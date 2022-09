Preise steigen auch im Main-Tauber-Kreis wegen Verknappung der Lebensmittel

Bauernverband: Geschäftsbericht 2021 und Vortrag des Bundestagsabgeordneten Hermann Färber vor Delegierten in Markelsheim

Über "Auswirkungen der aktuellen Agrarpolitik auf die Landwirtschaft in Baden-Württemberg" sprach MdB Hermann Färber, Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, im Rahmen der Delegiertenversammlung des Bauernverbands Main-Tauber-Kreis in Markelsheim. Foto: Peter D. Wagner

Neben zahlreichen Landwirten aus dem Main-Tauber-Kreise hieß der Vorsitzende Reinhard Friedrich als Ehrengäste unter anderem den Ersten Landesbeamten Florian Busch, die stellvertretende Leiterin des Landwirtschaftsamts, Jennifer Düchs, Bad Mergentheims Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn und den Ehrenvorsitzenden Alois Fahrmeierwillkommen.

»Wir erleben herausfordernde Zeiten mit großen Preissteigerungen«, verdeutlichte Reinhard Friedrich nach einem Ehrengedenken an die verstorbenen Mitglieder in seinem Geschäftsbericht. Dünger koste das Drei- bis Vierfache, Diesel das Doppelte, Landtechnik und Baumaßnahmen haben ebenfalls hohe Preissteigerungen, Strom und Gas werden extrem teuer.

Daher müssten die stark gestiegen Vorkosten von den landwirtschaftlichen Betrieben finanziert werden, was ein erheblich größeres Risiko bedeute. »Wir brauchen die höheren Absatzpreise für unsere Produkte, um die gestiegenen Kosten decken zu können«, erklärte Friedrich.

Die Preise seien jedoch nicht nur wegen höherer Kosten gestiegen, sondern auch wegen einer zunehmenden Verknappung von Lebensmitteln. »Dass die EU in so einer Zeit noch vier Prozent der Ackerflächen zusätzlich stilllegen will, war nicht mehr zu verantworten und wurde dann auf unseren Druck hin richtigerweise ausgesetzt«, kritisierte der Kreis-Bauernverbandvorsitzende. In diesem Jahr seien im Landkreis 5,8 Prozent der Ackerflächen als Brachflächen angemeldet worden. »Dies zeigt, dass unsere Bauern bis jetzt schon freiwillig viel für den Arten- und Insektenschutz getan haben«, betonte er.

Viele Appelle

Ein weiteres, auf die Landwirte zukommendes Problem sehe er in dem Plan der EU, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent zu reduzieren und in Schutzgebieten komplett zu verbieten. Große Sorgen bereiten die Tiererzeuger - vor allem die Ferkel- und Schweineerzeuger. »Keine neuen zusätzlichen Auflagen in diesen schwierigen Zeiten, Bekenntnis zur heimischen Schweinehaltung durch die Bevölkerung, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik inklusive Bevorzugung regionaler Fleischprodukte sowie eine sichere Finanzierung erforderlicher Umbaumaßnahmen und dadurch entstehender laufender Mehrkosten«, waren beispielsweise weitere Appelle des Kreis-Bauernverbandsvorsitzenden.

Nach einem von Fröber präsentierten Finanzbericht und der Bestätigung einer einwandfreien Buchführung seitens Kassenprüfers Stefan Sack wurden sowohl der Vorstand als auch die Geschäftsführung von der Delegiertenversammlung auf Antrag von Florian Busch einstimmig entlastet.

»Sie sind inzwischen noch zusätzlichen ökonomischen Anforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt«, unterstrich der Erste Landesbeamte in einem Grußwort, in dem er zugleich den landwirtschaftlichen Betrieben die weitere Unterstützung des Landkreises zusicherte.

Über »Auswirkungen der aktuellen Agrarpolitik auf die Landwirtschaft in Baden-Württemberg« sprach Bundestagsabgeordneter Hermann Färber aus Böhmenkirch (Landkreis Göppingen), Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft. Dabei ging er ebenfalls kritisch auf die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Bauern ein, wie zum Beispiel die erheblichen Kostensteigerungen sowie geplante Einschränkungen der EU beim Pflanzenschutz. Sofern die Gesellschaft mehr Tierwohl wolle, müsse sie bereit sein, die entsprechenden Preise dafür zu bezahlen. »Natur ist Teil der Landwirtschaft und Landwirtschaft ist Teil der Natur«, meinte er resümierend.

