Preisspirale und Knappheit: Spessart-Brauerei in Sorge

Bierpreiserhöhung "muss im verträglichen Maß bleiben"

Kreuzwertheim 26.07.2022 - 14:22 Uhr 5 Min.

Ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit: Die neuen Etiketten aus Papier - links ein Muester - sind nicht mehr aluminiumbedampft wie die alten. "Ich bin Enthusiast und Optimist", sagt Friedrich Wilhelm trotz schwieriger Lage der Brauereien. "Ich bin Enthusiast und Optimist", sagt Friedrich Wilhelm trotz schwieriger Lage der Brauereien. Freidrich Wilheim mit einer Lieferung Malz. Die Lieferanten seien stark von Gas abhängig, um den Rohstoff zu darren.

Die vergangenen beiden Jahre sind nicht gerade arm an Hiobsbotschaften für das Handwerk der Brauer: Der Bierkonsum in der Bevölkerung sinkt, durch die Corona-Pandemie und die lange Schließung der Gastronomie und den Wegfall der meisten Feste blieben etliche Brauereien auf ihrem Bier sitzen. Durch den Krieg in der Ukraine droht nun Betrieben neues Ungemach. Es mangelt an Gas, Rohstoff und Flaschen.

Preisentwicklung unabsehbar

»Das Thema beschäftigt uns schon seit Monaten«, sagt Friedrich Wilhelm. »In Medienberichten hieß es, Bier werde bis zu 30 Prozent teuer. Das ist immer ein sehr emotionales Thema.« Dabei sei die Preisentwicklung überhaupt nicht absehbar.

Im Mai 2021 hat er mit Christian Meier die Spessart-Brauerei übernommen. Verrückt in diesen Zeiten? »Ich bin nicht verrückt, vielmehr bin ich Enthusiast. Jede Krise bietet auch Potenziale und Chancen, Dinge anzugehen und zu verändern«, sagt der 49-Jährige. Nach der Übernahme sei er zuversichtlich gewesen, dass es ab September oder Oktober vorangeht. »Ich habe zu den Mitarbeitern gesagt: Wir schaffen das, auch dank der gewährten staatlichen Hilfen.« Die Marke sei stark, regional verwurzelt, die Produktqualität bestens. Darauf könne man aufbauen - und weitere Vertriebskanäle im Einzelhandel erschließen. »Nach wie vor bereue ich die Entscheidung nicht und sage: Wir sind auf einem guten Weg«, sagt Wilhelm.

Glücksfall Ölfeuerung

Steiniger wird dieser Weg allerdings durch den seit Februar tobenden Ukraine-Krieg. »In unserer Produktion sind wir glücklicherweise vom Gas unabhängig. Im Winter habe ich das verflucht, als die Entwicklung in der Ukraine noch nicht absehbar war.« Der Ölverbrauch für die Produktion und das Heizen der Gebäude sei schon eine »enorme Belastung« gewesen. Doch nun sind die alten Anlagen ein Glücksfall. Wilhelm denkt trotzdem über energetische Veränderungen nach. »Der Dampfkessel müsste irgendwann erneuert werden. In dem Zuge macht man sich Gedanken, wie man ihn befeuert.« Sowohl aktiv als auch passiv wolle man Energie sparen. »Aber man kann mit drei, fünf oder zehn Experten sprechen. Keiner von denen kann derzeit sagen, was künftig die beste Form der Energie ist für eine Brauerei meiner Größenordnung. Ist es ein Energiemix? Vor fünf Monaten hätten noch alle gesagt: Nehmt Gas, da seid ihr unabhängig.« Auch über Photovoltaik und Solar denke man nach.

Klar ist: »Um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, muss man Geld in die Hand nehmen.« Es müsse aber für den kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieb finanzierbar sein. Ökologisch und nachhaltig zu entscheiden, sei aufgrund wirtschaftlicher Zwänge nicht immer möglich. Wegen gestiegener Dieselkosten spreche man mit den Kunden und versuche, zum Beispiel Lieferrouten und -zeiten anzupassen, um Zeit und Wege zu sparen. »Das geht nicht immer, aber die Bereitschaft ist schon da. Die sehen die Probleme ja auch beim Großhandel - und sind bereit, einiges zu überdenken.«

Teure Flaschen

Bei den Gebinden hat Wilhelm Glück: Die Brauerei stellt auf die beliebte Euro-Flasche um, dazu kommen neue, rote Kästen für eine bessere Sichtbarkeit im Einzelhandel. Für die Umstellung hat er sich von vornherein größere Kontingente gesichert. Doch er kann verstehen, dass Flaschenmangel andere Brauer vor Probleme stellt. »Acht Cent Pfand sind es pro Flasche. Eine neue hat mal 13 oder 14 Cent pro Flasche gekostet, jetzt sind es 16 oder 17 Cent - wenn man momentan überhaupt Flaschen bekommt.«

Die Euro-Flaschen haben laut Wilhelm eine höhere Standfestigkeit. Und neue Kästen verhindern, dass zu viel Fremdleergut bei der Spessart-Brauerei landet und von Hand aussortiert werden muss, um dann zu Altglas zu werden. Zu hohe Flaschen wie die individualisierten Flaschen der großen Brauereien passen nämlich gar nicht in die flacheren Kästen. In der Individualisierung der Flaschen sieht Wilhelm ohnehin nur eine Strategie, um kleine Brauereien aus dem Markt zu drängen. »Ökonomisch und ökologisch ist das ein riesiger Unsinn.«

Kommt noch Malz?

