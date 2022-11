Produktion bei Wertheimer FIrma Schuller vor Störfällen geschützt

Stadtteilbeirat Bestenheid

Wertheim 10.11.2022 - 16:11 Uhr 3 Min.

Das Geschäft mit Filtermedien zur Luftreinhaltung der Wertheimer Firma Schuller boomt. Deshalb will das in Bestenheid ansässige Unternehmen seine Filterfasermattenherstellung um eine weitere Produktionslinie erweitern. Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Zur Vorstellung der geplanten neuen Produktionslinie bei der Firma Schuller GmbH hatte das Unternehmen am Mittwochabend im Bürger- und Vereinstreff personell schwer aufgefahren, und auch die Stadt Wertheim war mit Bauamtsleiter Armin Dattler und dem neuen Chef der Bauordnung, Thomas Dankowski, vertreten. Auch dabei die Bürger mit vielen Fragen.

Zunächst keine Einwendungen

Derzeit geht es ums Emissionsschutzverfahren. Die Auslegung ist jetzt am Mittwoch abgelaufen. Laut Auskunft der Stadtverwaltung Wertheim hat es in Wertheim selbst keine Einwendungen gegeben - auf Kreuzwertheimer Seite hingegen sehr wohl. Die formelle Einspruchsfrist endet am 23. November. Im nächsten Schritt werden die Bedenken im Stuttgarter Regierungspräsidium geprüft. Der nächste öffentliche Termin in der Sache ist für den 31. Januar festgelegt, dann ist der offizielle »Erörterungstermin« im Wertheimer Arkadensaal.

Mehr als verlangt

Für Schuller geht es um den Einbau der sogenannten Air-Media-Anlage-4 in eine bereits bestehende Halle, für die Bürger mit Fragebedarf geht es um die Luftqualität. Nicht zuletzt in den sogenannten sozialen Medien war viel über befürchtete Umweltgefahren und mutmaßliche Tricksereien spekuliert worden. Alles Quatsch, wie der Werksleiter Alexander Ückert es am Mittwoch sinngemäß klar machte. Laut Ückert geht Schuller regelmäßig die »Extrameile« und tue aus eigenem Antrieb deutlich mehr für den Emissionsschutz, als es das Gesetz verlange. Als Beispiel nannte er eine eben eingebaute neue Filteranlage mit deutlichem Übererfüllungspotenzial. Das Unternehmen habe sich dieses Extra 1,5 Millionen Euro kosten lassen. Man habe höchsten Umwelt- und Ethikanspruch. »Wenn irgendwo irgendetwas zweifelhaft wäre, dann würde es bei uns nicht gemacht werden«, versicherte er.

Die neue Fertigungsstraße müsse man im Lichte der stetigen Anpassung des Unternehmens an den Markt sehen. Die einst allgegenwärtigen Glasfasertapeten vergangener Jahrzehnte machten nicht mehr viel Geschäft. Stattdessen sei man derzeit mit einem Zwei-Drittel-Anteil Weltmarktführer bei der Herstellung industrieller Luftfiltermedien. Man müsse dranbleiben, auch um die 650 Arbeitsplätze in Wertheim zu sichern, sagte Ückert.

Keine Umweltnachteile

Die nun geplante vierte Fertigungsstraße sei ein wichtiger Bestandteil dessen. Das Unternehmen erkaufe die Arbeitsplatzssicherheit dabei keinesfalls mit Umweltnachteilen für die Bürger. Allein vier der insgesamt 20 Millionen Euro, die die neue Fertigung kosten werde, flössen in den Schutz der Umwelt, dort den Luft-, Wasser- und Schallschutz. Nach außen hin werde dies durch einen neuen 37 Meter hohen Abluftkamin sichtbar, dessen Hauptbestandteil ein neuartiger und hoch wirksamer Nass-Elektro-Filter sei. Er garantiere höchste Luftqualität.

Ückert zählte die Schadstoffe Phenol, Formaldehyd, Ammoniak, Kohlenstoff und Staub auf, bei allen bleibe man erheblich unter den Grenzwerten, teilweise lägen die Belastungen sogar im Rahmen nicht messbarer Irrelevanzen. Für das Unternehmen schilderte der beauftragte Müller-BBM-Umweltingenieur Michael Kortner das Messverfahren und die Berechnungen zur räumlichen Ausbreitung möglicher Schadstoffe. Das Modell, das die Unbedenklichkeit bescheinige, gehe dabei von einer Maximalauslastung der laut TA-Luft genehmigungsfähigen Schadstoffe aus. Bei Schuller bleibe man weit dahinter zurück. »Teils liegen die Werte unter drei Prozent«, sagte Kortner. Als Beispiel für die mögliche Belastung durch Phenoleintrag in die Umwelt verwies er darauf, dass man als akzeptablen Rechenwert ein Hundertstel des am Arbeitsplatz erlaubten Grenzwertes angenommen habe.

Selbst dieses eine Prozent sei als Umweltbelastung aus dem Betrieb der Anlage heraus nicht zu erwarten. Wie der Werksleiter Ückert erklärte, werde man regelmäßig im Betrieb messen - selbst, aber auch durch Experten des Regierungspräsidiums. Absolute Transparenz sei garantiert. Dass die Messungen dabei angekündigt seien, wie es in den sozialen Medien kritisiert worden war, das sei unumgänglich. Die Schadstoffmessungen müssten bei Volllast erfolgen - einem Betriebs- und Belastungszustand, den man im Produktionsalltag niemals erreiche. Extra für die Messungen würden Produktionsspitzen geplant und künstlich herbeigeführt.

Laut Ückert, und dem vom Unternehmen beauftragten Gutachter, ist die Produktion absolut ungefährlich und vollumfänglich vor Störfällen geschützt. Es werde es keine messbare oder sonst wie wahrnehmbare Mehrbelastung gegenüber dem derzeitigen Bestand geben. Schuller rechnet mit zügiger Genehmigung und plant den baldigen Bau. Die vierte Produktionslinie soll demnach am 2. Oktober 2023 in Betrieb gehen.

Verunsicherte Bürger

Einige Bürger sind dennoch unsicher. Gefragt wurde nach Manipulationsmöglichkeiten bei der Messung, zum Beispiel durch Beigabe von Luft im Abgasstrom, um so die gemessenen Schadstoffe zu verdünnen. Laut Ückert gibt es die Produktion nicht her, auch schließe das Prüfverfahren solcherlei »Verdünnung« von vornherein aus. Kritik gab es auch am Lärm der Abgasanlagen und an bestehenden Geruchsbelästigungen. Besorgte Anwohner fürchten, dass Geruch auch ein Indikator für den Austritt gesundheitsschädlicher Stoffe sein könnte.

Laut Ückert ist dem nicht so. Selbst durch externe Umwelteinflüsse möglicherweise umgewandelte Stoffe seien absolut unbedenklich. Bei künftigen Lärm- und Geruchsbelästigungen werde man den vorgebrachten Beschwerden einzelner Anwohner nachgehen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

MICHAEL GERINGHOFF