Protest: Höcke mobilisiert.. mehr Gegner als Anhänger

500 Menschen demonstrieren gegen den AfD-Politiker - Polizei mit großem Aufgebot

Lauda-Königshofen 06.09.2021

Das "Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber"- unterstützt unter anderem von Grünen, DGB, IG Metall, Verdi und SPD - hatte unter dem Motto "AfD-Propaganda in die braune Tonne" eingeladen. Die AfD-Kreisvorsitzende Christina Baum sei eine zentrale Figur im rechtsextremen Flügel ihrer Partei, der hinzugeladene Hauptredner Björn Höcke aus Thüringen ein Faschist, der durch NS-verharmlosende Positionen in Erscheinung trete, so hatte es Stefan Heidrich als Sprecher des Netzwerkes gesagt.

Ältere zur Demo-Premiere

Unter diesen Vorzeichen waren längst nicht nur junge Menschen zur Gegendemonstration gekommen, für manch Ältere war es die erste Demonstration überhaupt. So für Ute (67) aus Buchen: "Ich habe über meine Eltern erfahren wie Hitler an die Macht gekommen ist, mir macht diese Entwicklung jetzt mit der AfD eine Riesenangst." Klaus (74) ist Arzt und Grünen-Gemeinderat aus Buchen: "Ich habe eine Höcke-Zitatensammlung. Wenn man das liest, dann möchte man jemandem vor die Füße kotzen." Helga (78) hat extra für eine Stunde die Geburtstagsfeier ihrer Tochter verlassen: "Netzwerke gegen Rechts sind wichtig und gut. Die AfD ist ein absolutes No-Go, die von Baum und Höcke geäußerten Ansichten sind rundum disqualifizierend."

Zwei Schülerinnen bereiten sich auf die Gegendemonstration vor.

DGB-Funktionärin Silke Ortwein sagt: "Ich bin die AfD-Propaganda leid, ich kann die Herabwürdigung von Menschen nicht weiter ertragen. Davon dass man braune Scheiße Blau einpackt, wird sie auch nicht besser." Fabian (13) sagt: "Wir wollen uns unsere Zukunft nicht wegnehmen lassen, wir brauchen nicht noch eine dunkle Vergangenheit." Roza (16): "Wir hassen die AfD, wir wollen nicht zulassen, dass sie die Demokratie zerstören."

"Flut an Lügen"

Honey (17): "Wir in Deutschland sind viel offener geworden, die AfD passt nicht zu dem, was ich mir für meine Zukunft wünsche." Hans-Peter Kuhnhäuser (62): "Mir geht es auch um die unverfrorene Hetze der AfD gegen Migranten und Flüchtlinge und die Flut an Lügen und falschen Behauptungen."

Alfred Bauch (67) SPD-Kreisrat aus Külsheim: "Es ist wichtig diesen Leuten Gegendruck zu machen. Was fast noch bestürzender ist, ist der Umstand, dass es überhaupt notwendig ist, solche Demonstrationen zu machen, dass solch rechtes Gedankengut überhaupt Beifall findet." Thomas Tuschhoff, Grünenstadtrat aus Bad Mergentheim: "Leute wie Höcke bewegen sich klar außerhalb des demokratischen Diskurses. Auch der Frau Baum werfe ich nicht nur vor, dass sie zu den Unterzeichnern der sogenannten Erfurter Erklärung gehört, ihr werfe ich auch vor, dass sie offen rechtsextreme Mitarbeiter zumindest beschäftigt hatte und dass sie sich nicht von der identitären Szene abgrenzt."

Antonia (19), Grüne Jugend: "Das ist ein besonderer Tag heute, wir können das so nicht stehen lassen. Leute wie Herr Höcke haben in der Politik nichts zu suchen. Wenn ich jetzt könnte, würde ich ihn fragen wollen, wie er zu seinen Haltungen kommt. Ich glaube aber nicht, dass er zu einem sachlichen Gespräch bereit und in der Lage wäre." Kolja (21), Netzwerk gegen Rechts aus Heilbronn: "Man muss einfach das Zeichen gegen die AfD setzen, sie wollen keine menschenwürdige Politik."

Gegenprotest gefilmt

Als die Demonstranten sich später einige hundert Meter abseits des AfD-Veranstaltungsortes aufstellen dürfen, beginnen mehrere Besucher der AfD-Wahlveranstaltung, die Demonstration amüsiert zu filmen. Es fallen Worte wie "Luftpumpen" und "Witzfiguren", von "gewerbsmäßigen Randalierern" ist die Rede, einer sagt, er träume schon lange davon, "denen die Hucke voll zu hauen" und lacht. Die AfD-Veranstaltungsführung übertönt die Kritik der Demonstranten mit Musik. "Wir geben nicht auf, wir halten zusammen", heißt es dort aus dem Repertoire einer rechten Band.

