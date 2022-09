Prognose 2040: Wertheimer werden älter und zahlreicher

Zukunft der Großen Kreisstadt

Wertheim 22.09.2022 - 15:18 Uhr 3 Min.

Und so sind die ak­tu­el­len Aus­sa­gen zur Ein­woh­ner­ent­wick­lung Wert­heims nur Prog­no­sen. Prog­no­sen al­ler­dings, de­ren Grund­la­gen be­reits in den 60er Jah­ren des ver­gan­ge­nen Jahr­tau­send ge­legt wor­den sind und die des­halb in ih­ren Trends zu­min­dest ei­ne ge­wis­se Wahr­schein­lich­keit be­in­hal­ten. Wert­heim könn­te dem­nach in den kom­men­den 18 Jah­ren mehr Ein­woh­ner be­kom­men. Si­cher sind sich die Sta­tis­ti­ker, dass die Stadt im­mer äl­ter wer­den dürf­te.

Gab es bislang Bevölkerungsberechnungen nach Altersgruppen auf der Basis der Zahlen von 2017 lediglich bis ins Jahr 2035, haben die Statistiker nun noch einmal fünf Jahre weiter gerechnet. Und kommen für die Große Kreisstadt Wertheim zu zwei zentralen Aussagen: In der Stadt werden in 18 Jahren voraussichtlich mehr Menschen leben. Das ist die eine Nachricht. Die andere Nachricht lautet: Die Zahl der Menschen, die in Wertheim im Ruhestand leben, wird weiter steigen. Mehr noch: Weil wir alle immer älter werden, wird es auch in Wertheim immer mehr Menschen geben, die 80 Jahre und älter sein werden.

Beides sind Entwicklungen, die so oder zumindest annähernd so eintreten dürften. Und die - auch für die Kommunalpolitik - schon heute Bedeutung bekommen. So werde die "altersgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums" immer wichtiger, wie es der ehemalige Demografiebeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Thaddäus Kunzmann, jüngst bei einer Vortragsveranstaltung des Seniorenbeirats formulierte.



Hintergrund: Vorsorge selbst betreiben Der ehemalige Demografiebeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Thaddäus Kunzmann, hat jüngst eindringlich an die Generation der 1960 bis 1964 Geborenen appelliert, schon jetzt Vorsorge für das Alter zu betreiben. Bei einem Vortrag zum zehnjährigen Bestehen des Wertheiner Seniorenbeirats erinnerte Kunzmann daran, dass die Generation der Baby-Boomer im hohen Alter nicht mehr damit rechnen dürfe, dass noch genügend Pflegekräfte vorhanden seien. Weil die meisten Menschen planten, ihren Lebensabend in den angestammten vier Wänden zu verbringen, müssten die Gebäude altersgerecht umgebaut werden. Angesichts von "heillos unterfinanzierten Förderprogrammen" sei das für viele Menschen finanziell nur schwer realisierbar. Zudem brauche es für einen lebenswerten Lebensabend eine Stärkung der innerörtlichen Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs ebenso wie einen an den Bedürfnissen der alten Menschen ausgerichteten Nahverkehr, forderte Kunzmann. gufi





Zu den Einzelheiten: Nach den Zahlen des Landesamtes lebten in Wertheim vor fünf Jahren 22.777 Menschen. Und davon 11.438 Bewohner der Großen Kreisstadt weiblich, 11.339 männlich sein, berichtete das Statistische Landesamt in seinem jüngsten Bericht zum demografischen Wandel Wertheims. Seitdem ist die Zahl der Wertheimer geringfügig, aber stetig gewachsen. Im Jahr 2020 waren laut den Berechnungen des Regionalverbandes Heilbronn-Franken, die ebenfalls auf den Zahlen des Statistischen Landesamtes beruhen, 22.879 Menschen in Wertheim gemeldet. Legt man die Prognose des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2040 zugrunde, dann dürfte sich dieser Trend fortsetzen. 23269 Frauen und Männer sollen demnach in 18 Jahren die Stadt bevölkern.

Wegzug über Jahre ein Problem

Was sich auf den ersten Blick grundsätzlich wie eine positive Entwicklung darstellt, hat auf den zweiten, genaueren Blick allerdings auch seine Nachteile. Nachteile, mit denen vor allem Klein- und Mittelstädte wie Wertheim in der Zukunft zu kämpfen haben, in denen der Wegzug vor allem von jungen Menschen seit Jahren ein Problem darstellt. Der Blick auf die fünf Jahre von 2016 bis 2020 zeigt die Problematik auf: Während der Ländliche Raum und im speziellen der Main-Tauber-Kreis in diesen Jahren von Zuzügen profitierten, zogen aus Wertheim mehr Menschen weg als hinzu. Allerdings, auch das ist Teil der statistischen Wahrheit, kehrte sich dieser Trend in den Jahren 2018 bis 2020 nach Jahren des negativen Wanderungssaldos erstmals wieder um: 2020 etwa kamen mehr Menschen (110 Männer und elf Frauen) nach Wertheim als aus der Großen Kreisstadt wegzogen.

Der Blick auf die aktuell vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Bevölkerungspyramiden für Wertheim zeigt zudem, dass die Menschen in der Stadt in den kommenden Jahren immer älter werden. Weil die Lebenserwartung von Frauen allgemein höher ist und auch in Wertheim mehr Frauen als Männer leben, dürfte die Zahl der Singlehaushalte im Alter bei Frauen nennenswert ansteigen. Die Generation der Baby-Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge vor allem von 1960 bis 1964, trägt zudem dazu bei, dass immer mehr Menschen im hohen Rentenalter in der Stadt leben werden. Auch das zeigen die Alterspyramiden.

Ein Blick auf die absoluten Zahlen von 2020 zeigt, wohin die Reise gehen wird. So lebten vor zwei Jahren 4104 Menschen im Alter zwischen 35 bis 50 Jahren in Wertheim. Zehn Jahre zuvor waren es noch 51223. In der Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen zeigt sich genau die gegenteilige Entwicklung: Die 5477 Wertheimerinnen und Wertheimer stellen inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe und sind im Vergleich zum Jahr 2010 um 576 Personen gewachsen. Ähnliches, wenn auch noch in abgeschwächter Form - lässt sich über die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen sagen: Auch in dieser war in den Jahren von 2010 bis 2020 eine, wenn auch nur geringe Zunahme der Bevölkerung in Wertheim zu verzeichnen. Schließlich lebten im Jahr 2020 bereits 1753 Personen, die älter als 80 Jahre waren, mehr als in der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen.