Premiere im Wertheimer Schlösschenpark: Tanzen und Picknicken beim Pfingstrock

Wertheim-Hofgarten 05.06.2022

Außerdem vergnügten sich Familien auf den Wiesenflächen mit selbst mitgebrachten Spielen. Dies alles zeigte: Die Premiere des „Pfingstrock“ mit Picknick war ein voller Erfolg.

Veranstalter war „Biocowboy“ Thomas Garos in Kooperation mit der Stadt Wertheim. Von den Gästen war viel Lob zu hören. So stellte Klaus Kiermeier aus dem Stadtteil Hofgarten fest, die Musiker seien gut. „Ich finde toll, dass Thomas Garos hier so etwas macht.“ Zu den Gästen gehörte auch eine Familie aus Külsheim-Hundheim, die sich mit einer großen Picknickdecke eingerichtet hatte und über verschiedene Generationen hinweg die Musik genoss.



Den Anfang auf der Bühne machte Jonny Fox, den viele bereits vom Wertheimer Markt kennen. Er stammt ursprünglich aus Los Angeles und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Bei einer Zuhörerin kam er so gut an, dass sie ihn gleich für ein privates Fest buchen wollte. Auch Organisator Garos war als Sänger auf der Bühne zu hören. Zusammen mit Fox sang er unter anderem „Knocking on heaven's door“ und „Father and Son.“ Dies sei sein erster Bühnenauftritt nach vielen Jahres gewesen, berichtete Garos, der früher in vielfältiger Weise als Musiker aktiv war und nun seine eigene Biocowboy-CD produziert . In letzter Zeit war er bereits mit seinen Marktmusikern auf dem Wertheimer Wochenmarkt zu hören. Zu diesen zählte auch Fox.

Zusammen mit der Band „Hit Mafia“, die extra aus Berlin angereist war, gab es eine Premiere. Erstmals präsentierte Garos sein Biocowboy-Lied „Liebe“ auf der Bühne. Darin geht es um seinen schönen Alltag als Biogemüsehändler und seine Liebe zum Biogemüse. Das Lied wird auch Teil seiner CD sein. Im Anschluss unterhielt die Hit Mafia mit weiteren Songs. „Die Location im Park ist super“, hatte zuvor deren Bandmitglied Samuel Beck im Gespräch mit unserem Medienhaus festgestellt.

Der als Ukulelenprediger bekannte Musiker freute sich, dass die Band als Stadtmenschen aus Berlin hier in der Natur spiele konnten. Auch die Zuschauer seien anders als in der Großstadt, betonte er im positiven Sinne. Gespielt wurde von allen Musikern des Tages eine vielfältige Mischung aus Rock, Blues und Pop von den 1970ern bis heute. Auch Veranstalter Garos zeigte sich sehr zufrieden. Bereits eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung erklärte er, die Anspannung sei nun abgefallen. Er freute sich über die begeisterten Zuschauer, zu denen auch viele seiner Marktkunden gehörten. Schön fand er zudem, dass die Leute trotz des leichten Regens, der ab und an vom Himmel fiel, blieben und einfach mit Schirmen weitertanzten. „Nächstes Jahr wird es wieder einen Pfingstrock geben“, versprach er. Er wolle dafür weitere Partner gewinnen, so dass ein ganzer Erlebnistag entstehe.

