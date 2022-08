Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Positive Zwischenbilanz des neuen Stadtstrand-Teams

Freizeit: Gäste loben Urlaubsgefühl am Mainufer in Wertheim - Gastronomie auf Sand bleibt noch bis zum 11. September geöffnet

Wertheim 23.08.2022 - 15:47 Uhr 2 Min.

Die Zwischenbilanz der neuen Betreiber des Wertheimer Stadtstrands fällt positiv aus. Am Sonntagnachmittag entspannen sich viele Radfahrer bei einer Erfrischung am Main. Richtig voll wird es am Abend.

Freitag und Samstag seien bei gutem Wetter die Tage mit den meisten Besuchern, resümierten beide. An einem sonnigen Wochenende kämen durchschnittlich 200 bis 250 Gäste pro Tag. Am vollsten sei es abends. Der Sonntag sei etwas ruhiger, ebenso Montag bis Donnerstag. Das Publikum sei bunt gemischt von 16 bis über 60 Jahre, am Wochenende kämen auch Familien mit jüngeren Kindern. Samstag und Sonntag habe man auch oft ältere Radfahrer als Gäste.

Das Speisenangebot werde angenommen, den Hauptumsatz mache man aber mit den Getränken. Ausfälle wegen schlechtem Wetter habe es nur wenige gegeben. Die Betreiber sprachen von bisher etwa 20 Tagen, an denen er Stadtstrand wetterbedingt nicht habe öffnen können. Diese hätten vor allem im Mai gelegen.

Das Grundkonzept, die Vorgehensweise bei Auf- und Abbau sowie die Öffnungszeiten wolle man auch in der neuen Saison beibehalten. Bewährt habe sich auch, die Musik ab 22 Uhr leiser zu machen. Es habe keine Beschwerden von Nachbarn gegeben, auch die Gäste seien ruhig und entspannt. »Wir hatten bisher keinerlei Probleme mit Gästen«, erklärte Ulusoy. Für die restlichen Wochen der Saison haben die Betreiber die Preise gesenkt. Dies soll ein Dank an die Gäste und zugleich der Abverkauf für die letzten rund drei Wochen sein.

Zufrieden mit dem Stadtstrandbesuch waren am Sonntag auch die Besucher. Ein Paar war mit dem Rad von Tauberbischofsheim nach Wertheim gekommen. Sie waren das erste Mal am Wertheimer Stadtstrand und lobten die Lage und Atmosphäre. Es sei »loungig« und versetze sie in Urlaubsstimmung.

Eine Familie mit jüngerer Tochter kam mit den Rädern aus Oberndorf. Sie seien schon öfters am Stadtstrand gewesen, berichteten sie. Es sei hier entspannt, und für die Kinder sei der Sand schön. Wertheim sei allgemein eine tolle Stadt. Eine Runde durch die Altstadt schließe man gerne mit einem Absacker am Stadtstrand ab.

Für die kommende Saison seien einige Neuerungen geplant. So will man, wenn es die Personalstärke zulässt, an den Wochenenden Bedienung anbieten. Die besonders beliebten überdachten Lounges sollen um vier Stück erweitert werden, sodass sie eine U-Form bilden. Zusammen mit der Brauerei Faust als Partner des Betriebs wolle man Mobiliar erneuern. Außerdem soll die Beleuchtung schöner, heller und farbenfroher werden. Eventuell soll auch die Bambushütte der Cocktailbar erneuert werden.

Geplant ist zudem eine Erweiterung des Speisenangebots um Burger. Zudem wollen die Betreiber im kommenden Jahr ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat zum Beispiel mit DJ anbieten. Der Aufbau für die neue Saison soll am 24. April 2023 beginnen. Mit der Öffnung rechnen Ulusoy und Isik zwischen dem 28. April und dem 5. Mai.

