wie bei den Evangelischen.

Details beigesteuert

Nach dem Vortrag steuerten einige Besucher noch Details aus den eigenen Familiengeschichten bei. Zahlreiche Enkel und Urenkel der im Vortrag genannten Widerspruchsgeister nahmen vor Ort oder virtuell an der Veranstaltung teil. Und spätestens, als Kleinehagenbrock erzählte, wie er sich als Zivildienstleistender in den 90ern gewundert habe, warum jetzt erst die Frage aufkomme, wie man mit Behinderten im Rentenalter umgehen solle und man ihm zur Antwort gab, es gebe quasi keine Behinderten mit Geburtsdatum vor 1945, merkte man, wie diese Zeit noch weit in die Gegenwart reicht.

Um so erfreulicher ist es, dass Dieter Fauth seine Forschungen zu den verschiedenen Themenaspekten in Bezug auf Wertheim fortsetzen wird und dabei, wie er sagte, die Impulse und Erkenntnisse, die er selbst an diesem Abend gewonnen habe, einsetzen werde.

nads