Warum Wertheimer Schüler Post vom Pariser Erzbischof bekommen

Brennende Kathedrale Notre-Dame

Wertheim 20.03.2023 - 12:11 Uhr 2 Min.

Der katholische Geistliche bedankt sich für die Arbeiten der Schüler und schreibt, dass es ihm beim Anblick der Farben warm ums Herz geworden sei. Im Inneren der Kathedrale Notre-Dame werde es nach der Restaurierung auch nicht an Farben fehlen, und er hoffe, dass die Schüler einmal nach Paris kommen, um sie zu bewundern.

Weltweite Fassungslosigkeit

Welche Schülerarbeiten haben denn den Weg nach Paris gefunden und wie kam es dazu? Die Bilder der brennenden Kathedrale gingen am 15. April 2019 um die Welt und sorgten für Fassungslosigkeit, Entsetzen und Trauer. Ein Jahr dauerten die Aufräum- und Sicherungsarbeiten. Dann erst konnte die historisch originalgetreue Rekonstruktion beginnen.

Stolze Fünftklässler mit ihren Bildern und Lehrer Andreas Jost, der den Brief des Erzbischofs von Paris zeigt. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Fünftklässler des DBG und ihr Lehrer Andreas Jost haben sich fächerübergreifend im Kunst- und Religionsunterricht mit dem Brand und der Baugeschichte der gotischen Kathedrale beschäftigt. Auch den »Glöckner von Notre Dame« von Victor Hugo lernten sie kennen.

Jost zeigte ihnen den historischen Fassadenplan des Architekten Eugène Viollet-le-Duc aus dem 19. Jahrhundert mit zwei spitzen Helmen auf den bekannten Türmen, die nie gebaut wurden. »Wir haben sie gemalt, wie sie hätte sein sollen«, beschreibt das Hermine. Diese Fassade ist auf den farbigen Bildern der jungen Künstler zu sehen.

Komplementäre Farbkontraste

»Komplementäre Farbkontraste« ist Thema in der 5. Klasse im Fach Bildende Kunst. »Da geht es um kalt und warm«, sagt Pia. »Ja, ein roter Raum wirkt warm, ein blauer kalt«, fügt Florin hinzu. Und Micha meint, dass das auch b

ei der Kleidung so sei. Für den Hintergrund hat jedes Kind zwei Blätter mit Wasserfarben bemalt. Eins mit warmen Farben wie Gelb, Orange und Rot, eins mit kalten wie Blau, Grün und Lila. Beide Blätter wurden zusammen gefügt, so dass exakt eine Hälfte warm, die andere kalt wirkte.

Da muss man genau hinschauen: Die Türme an der Westfassade der Kathedrale Notre Dame de Paris haben hier die ursprünglich geplanten spitzen Helme, zwischen den Türmen hindurch sieht man den Dachreiter, der bei dem schrecklichen Brand 2019 in Flammen stand und wegbrach. Foto: Andreas Jost

Dann wurde der Fassadenplan ausgemalt und ebenfalls in eine warme Hälfte und eine kalte geteilt. Schließlich ist eine kontrastreiche, farbige Collage entstanden »Geteilt-komplementärkontrastierende Pigment-Kolorierung« nennt der Kunstlehrer das, mit dem Hintergrund in »Farbwertumkehrung«.

Aufmunterndes Geschenk

Die Arbeiten seien von Anfang an als aufmunterndes Geschenk an die vielen Restauratoren und die Leitung des Erzbistums Paris gedacht gewesen, erläutert Andreas Jost, der sich vorstellen kann, dass die Bilder den Bauzaun verschönern. Mächtig stolz seien die jungen Künstler auf den Brief des Erzbischofs.

»Die Leute auf der Baustelle sollen wissen, dass wir an sie denken und daran glauben, dass sie das schaffen«, versichert Milena. Die Wiedereröffnung der Kathedrale ist für Dezember 2024 geplant.

Eine Studienfahrt nach Paris? Das könnte klappen.

PETRA FOLGER-SCHWAB