Wie die Wertheimer Stadtverwaltung gegen Autoposer vorgehen will

Poller gegen Poser?

Wertheim 15.11.2022 - 15:58 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nachts Autos draußen halten: Dieser Abschnitt der Eichelgasse wird möglicherweise mit versenkbaren Pollern gesperrt. Kostenansatz: 116.000 Euro. Seit 2018 in Marktheidenfeld im Einsatz: Mit diesen versenkbaren Pollern wird die Zufahrt zum Marktplatz reguliert. Anwohner und Gewerbetreibende haben Fernbedienungen zur Steuerung. Auch hier am östlichen Ende der Eichelgasse soll künftig die Zufahrt beschränkt werden. Die Schilder machen eigentlich klar: Bis auf Anwohner sollen zwischen 20 und 6 Uhr keine Autos durch Vaits- und Eichelgasse fahren. Nun könnte die Botschaft der Verkehrszeichen durch Poller verstärkt werden. Setzt auch auf Poller: Wildes Parken an der Stiftskirche ist seit kurzem nicht mehr möglich.

Die Wertheimer Eichelgasse bietet schon seit Jahren Konfliktpotenzial zwischen Anwohnern und Kneipengängern: Erstere haben sich wiederholt über nächtliche Ruhestörungen, Vandalismus und das Urinieren in Hauseingängen beklagt, auch die Polizei war mehrfach im Einsatz, zeitweise hatte die Stadt sogar einen Sicherheitsdienst aufgeboten. In den vergangenen Jahren hatte es außerdem mehrfach Anwohnerbeschwerden über viele Autos in der engen und zufahrtsbeschränkten Gasse gegeben.

Dabei hängt das eine Problem mit dem anderen zumindest teilweise zusammen. Denn das Partyvolk stammt zumindest in Teilen von außerhalb, unter anderem aus dem Raum Würzburg.

»Regelrechte Rennen«

»Autoposer- und Tuningszene mit Breitreifen und viel PS veranstalten regelrechte Rennen«, hat ein Anwohner schon im September 2020 in einem Brandbrief an die Stadtverwaltung beschrieben. Zwischenzeitlich hat sich die Lage ein wenig beruhigt, doch weg ist das Problem nicht. Erst in der zum Montag habe es in der Gasse wieder erhebliche Lärmbelästigungen gegeben, berichten Anwohner gegenüber unserer Redaktion. Die Eichelgasse sei durch ihre Bauweise mit Häuserschluchten und Kopfsteinpflaster besonders empfindlich für Lärm, hieß es von Ordnungsamt und Polizei bereits in der Vergangenheit. Unser Medienhaus hat über die Probleme mehrfach berichtet.

Weil man besonders nachts den Falschfahrern nicht Herr werden konnte, gibt es nun die Überlegung, die Zufahrt baulich zu begrenzen. »Es geht vor allem darum, die dort rauszuhalten, die dort ihre Runden fahren«, sagt Volker Mohr, Leiter des Wertheimer Ordnungsamts. Also diejenigen, die über die Vaitsgasse in die Eichelgasse einbiegen, bis zur Ampel an der Landesstraße fahren und von dort nach links über den Packhof-Parkplatz zurück zur Vaitsgasse fahren, um das Schauspiel von neuem zu beginnen. Insgesamt geht es um nur etwa 120 Meter der Eichelgasse. Dort dürfen zwischen 20 und 6 Uhr nur Anwohner einfahren.

Geschehen soll das Ganze mit Hilfe von automatisch versenkbaren Pollern. Nur Anwohner und durchfahrtsberechtigte Fahrzeuge könnten sich dann per Funk den Weg freimachen, danach würde der Poller wieder hochfahren.

Solche Poller setzt die Stadt Marktheidenfeld schon seit 2018 in der Altstadt rund um den Marktplatz ein, über 170 Fernbedienungen wurden an Anlieger sowie Rettungsdienst und Feuerwehr verteilt. Doch der Start war holprig: Mal funktionierte die Mechanik der Poller nicht, dann wurden sie durch Autos demoliert. Die Wertheimer haben sich das Modell in Marktheidenfeld angesehen und sich über die Erfahrungen, die die Nachbarstadt mit dem System gemacht hat, ausgetauscht.

In der Main-Tauber-Stadt kommt erschwerend dazu, dass die Poller, die grundsätzlich hydraulisch oder elektromechanisch bewegt werden können, im potenziellen Hochwasserbereich liegen. Achim Hörner als Leiter des Referats Tiefbau der Stadtverwaltung sieht darin auf Anfrage unserer Redaktion allerdings keine größeren Probleme.

Teures Vorhaben

Sicher ist schon jetzt: Das Vorhaben dürfte kostspielig werden. »Die - sehr teure - Installation von Pollern in der Eichelgasse ist im Haushalt-Investprogramm für 2024 vorgesehen«, sagt die städtische Pressesprecherin Angela Steffan. Beschlossen ist derweil noch nichts: »Die Verwaltung wird das Vorhaben zu gegebener Zeit in den kommunalen Gremien vorstellen.« Bei der Einbringung des Haushalts im Gemeinderat im Oktober waren die Poller noch kein Thema. Sie finden sich allerdings im Investitionsprogramm der Stadt und sind für das Jahr 2024 mit 116.000 Euro veranschlagt.

Laut Referatsleiter Hörner sind die Poller nach gegenwärtiger Planung in der Eichelgasse ab der Kreuzung Vaitsgasse/Rathausgasse und kurz vor der Einmündung zum Packhof-Parkplatz vorgesehen.

Seit kurzem schon Realität sind dagegen Poller an der Wertheimer Stiftskirche: Mit den seit Anfang November dort installierten und durch Ketten verbundenen Metallpfosten will die evangelische Kirchengemeinde künftig das wilde Parken auf dem Areal verhindern. Entfernen lassen sie sich nur mit einem passenden Dreikantschlüssel.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Poller in Marktheidenfeld Die Stadt Marktheidenfeld hat 2018 versenkbare Poller installieren lassen, um ein unbefugtes Befahren des Marktplatzes zu verhindern und den Autoverkehr durch die Mitteltorstraße zeitweise zu begrenzen. Es gibt zwei Poller in der Mitteltorstraße und einen am Marktplatz. Die Poller haben immer wieder für Aufsehen, aber auch für Hohn und Spott gesorgt, denn gerade am Anfang gab es zahlreiche Pannen: Fahrzeuge fuhren versehentlich gegen die Absperrungen und beschädigten diese, sodass sie nicht mehr vollständig eingefahren werden konnten und mehrfach aus- und wieder eingebaut werden mussten. Die Poller füllen zahlreiche Sitzungsprotokolle des Stadtrats, doch nur in einem ist eine Aussage zu den Preisen: Bei der Einholung von Angeboten wurden pro Poller etwa 5000 Euro inklusive Einbau als Richtwert angesetzt. (scm/chw)