Die größten Sorgen macht sich Wilhelm bei der Rohstoffversorgung und der Lieferfähigkeit der regionalen Mälzereien. »Fakt ist, dass das Malz durch gestiegene Energiekosten in den letzten eineinhalb Jahren 60 bis 65 Prozent teuer geworden ist - und das ist schon eine Hausnummer.« Außerdem griffen viele große Brauer, die sich zuvor aus der Ukraine beliefern ließen, zusätzlich auf die heimische Gerste zu. »Der Rohstoff wird knapper.«

Mit den Mälzereien habe man mittel- bis langfristige Verträge, was Qualität und Verfügbarkeit der Menge angehe. »Aber viele trocknen die feuchte Gerste auf der gasbefeuerten Darre, um sie zu Malz zu machen. Können sie die künftig überhaupt befeuern? Und wenn ja: Wie teuer wird es werden? Oder zahlen sie lieber die im Vertrag vereinbarte Konventionalstrafe für Nichtliefern, weil das günstiger ist als die Malzherstellung zu horrenden Gaspreisen«, sagt Wilhelm. Malz könne zum Knackpunkt werden, was die Verfügbarkeit in den nächsten Monaten angeht. »Wir haben noch genug, um über die nächsten Monate zu kommen. Theoretisch habe ich auch für nächstes Jahr Kontingente zu sichern. Aber wenn die die Öfen abstellen und es schlicht nichts mehr gibt, haben wir alle ein Problem.«

Preise erhöht

Überall steigen die Kosten, die Spessart-Brauerei hat im Frühjahr die Bierpreise nach vier Jahren moderat erhöht. Doch Preiserhöhungen können nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden. Es ist nicht nur das Malz und das Glas. »Papier für Etiketten ist deutlich teuerer geworden, Europaletten kosten 150 Prozent mehr, die Kronkorken aus Weißblech haben in den letzten zwei, drei Jahren preislich um 65 Prozent zugelegt.« Das seien auf die einzelne Bierflasche umgelegt schnell ein Plus von 20 oder gar 30 Cent. »Da muss man sich überlegen, wie man das noch auffangen soll.« Schon von 2011 bis 2021 hätten sich die Herstellungskosten beim Bier um 26,5 Prozent erhöht. »Und das Ganze hat sich im letzten halben Jahr dramatisch verdreifacht«, sagt der Brauereichef. »Wenn die Spirale sich so weiterdreht, bin ich gezwungen, nachzujustieren. Das, was ich bräuchte, kann ich gar nicht durchsetzen. Es muss in einem verträglichen Maß bleiben, dass der Gastronom entsprechend weitergeben kann.«

»Keine Ansätze, die in eine schöne Richtung laufen«, meint er. Trotzdem: »Ich bin Enthusiast und Optimist. Ich glaube, dass die Qualität meiner Biere absolut toll ist.« Durch Qualität gewinne man neue Kunden, die auf Regionalität setzten und einen Bogen um die Fernsehbiere machten. »Der regionale Underdog ist wieder angesagt.«

Neu positionieren

Wilhelm setzt auf Weiterentwicklung: »Wir werden uns von dieser althergebrachten Ausstattung mit alubedampften Etiketten und Premium nach und nach verabschieden und als kleine regionale Handwerksbrauerei über die Flaschenform, die Etiketten und die rote Euro-Kiste positionieren.« Die neuen Etiketten sind seit Dienstag da, aus Altpapier und etwas matter. »Bei vielen Bereichen versucht man, ökologisch zu entscheiden und nicht nur wirtschaftlich«, sagt Wilhelm. Und: In Preisschlachten wolle man nicht einsteigen. »Wir müssen uns im Preis nach oben absetzen von den großen Brauereien, auch in der Region. Weil wir noch handwerklich einbrauen und neben den lokalen und regionalen Rohstoffen auch viele Arbeitsabläufe noch händisch machen.« Ein gutes Bier brauche eine lange und kalte Reifung im Keller, das habe auch Einfluss auf die Bekömmlichkeit.

Froh ist Wilhelm, dass auch Feste wie das Wertheimer Altstadtfest am Wochenende oder das Quätschichfest in Kreuzwertheim im September wieder stattfinden können. »Bier ist zu schade, um es allein zu genießen.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: So ist die Lage bei der Martinsbräu Auch die Marktheidenfelder Martinsbräu bleibt von den Problemen der Brauer nicht verschont. "Braugerste war schon vor dem Ukraine-Krieg ein Thema für uns", sagt Luis Pfeuffer-Martin, Braumeister, Brau- und Getränketechnologe sowie Mitglied der Geschäftsleitung. "Ende 2021, Anfang 2022 haben wir uns entschieden, das Thema noch regionaler anzugehen." Malz kommt aus Mellrichstadt, einige Landwirte aus dem direkten Marktheidenfelder Umfeld produzieren für die Martinsbräu. "Somit hätten wir wenigstens den krassesten Mangel abgestellt. Aber auch sie haben mit dem Klima zu kämpfen und die anhaltende Trockenheit wirkt sich aus." Energetisch arbeitet man angesichts steigender Preise an Alternativen. "Unsere Dampfkessel sind alle gasbefeuert", sagt Pfeuffer-Martin. Nun wolle man mobile Öltanks aufstellen, um im Notfall auf anderen Brennstoff umstellen zu können. "Zum Glück haben wir Kombibrenner, wo das geht." Ohne Gas oder Öl gehe in der Brauerei nichts. Vom verbreiteten Flaschenmangel ist die Brauerei weniger betroffen. "Das ist schon mal Thema, aber kein krasses Problem. Trotzdem ist es gut für uns, wenn das Leergut schnell wieder zurückkommt." Wie es weitergeht, gleicht laut dem Braumeister einem "Blick in die Glaskugel": "Welche Brauerei denkt derzeit nicht darüber nach, die Preise anzupassen? Auch wenn das immer ein heikles Thema ist." scm