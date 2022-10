Problemlösung für Kinder: Aktivieren statt kompensieren

Fortbildung: Warum der Workshop »Resilienz im Ganztag« in Wertheim ein Projekt für Kitas und Schulen ist

Wertheim 20.10.2022 - 10:47 Uhr 3 Min.

Diverse verschiedene Kinderspiele sind Teil der angebotenen Ferienbetreuung in Wertheim.

Die Fortbildung »Resilienz im Ganztag« ist auf Betreiben von Melanie Matuszewski zustande gekommen, um die Folgen der Corona-Pandemie bei Schülern und Kita-Kindern aufzufangen. Die Rektorin der Grundschule Bestenheid hat deshalb nicht nur für ihr Lehrerkollegium, sondern auch das Personal der Ganztagsbetreuung und das Personal der vier mit der Schule kooperierenden Kitas den Workshop organisiert. Das Ziel: Schüler und Kitakinder krisenfester zu machen, ihr Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit stärken.

Einheitlicher Blick

»An die Kitas sind wir rangegangen, weil das im Rahmen der Kooperation immer wichtiger wird«, sagt Matuszewski. Ein einheitlicher, einrichtungsübergreifender Blick auf die Kinder sei wichtig. »Für uns ist das ein wichtiges Thema, da müssen wir uns nicht zwingen, mitzumachen«, sagt Meike Eckert, Leiterin des Katholischen Kindergartens in Bestenheid, die zusammen mit insgesamt fünf Kolleginnen des Evangelischen Kindergartens Bestenheid und der Kitas Grünenwört und Mondfeld am Workshop teilnimmt.

Insgesamt hätten sich Probleme durch die Pandemie, Lockdown und Homeschooling verschärft, hat Matuszewski beobachtet. »Den Kindern haben einfach Trainingsfelder im sozialen Bereich gefehlt - außer vielleicht denen, die in Großfamilien waren. Alle anderen sind nicht in Konfliktsituationen mit Gleichaltrigen oder ähnlich alten Kindern gekommen.« Insbesondere am Anfang habe das zu großen Problemen geführt: »Zuerst gab es eine Starre, sodass sich die Kinder gar nicht getraut haben, aufeinander zuzugehen. Und danach waren viele Konflikte, und das merken wir immer noch.« Das sei im Übrigen auch bei Erwachsenen wahrnehmbar: »Da entsteht eine sehr individuelle Idee von Erziehung und Blick auf die Kinder - weil sie ja nicht im Dialog zu anderen Eltern waren.« Nicht nur für Matuszweski eine spannende Frage, ob und in welcher Zeit sich das aufholen lässt. »Es ist die Frage, ob wir das überhaupt schaffen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um zu schauen, was wir in unserem Rahmen leisten können.«

Warum ein übergreifender Blick so wichtig ist? »Jeder Schüler wird durch andere Auslöser getriggert. Und unsere Ganztagskräfte bekommen beispielsweise nicht mit, was im Unterricht gelaufen ist. So ist ein Schüler, der im Ganztag auffällt, im Unterricht voll konzentriert.« Das Wissen darum könne helfen, das Problem zu lösen.

Filme als Beispiel

Deshalb wurden zuerst die Mitarbeiter der Mittagsbetreuung in zwei Veranstaltungen geschult, danach die Lehrer, jetzt die Erzieher. »Wir haben erarbeitet, wie wir den Blick schärfen und erkennen, was das einzelne Kind braucht. Nicht alle sind gleich«, sagt Projektlotsin Fischer-Kempkens. »Idee ist, dass alle einen gleichen Blick darauf bekommen, wie Entwicklung funktioniert und wie man das fördern kann.« Grundthema für sie sei nicht, vorhandene Probleme zu kompensieren. »Das tun wir oft. Wir reden über Probleme und gehen nach Hause. Und die Eltern nehmen das Problem mit. Stattdessen sollten wir Entwicklung aktivieren.« Das Wichtigste dabei sei: Nicht nur die Probleme zu sehen und dabei die Kompetenzen aus dem Blick zu verlieren. Und nicht den Fokus nur auf die lauten, um Aufmerksamkeit heischenden Kinder zu legen.

