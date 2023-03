Strom für E-Autos an öffentlichen Ladestationen in der Region spürbar teurer

Preisschock an der Ladesäule

Main-Tauber/Main-Spessart 03.03.2023 - 15:03 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Deutschland soll es viel mehr Ladestationen für E-Autos geben.

Bei fal­len­den Prei­sen für Ben­zin und Die­sel könn­te so man­cher Elek­tro­au­to­fah­rer ins Gr­übeln kom­men, ob sich der bis­he­ri­ge Preis­vor­teil beim Tan­ken von Strom an öf­f­ent­li­chen Sta­tio­nen noch rech­net.

Stefan Schinagl, kaufmännischer Leiter der Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co, bringt es auf den Punkt: "Die Preise sind deutlich nach oben gegangen." Dabei ist das Laden an der heimischen Wallbox - so man denn eine etwa in der Garage installieren kann - noch die preisgünstigste Lösung, um den Akkus seines E-Fahrzeuges wieder aufzufüllen. Vor allem dann, wenn man Sondertarife der heimischen Energiewerke nutzen kann und zusätzlich den eigenen Strom dank Photovoltaik auf dem Dach produziert.

Zahlten E-Autofahrer vor der Preiserhöhung an den öffentlich nutzbaren Ladesäulen in den beiden Landkreisen als Stromkunden der jeweiligen Energiewerke für das AC-Laden (zur Erläuterung der Lade-Tarife siehe Hintergrund) noch 36 Cent für die Kilowattstunde, sind es seit dem 1. Februar 54 Cent. Wer an einem Schnelllader sein Fahrzeug wieder fit machen möchte für die nächsten Kilometer, der muss als Kunde eines dem Ladeverbund angeschlossenen Stadt- oder Gemeindewerks sogar 65 Cent für eine Kilowattstunde Strom aus der Ladesäule zahlen. Wer in den Genuss von Preisvorteilen beim Laden kommen will, der muss allerdings nicht ubedingt Kunde eines der 67 Stadt- und Gemeindewerke sein, die sich im Ladeverbund zusammengeschlossen haben. Er darf seinen Strom bei jedem anderen Anbieter beziehen, muss sich allerdings auch über die App des Ladeverbundes mit seiner jeweiligen Kundennummer anmelden. Spontanes Laden ohne Registrierung über die App (Ad-hoc-Laden) kommt dann noch einmal teurer.

Die Preisbeispiele an den lokalen Ladesäulen in der Region machen deutlich, welche Vorteile Kunden haben. An den AC-Ladesäulen, die in der Spitze an zwei Steckern jeweils bis zu 22 Kilowatt Leistung versprechen, kostet eine Kilowattstunde seit dem 1. Februar 18 Cent mehr. 20 Cent Aufschlag sind es bei Stromkunden anderer Energiewerke. Mit 24 Cent mehr für die Kilowattstunde Strom ist das Aufladen ohne App und Registrierung und mit Bezahlung über die Kreditkarte die teuerste Variante. 70 Cent für AC- und 85 Cent für DC-Laden, jeweils für eine Kilowattstunde, fallen dann an.

Dass die Strompreise für eine Kilowattstunde an den Ladesäulen teurer sind, als etwa für die gleiche Menge Strom im Standardtarif Haushaltsstrom, erklärt Jochen Klingler von den Stadtwerken mit den Investitionskosten für die Ladesäule. Zudem müssten die laufenden Kosten für den Betrieb der Ladesäule gedeckt werden.

Vorteile für Kunden

Die Nutzung der Lade-App des Ladeverbundes birgt darüber hinaus weitere Vorteile für die Kunden der örtlichen Energiewerke, wie Jochen Klingler von den Stadtwerken Wertheim erläutert. Alle Stadt- und Gemeindewerke, die sich im Ladeverbund Plus zusammengeschlossen haben, legten ihre Tarife an den Ladesäulen in ihrem Versorgungsgebiet grundsätzlich eigenständig fest, schildert der für Elektromobilität zuständige Gruppenleiter Hintergründe der Preisgestaltung an den Ladestationen. Um in den Genuss der möglicherweise niedrigeren Ladepreise seines Anbieters zu kommen, meldet sich der Kunde mit der App des Ladeverbundes an. "Dort wählt er dann seinen Anbieter aus und die Preise seines Energieversorgers gelten bei allen anderen Partnern des Ladeverbunds", beschreibt Klingler Vorteile des Zusammenschlusses.

