Projekt mit Austauschschülern: Was Toilettenpapier und Adventskalender miteinander zu tun haben

Ressourcenschutz: Nachhaltigkeit als Rahmenthema beim Schüleraustausch mit französischer Partnerschule des DBG

Wertheim 27.11.2022 - 15:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der gemeinsam gebastelte Adventskalender ist fertig. Am Tisch sitzen links die Zwillinge Mila und Kali aus Salles, gegenüber ihre deutschen Wunschpartnerinnen Emilia und Antonia, ebenfalls Zwillinge. Vorne von rechts (stehend) die französischen Lehrerinnen Cathy Hupin und Tania Pfister.

Ein Bus mit 26 Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen Tania Pfister und Cathy Hupin ist am vergangenen Sonntagmorgen in Salles gestartet und am Montagmittag in Wertheim angekommen. Die Woche in der Vorweihnachtszeit ist bewusst gewählt, ebenso der Frühlingsstart im März für den Gegenbesuch. Die Teilnehmer aus den achten und neunten Klassen kannten sich noch nicht persönlich, hatten sich geschrieben und Fotos geschickt. Einmalig, dass französische Zwillingsmädchen dabei sind und deutsche Zwillinge als Partnerinnen gefunden haben. "Das haben wir uns so gewünscht", sagen sie strahlend.

Finanziert von der EU

Deutschlehrerin Tania Pfister erläutert das Besondere in diesem Jahr: Die französische Schule ist nach ihrer Bewerbung 2021 als "Erasmus-Plus-Schule" akkreditiert worden und wird durch die Europäische Union gefördert. Die Antragstellung sei machbar, die Hürden seien nicht zu hoch, so Pfister. Im Klartext heißt das, die Austauschmaßnahme wird komplett von der EU finanziert. Daran sind natürlich verschiedene Bedingungen geknüpft.

Vor den Sommerferien war bereits eine französische Lehrerdelegation in Wertheim. Sie haben die Schule erkundet, eine Stadtführung gemacht und sich über Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Wasser informiert. "Nachhaltigkeit" wurde als Rahmenthema für gemeinsame Projektarbeit während des Austauschs festgelegt. Schulleiter Reinhard Lieb hatte schon bei der Begrüßung die bunten Laubblätter als "Helden" bezeichnet, die unentgeltlich als Ökosystem für saubere Luft sorgen. Er freut sich mit allen Französischkolleginnen und -kollegen, dass die gegenseitigen Besuche wieder möglich sind und dankte für ihr Engagement.

Gute Verständigung

Unser Medienhaus war am Dienstag bei einem "Upcycling-Projekt" dabei. Im Zeichensaal lagen jede Menge Pappkerne von Toilettenpapierrollen bereit. Was normalerweise im Müll landet, wurde zu einem hübschen Adventskalender. Die Schüler hatten Spaß dabei, und die Verständigung klappte gut. Allerlei Bastelmaterial und Süßigkeiten standen zur Verfügung, und gemeinsam wurden kleine Päckchen kreiert, bemalt, beschriftet, gefüllt und verschnürt. Das Ergebnis gefiel: 24 Päckchen wurden an einen Stock gebunden und fahren mit nach Salles, wo der deutsch-französische Adventskalender in der Schule aufgehängt wird. Außerdem wurde Altglas in ansehnliche Vasen oder Aufbewahrungsgläser verwandelt. Ein kleiner gemeinsamer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit war gemacht.

Weitere für die vergangene Woche geplante Projekte war eine Fahrt der Austauschpartner zum Kloster Schöntal zu einem Waldtag "Wald und Wasser" im dortigen Klosterwald - geführt von zwei Förstern. Für den Freitag stand in einem weiteren Projekt nach einer Stadtführung gemeinsam das Erstellen von Audioguides für Wertheim auf dem Plan. Da schließt sich der Kreis: Papier wird dafür nicht gebraucht - also auch kein Holz für die Herstellung.

Petra Folger-Schwab