Die Demonstration sammelt sich neben der Kirche in Königshofen. Zahlreiche Gruppen hatten unter dem Motto: "AfD-Propaganda in die braune Tonne" aufgerufen gegen die Afd-Veranstaltung zu protestieren.

Dann spricht Christina Baum und begrüßt die "lieben und mutigen Besucher" und verweist darauf, dass Gegendemonstranten von der Antifa im Vorfeld Plakate der AfD zerstört hätten. Als ein Besucher daraufhin ein verbotenes NPD-Plakat in die Höhe hält, werden die Ordner sofort tätig und verweisen den Mann des Geländes. Als der nicht gehen will ruft jemand aus dem Publikum: "Tritt dem doch mal in den Arsch man."

Derweil trifft Björn Höcke ein, es kommt Beifall auf. Christina Baum umarmt den Thüringer, fährt dann in ihrer Rede fort und kommt gleich zur Sache. Horst Seehofer habe von bis zu fünf Millionen Flüchtlingen aus Afghanistan gesprochen. "Mir als Frau läuft es dabei kalt den Rücken runter", sagt Baum und spricht von drohendem Mord und Vergewaltigung. Die Zuhörer applaudieren.

150 Besucher waren gekommen, um die prominent besetzte Wahlveranstaltung der AfD zu verfolgen.

Die von der AfD so genannte "Islamisierung" ist Baums nächstes Thema. Dass auf der Gegendemonstration ein Pfarrer spreche, sei nur Zeichen dafür, dass der nichts verstanden habe, sagt die Rednerin, kommt dann auf die sogenannte "Re-Migrationsagenda" und wieder gibt es viel Beifall. Noch mehr als Christina Baum ausführt, dass die Coronaimpfung eine Gen-Therapie sei und dass diese 130.000 bekannte Nebenwirkungen habe. Es gibt Bravo-Rufe, erst recht als Baum die Zuhörer auffordert, ihre Kinder nicht impfen zu lassen: "Schließt euch zusammen, haltet stand, schützt die Kinder vor dieser Therapie."

"Straßenwahlkampf" - auch dieses Grafitti muss die Polizei als Schachbeschädigung einstufen.

Während Baum grüne Politik mit Kommunismus verknüpft, die AfD zur einzig wählbaren Partei erklärt und den Zuhörern vorrechnet, wie AfD-Politik deren Einkommen verbessern werde, sprechen auf der Gegendemonstration Thomas Kraft von der SPD und Rolf Grüning von den Linken und rechnen mit der AfD-Ideologie und der Propaganda ihrer Führer ab. Dür die Kirchen spricht Pfarrer Heiner Kücherer, die Jusos kommen zu Wort und auch "Herz statt Hetze".

Mit Herz für Offenheit.

Die Gegendemonstration löst sich rund eine Stunde vor dem Ende der AfD-Veranstaltung auf, die Polizei achtet bis zum Ende darauf, die Gruppen getrennt zu halten.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Polizei trennt beide Seiten Wahlkampfveranstaltung und Gegendemonstration waren von Begin an nicht auf Diskurs ausgelegt. Klar war - so war es auch im Vorfeld mit den Anmeldern beider Veranstaltungen ausgehandelt - dass die Polizei die Gruppen jederzeit weiträumig getrennt halten werde. Die AfD-Anhänger werteten dabei das ungleichgewichtig erscheinende Auftreten der Polizei vielfach als Parteinahme für ihre Sache. Während das AfD-Veranstaltungsgelände von zwei Seiten her durch die Polizei scheinbar eher locker beobachtet wurde, war die Polizeipräsenz auf der Seite der Gegendemonstranten weitaus massiver. Hier waren berittene Polizisten am Ort, Hundeführer im Hintergrund, standen Uniformierte in Kette, waren mehr Polizeifahrzeuge zu sehen. Der Polizeisprecher Gerald Olma erklärte, dass daraus keinerlei Parteinahme abzulesen sei. Die Polizei schütze beide Veranstaltungen gleichermaßen, doch sei es erfahrungsgemäß so, dass sich aus Gegendemonstrationen heraus weitaus häufiger Störer lösten, als umgekehrt. So habe man auch bei der Veranstaltung in Lauda mehrfach, von weiter her angereiste, Gegendemonstranten zurückweisen müssen, die mutmaßlich beabsichtigt hätten, die AfD-Veranstaltung zu stören. Es habe darüber hinaus auch den Versuch gegeben, eine spontane Gegendemonstration sehr nah am AfD-Veranstaltungsgelände durchzusetzen. Womöglich wäre weniger Präsenz, im Nachhinein betrachtet, auch ausreichend gewesen, sagte Olma, doch wäre den Behörden eine eventuelle Auseinandersetzung im Beisein einer nicht ausreichend wehrhaft aufgestellten Polizei sicher auf die Füße gefallen. (Ge)