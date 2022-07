Werkrealschule Lindelbach: Praktikum als Startschuss in den Beruf

Neue Regeln im neuen Schuljahr

Wertheim 07.07.2022 - 12:40 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schüler der Werkrealschule Urphar-Lindelbach lernen bei der Bettinger Maschinenbaufirma Englert GmbH Arbeitsabläufe kennen. Foto: Firma Englert, Bettingen Marvin Gräbe (17). Foto: Gunter Fritsch Nick Klassem (16). Foto: Gunter Fritsch Max Schmidt (15). Foto: Gunter Fritsch

Während der Praktika lernen die Schüler schon mit Beginn der 5. Klasse bei ersten Praktikumstagen die spätere Berufswelt kennen, können sich testen, ob die Arbeiten später einmal etwas für sie sind. Trotz Erfolgen der Schülerinnen und Schüler bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz, wird die Schule das bisherige Tagespraktikum im kommenden Schuljahr in einer weiter verbesserten Form anbieten, schildert Lehrerin Anna Bischof die Zusammenhänge.

Schülerinnen und Schüler werden dann nicht mehr 14-tägig beinahe das ganze Schuljahr über lediglich einen Praktikumstag in der Woche absolvieren. Ziel sei es jetzt, wöchentlich über ein Schulhalbjahr ein Praktikum in einem Betrieb anzubieten, sieht Bischof darin für alle Beteiligten Vorteile: »Die Schülerinnen und Schüler sind für einen längeren Zeitraum am Stück im Betrieb«, sei es für Firma und Praktikanten einfacher, sich aneinander zu gewöhnen, lernten beide Parteien sich über einen längeren Zeitraum besser kennen. Dabei sollen alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse an der Werkrealschule im ersten Halbjahr die neue Praktikumsvariante absolvieren, die 8. Klassen sind dann im zweiten Halbjahr von Februar bis Juli dran.

Wie erfolgreich auch die bisherige Praktikumsform sein kann, berichten Neuntklässler, die gerade ihren Abschluss an der Werkrealschule gemacht haben. Max Schmidt (15) ist einer von ihnen. Er machte sein Tagespraktikum bei der Bestenheider Firma Wilhelm König Maschinenbau GmbH. Das Resultat seines Engagements im Praktikum kann sich sehen lassen: Er hat einen Vorvertrag für eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker in der Tasche. Im Gespräch mit dieser Redaktion lobt Schmidt das gute Klima, das an seinen Praktikumstagen geherrscht hat: »Ich bin gut aufgenommen worden und habe während meiner Praktikumszeit auch selbst viele Tätigkeiten übernehmen können«, fertigte Schmidt während seiner Praktikumszeit bereits einen kleinen Schraubstock an.

Dass es nicht bei jedem Neuntklässler gleich mit einem Ausbildungsvertrag geklappt hat, hat für Simone Bischof durchaus auch positive Seiten.

Marvin Gräbe (17) aus Bestenheid, der die Werkrealschule im vergangenen Jahr beim Schülerwettbewerb »Kreative Köpfe« mit seinem mobilen Grillkoffer vertreten hatte, erfuhr während seiner Praktikumstage, wie anstrengend die Tätigkeiten eines von ihnen gewählten Berufsfelds sein können. »So erfahren die Schüler bereits frühzeitig, dass der von ihnen gedachte schöne Beruf doch nichts für sie ist.« Gräbe wird jetzt erst einmal weiter auf die Schule gehen.

Anders ist es Nick Klassem (16) ergangen. Er hat wie sein Klassenkamerad Max Schmidt bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Er durfte die Arbeit eines Fensterbauers bei der Sachsenhausener Firma Englert Fensterbau GmbH&Co. KG während seiner Praktikumstage kennenlernen. Dabei ermöglichte ihm die Firma einen umfangreichen Einblick in die Arbeit, schilderte Nick Klassem, dass er sowohl in der Produktion wie auch auf Baustellen gearbeitet habe.

Schon in der bisherigen Praktikumsform erkennt Lehrerin Anna Bischof zahlreiche Vorteile: So seien die Schüler auch bislang schon jede zweite Woche donnerstags das Schuljahr über immer im gleichen Betrieb gewesen und haben so »einen intensiven Einblick« in die Arbeitswelt erhalten. Im Unterschied zu einem Blockpraktikum über lediglich eine Woche des Schuljahrs konnten sich Praktikanten und die jeweiligen Betreuer intensiver kennenlernen. »Durch diesen langen Zeitraum war es möglich, den Praktikantinnen und Praktikanten Arbeiten zu geben, die sie kontinuierlich, aber auch aufbauend bearbeiten durften«, schildert Lehrerin Anna Bischof Vorteile, die bereits die bisherige Praktikumsform an der Werkrealschule auszeichneten. Um diese bewährte Praktikumsform weiter zu verbessern, werden die Schüler ab dem kommenden Schuljahr noch intensiver die Arbeit in Ausbildungsbetrieben kennenlernen.

GUNTER FRITSCH

Stichwort: Berufspraktikum Die Werkrealschule Urphar-Lindelbach (Urli) bietet bereits jetzt schon umfangreiche Praktika zur Berufsorientierung bereits ab der fünften Klasse mit ersten Praktikumstagen an. Intensive Praktikumstage über das komplette Schuljahr gibt es dann in der achten und neunten Klasse, jede zweite Schulwoche für einen Tag. Das wird sich im kommenden Schuljahr ändern, teilt die Schule mit, und dann noch intensiver sein. Aus den einzelnen Praktikumstagen wird denn eine ganze Praktikumswoche, die die Schüler in einem Betrieb am Stück verbringen. Auch sollen die Schüler nicht mehr selbst in Kontakt treten auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Vielmehr, so Lehrerin Anna Bischof, werden die Schülerinnen und Schüler den Lehrern mitteilen, in welchem Berufsfeld sie ihr Praktikum absolvieren wollen. Zusätzlich können die Schüler aber auch konkrete Firme- und/oder Berufswünsche nennen, die Schule teilt dann die Schülerinnen und Schüler auf die Praktikumsplätze zu. Schüler können sich trotzdem noch bei der jeweiligen Firma förmlich bewerben. (gufi)