Wie das geht, zeigt Fischer-Kempkens in einer Reihe von kleinen Filmsequenzen, bei denen die Erzieherinnen aufgefordert sind, genau hinzuschauen. Denn: Oft lohnt der zweite oder der dritten Blick. »Ein Kind macht etwas Ungewolltes, und der Erzieher oder Lehrer ist versucht, zu schimpfen. Meine Idee ist: Ich schaue hinter die Botschaft dieses Verhaltens. Wenn ich die Botschaft verstehe, kann ich dem Kind helfen, sich zu entwickeln. Und verstehe, warum es sich so verhält«, erklärt die Sozialpädagogin gegenüber der Redaktion.

Botschaft verstehen

»Wenn ich die Botschaft verstehe, habe ich eine andere Grundhaltung. Jedes Kind hat einen Grund für seine Verhaltensweisen - genau wie Erwachsene.« Das hänge mit den Bedürfnissen der Kinder zusammen, erklärt sie und nennt ein Beispiel: »Wenn ein Kind ein maximales Bedürfnis an Bewegung hat und durch den Raum rennt, nützt es nichts, wenn die Erzieherin schimpft und sagt: Jetzt setz dich endlich hin.« Wichtiger sei, Verständnis für den Bewegungsdrang aufzubringen - und das Kind beispielsweise in den Garten zu schicken. Ihr Credo: Mehr beobachten, länger gewähren lassen und weniger schnell einschreiten - und die Kinder nicht mit Fragen überfrachten, sondern eher beobachten und auf Augenhöhe kommunizieren.

Dass sich Schulen und Kitas miteinander vernetzen, die Vorschüler zum Schnuppern in die Grundschule gehen und auch das Personal in Austausch ist, findet Fischer-Kempkens enorm wichtig. Vorher lesen und schreiben zu können, müsse nicht bedeuten, dass das Kind schulreif ist: »Schulreife wird nicht im letzten Jahr des Kindergartens entwickelt, sondern beginnt am ersten Lebenstag.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Aufholen nach Corona Mit einem Aktionsprogramm von zwei Milliarden Euro unterstützt die Bundesregierung Kinder, Jugendliche und deren in der Corona-Pandemie. Ziel ist laut Darstellung der Bundesregierung insbesondere, Lernrückstände abzubauen, die frühkindliche Bildung zu stärken sowie Ferienfreizeiten und außerschulische Angebote zu fördern. Mit diesen Geldern wird auch das "Resilienz im Ganztag" der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gefördert, bei dem sich Mittagsbetreuungen von Schulen und Kindergärten bewerben konnten. Helga Fischer Kempkens ist eine der etwa zehn Projektlotsinnen bundesweit, sie hat auch Workshops unter anderem in Bad Orb, Würzburg oder Kahl am Main betreut. "Zuerst wird jeweils ein Resilienzfragebogen gemeinsam erarbeitet: Wie viel Resilienzförderung gibt es schon an der Schule oder im Ganztag? Was ist der Bedarf? Wo haben Kinder durch Corona massive Einschränkungen oder Entwicklungsverzögerungen?", erklärt die Aschaffenburgerin. Die Antworten an den verschiedenen Orten seien ganz unterschiedlich ausgefallen - und nicht überall seien die Rektorinnen mit im Boot, so wie hier in Bestenheid. Eine breite Vernetzung über Kitas und Schulen bis hin zur Ganztagsbetreuung sei eine gute Sache. "Denn je breiter die Förderung, desto besser. Die Schule profitiert sehr davon, wenn die Arbeit in Krippen, Kitas und Elternhäusern gut ist. Dann bräuchte es viele Formen von Unterstützung später nicht mehr." (scm)