Kunden des Ladeverbundes können darüber hinaus allerdings auch außerhalb des Ladeverbundes deutschlandweit an 70.000 Ladepunkten zu dem Tarif Strom tanken, der von ihren jeweiligen Stadtwerken festgelegt wurde, beschreibt Klingler weitere Vorteile des Zusammenschlusses. "Allerdings muss man diesen Service vom jeweiligen Stadtwerk freischalten lassen", erklärt er das Verfahren auf der App. Mit 62 Cent an AC- und 75 Cent an DC-Ladern jeweils pro Kilowattstunde Strom ist das deutschlandweite Laden damit immer noch vielfach günstiger, als ohne die App des Verbundes und Kunde eines der Stadt- und Gemeindewerke. Zudem falle beim deutschlandweiten Tarif keine Grundgebühr an und sei damit für den Kunden "sehr transparent", weist der Mitarbeiter der Wertheimer Stadtwerke auf weitere Vorteile hin.

Dabei zielt die Strategie beider Energiewerke auf den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur ab. Stefan Schinagl nennt als ein Beispiel den Betriebshof der Energieversorgung in Lohr, wo in den kommenden Monaten eine Ladesäule mit einer Leistung von bis zu 50 Kilowatt aufgebaut werden soll. "Der wird dann öffentlich zugänglich sein", und sei vor allem für die E-Autofahrer gedacht, die bei einem Besuch der Lohrer Innenstadt schnell einmal ein paar Kilowattstunden Strom nachladen wollten. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wertheim sind vor allem AC-Ladesäulen mit bis zu 22 Kilowattstunden Ladeleistung installiert. Der erste DC-Lader mit einer Leistung von bis 150 Kilowatt entstehe derzeit in der Bahnhofstraße an der Sparkasse Tauberfranken, erläutert Klinger die Ausbaustrategie der Stadtwerke Wertheim.

Hintergrund: AC- und DC-Laden Unterschieden wird beim Laden von E-Autos zwischen sogenannten AC- und DC-Ladestationen, wobei AC für Wechselstrom und DC für Gleichstrom steht. Beim AC-Laden fließt Wechselstrom mit einer Leistung von zumeist elf bis 22 Kilowatt in das E-Auto und wird dort zu Wechselstrom umgewandelt, um in der Autobatterie gespeichert zu werden. Bei einer Batteriegröße von nutzbaren 40 Kilowatt dauert ein Ladevorgang so entsprechend lange. Beim DC-Laden sind Ladeleistungen der Säulen zwischen 50 und 240 Kilowatt Standard. Die DC-Lader wandeln den Wechselstrom in Gleichstrom bereits in der Statio um und der fließt direkt von der Station in die Autobatterie. So sind Ladevorgänge je nach Leistungsaufnahme des jeweiligen Fahrzeugs in weniger als einer halben Stunde bis 80 Prozent Batteriekapazität möglich. Danach verlangsamt sich die Ladeleistung bis zur vollständigen Ladung der Batterie allerdings auch beim DC-Laden häufig rapide. gufi

Hintergrund: Ladeverbund+ Der Ladeverbund+ (ehemals Ladeverbund Franken+) wurde im Jahr 2012 von vier Energieversorgern der Metropolregion Nürnberg gegründet. Dem Verbund gehören inzwischen 67 Stadt- und Gemeindewerke an, vor allem in den Regierungsbezirken Unter-, Mittel- und Oberfranken. In der Region haben sich dem Verbund die Stadtwerke Wertheim und das Stadtwerk Tauberfranken im Main-Tauber-Kreis angeschlossen. Im Main-Spessart-Kreis ist es die Energieversorgung Lohr-Karlstadt, die öffentliche Ladesäulen von Veitshöchheim den Main hinab über Karlstadt, Gemünden bis nach Lohr betreibt. Eine Ladesäule steht auch in Frammersbach. Die Stadtwerke Wertheim bauen mit Elektroladesäulen die Elektromobilität nicht nur in Wertheim aus, sondern auch in Kreuzwertheim und Freudenberg. Zusammen mit dem Stadtwerk Tauberfranken bieten sie eine flächendeckende Infrastruktur an Ladestationen im Main-Tauber-Kreis. gufi