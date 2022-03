Prognose: Wertheims Bevölkerung wächst nicht mehr weiter

Zahl der Todesfälle übersteigt die der Geburten – Immer mehr verlassen die Stadt

Bis 2027, so lauten die Vorhersagen, soll Wertheim dann wieder bei der Einwohnerzahl angekommen sein, die die Statistiker bereits für dieses Jahr berechnet haben. Schlechter fallen die Prognosen dann aber für die Jahre nach 2027 aus. Bis ins Jahr 2035 soll die Einwohnerzahl in etwa wieder auf das Niveau fallen, das die Stadt schon einmal im Jahr 2019 hatte: Damals wurden Mitte des Jahres knapp 22.780 Einwohner gezählt, zum Ende des Jahres waren es rund 100 mehr. Die Einwohnerzahl wird demnach – verglichen mit den Werten der Jahre 2015 und 2016 – auf einem niedrigen Niveau stagnieren. Die Gründe für diese Prognose lassen sich vor allem in der Altersstruktur Wertheims finden.

Wie der langjährige Vergleich von 2011 bis 2020 zeigt, kommen in Wertheim weniger Kinder zur Welt als Menschen sterben. Im regionalen Vergleich zeigt sich sogar, dass dieser natürliche Bevölkerungsrückgang deutlich stärker ausgefallen ist als etwa im Landkreis oder in der Region Heilbronn-Franken. Zeitgleich ist die Bevölkerung Wertheims immer älter geworden: Während in den Altersgruppen ab 50 Jahren die Zahl der Menschen in der Großen Kreisstadt spürbar zugenommen hat, hat ihre Zahl in der Gruppe der 35- bis 50-Jährigen binnen von zehn Jahren um mehr als 1000 Personen abgenommen.

Dieses Minus bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung konnte in den Jahren von 2016 bis 2020 auch nicht durch Zuzug ausgeglichen werden. Im Gegenteil: Während in den gesamten Main-Tauber-Kreis in diesem Zeitraum mehr Menschen zuzogen als abwanderten, verzeichnete Wertheim vor allem in den Jahren 2016 und 2017 merkliche Wanderungsverluste, die auch in den nachfolgenden drei Jahren durch Wanderungsgewinne nicht mehr ausgeglichen werden konnten.

Erklären lassen sich diese Verluste auch durch einen Sondereffekt: Die Zuwächse der Bevölkerung im Jahr 2015 dürften wohl mehrheitlich durch den Zustrom von Flüchtlingen begründet gewesen sein. In den Folgejahren verließ wieder ein Teil dieser Menschen die Stadt.

Betrachtet man den Wegzug von Wertheimern in den vergangenen fünf Jahren nach Altersgruppen, dann fällt vor allem auf, dass es die 18- bis 25-Jährigen sind, die die Stadt zur Ausbildung, zum Studium verlassen. Je älter die Menschen werden, um so häufiger zieht es sie nach Wertheim. Dank eines umfangreichen Arbeitsplatz- und Wohnungsangebotes kamen in den vergangenen Jahren wieder vermehrt Menschen ab 35 Jahren in die Stadt.

Zahlen und Fakten: Wertheim wird älter Die Wertheimer werden immer älter. Das ist eine Entwicklung, die Bevölkerungsforscher mit dem Fachbegriff des »Demografischen Wandels« erklären. Dieser Wandel fußt vor allem auf zwei Komponenten: Die Zahl der Menschen, die in den Jahren 1960 bis 1964 geboren wurde, war besonders hoch. Diese Bevölkerungsgruppe geht in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Zugleich hat diese Personengruppe eine steigende Lebenserwartung. Immer mehr Menschen erreichen ein immer höheres Alter. Lebten in der Altersgruppe der 50- bis unter 65-Jährigen im Jahr 2010 deutlich unter 5000 Personen in Wertheim, waren es zehn Jahre später bereits 5477 Menschen. Sie bilden die größte in Wertheim lebende Altersgruppe. 2020 lebten rund 10.800 Menschen in der Stadt, die älter als 50 Jahre waren. Nur noch rund 12.080 Menschen waren 49 Jahre und jünger. Das Durchschnittsalter betrug 2020 45,5 Jahre (gufi)