Polizeiposten Freudenberg endgültig am Ende

Schließung zum Jahresende

Freudenberg 21.10.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Wobei er faktisch nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn schon seit 2010 nicht mehr besetzt war und die Aufgaben durch das Revier in Wertheim oder den Posten Külsheim übernommen wurden. "Defizite in der Aufgabenwahrnehmung gab es diesbezüglich nicht", konstatiert auf Anfrage Pressesprecherin Petra Rutz. Vor dem 1. September 2010 sei der Posten unter der Woche tagsüber mit zwei Beamten besetzt gewesen. Im Krankheitsfall und auch bei Ermittlungen außerhalb des Gebäudes oder bei Fortbildungen sei der Polizeiposten stunden- oder tageweise geschlossen gewesen.

Bei der Entscheidung für die endgültige Schließung habe die Personalsituation "keine Rolle" gespielt. Es würden vielmehr Synergieeffekte realisiert durch Konzentration von Personal und spezialisiertes Arbeiten am zentralen Standort des Polizeireviers Wertheim. "Zudem kann der personell verstärkte Bezirksdienst den Polizeiposten Külsheim punktuell unterstützen, so dass temporäre Schließungen wie zuvor beim Polizeiposten Freudenberg, nahezu ausgeschlossen sind", verspricht Rutz sogar eine Verbesserung für die Bürger.

Notrufe aus dem gesamten Präsidiumsbereich gehen nach ihrer Darstellung beim Führungs- und Lagezentrum zentral in Heilbronn ein. Von dort werden die Streifen disponiert. Notrufe aus dem Bereich Freudenberg würden von der Dienstgruppe des Polizeireviers Wertheim "abgearbeitet". "Die Anfahrtszeit richtet sich nach dem Standort der Streifenwagen im Revierbereich", beantwortet sie die Frage nach den konkreten Folgen.

Da die Zusammenarbeit des Polizeireviers Wertheim mit den benachbarten bayerischen Polizeiinspektionen Miltenberg und Marktheidenfeld "reibungslos" verlaufe, helfe man sich auch über Landesgrenzen. Bei entsprechenden Einsatzlagen sei es üblich, sich gegenseitig zu unterstützen. "Im Ergebnis kann dies dazu führen, dass die Miltenberger Polizei schneller an einem Einsatzort in Freudenberg ist, als die Wertheimer Polizei", unterstreicht die Sprecherin. Umgekehrt komme es "natürlich" auch zu Unterstützungen der Miltenberger Polizei durch das Polizeirevier Wertheim.

Bürgermeister Roger Henning (CDU) zeigte sioh in der letzten Gemeinderatssitzung mit der Betreuung durch das Revier Wertheim zufrieden. "Die Schließung ist natürlich bedauerlich. Aber faktisch war der Posten schon seit ich im Amt bin ja nicht mehr im Betrieb", kommentiert der frühere Polizist. Wichtig sei unabhängig von der Zahl der Dienststellen, dass die Ordnungshüter auf der Straße präsent sind. Er hoffe, dass dies in Freudenberg weiterhin so sei und die Polizei handlungsfähig bleibe. Für das Gebäude am Burgweg gebe es noch keine Verwendung nach dem 1. Januar 2023. "Ich habe da ein bis zwei Ideen, aber das ist noch nicht spruchreif", sagt Henning.

Ralph Bauer