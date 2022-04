Probebetrieb auf der Frankenbahn wird verlängert

Nahverkehr: Verkehrsminister Winfried Hermann unterzeichnet Vertrag mit Landräten Brötel und Schauder

Main-Tauber-Kreis 01.04.2022 - 15:22 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vertragsunterzeichnung zur Verlängerung des Probebetriebs auf der Frankenbahn (sitzend von links): Landrat Achim Brötel, Verkehrsminister Winfried Hermann und Landrat Christoph Schauder; (stehend von links) Jürgen Galm, Wolfgang Reinhart, Ralph Matousek, Lukas Braun, Heidrun Beck und Benjamin Czernin. Foto: Landratsamt Neckar-Odenwald

Verkehrsminister Winfried Hermann würdigte das Engagement der Landkreise: »Der massive und bundesweite coronabedingte Rückgang der Nachfrage in 2021 soll die Ergebnisse des Probebetriebs nicht belasten, weshalb die Finanzierung für dieses Jahr das Land alleine übernimmt. Gleichzeitig erfolgt eine einjährige Verlängerung. Jetzt kommt es darauf an, dass Sie einsteigen.«

Landrat Brötel dankte dem Minister für die faire Chance, die geforderten Fahrgastzahlen tatsächlich zu erreichen. Er betonte, dass die Verstetigung des Probebetriebs weiterhin kein Selbstläufer sei: »Die vom Land gesetzte Hürde mit durchschnittlich 500 Fahrgästen je Streckenkilometer an einem Fahrtag ist unter Pandemiebedingungen und einer sich nur langsam verbessernden Situation weiterhin äußerst schwierig. Daher hoffen wir, dass das Land am Ende des Probebetriebs in Hinblick auf seine bestehende Zuständigkeit im Schienenverkehr weiterhin Augenmaß behält.«

Landrat Schauder ergänzte, die Frankenbahninitiative werde von der Bevölkerung sehr begrüßt. Er dankte vor allem der Bürgerinitiative »Frankenbahn für alle« für ihren unermüdlichen Einsatz. In Richtung Land mahnte er: »In einen Zug kann nur eingestiegen werden, wenn er tatsächlich hält. Deswegen muss zwingend die Infrastruktur um die Bahnhöfe verbessert werden. Eine Situation wie in Königshofen, in der es nur in eine Richtung einen Bahnsteig gibt, ist nicht akzeptabel.« Aber auch die weiteren Bahnhöfe entlang der Strecke seien infrastrukturell dringend zu sanieren.

Der Minister und die Landräte waren sich bei der Vertragsunterzeichnung zudem einig, dass die Frankenbahn von der Bevölkerung noch stärker genutzt werden muss. Gerade Monats- und Jobtickets seien angesichts hoher Treibstoffpreise jedenfalls eine attraktive Alternative, zumal auch die passenden Zubringer geschaffen werden. Die kommunale Seite intensiviere die bereits laufende Werbekampagne deshalb noch weiter.

Das Land Baden-Württemberg und die Landkreise Neckar-Odenwald und Main-Tauber hatten im Jahr 2019 die Einrichtung eines dreijährigen Probebetriebs für die Bedienung des Streckenabschnitts Osterburken - Lauda im Stundentakt mit Halt an den Bahnhöfen Königshofen, Boxberg-Wölchingen, Eubigheim und Rosenberg bis Dezember 2022 beschlossen. Konkret vereinbart wurde: Wird der Streckenabschnitt innerhalb des Probezeitraums von mindestens 500 Personenkilometer je Streckenkilometer genutzt, verpflichtet sich das Land, den Probebetrieb in den Regelbetrieb zu überführen.

bal