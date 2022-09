Polizeikontrollen in Wertheim: Elterntaxis im Visier

Situation an der Grundschule in Bestenheid unter die Lupe

Wertheim 18.09.2022 - 14:35 Uhr 3 Min.

Kontrollaktion der Polizei vor der Grundschule in Bestenheid. Insbesondere zu Schulbeginn herrscht in der engen Straße reger Betrieb.

7.15 Uhr: Der Wertheimer Polizeichef Matthias Jeßberger brieft seine Beamten. Neben den Polizisten vom örtlichen Revier ist auch ein Team des Verkehrsdienstes aus Tauberbischofsheim mit dabei. Die Kontrollen zum Schulanfang in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres sind ein landesweites Konzept. "Wir in Wertheim machen das das ganze Jahr", sagt Jeßberger. Neuralgische Punkte gibt es genug: Der Busbahnhof oder den Übergang über die Bestenheider Landstraße auf Höhe der Aral-Tankstelle. Da gibt es zwar Fußgängertunnel. Doch kaum ein Schüler oder andere Fußgänger nutzen sie.

Laufen statt fahren

Seit Montag hat die Polizei an den Wertheimer Schulen kontrolliert: Richtiges Parken, Ein- und Aussteigesituation, Geschwindigkeit, richtige Sicherung von Kindern - und Fahrer. Und: Die Beamten sollen die Eltern fragen, wieso die Kinder nicht zu Fuß kommen. "Eigentlich gibt es hier genügend Wege, die man laufen könnte. Man kann sich im Vorfeld überlegen, welchen Weg die Kinder gehen sollen", sagt der Polizeichef zur Situation in Bestenheid.

Die Gemeinschaftsschule, die Schulen in Nassig, Reicholzheim und weitere haben Jeßbergers Leute schon besucht - und bis zu diesem Morgen fünf Verwarnungen verteilt, weil Kinder nicht richtig angeschnallt waren oder keinen geeigneten Kindersitz hatten. "Im Großen und Ganzen geordnet", ist Jeßbergers Zwischenfazit. "Insbesondere die jungen Schüler liegen uns am Herzen, weil sie Geschwindigkeiten und Entfernungen weniger gut abschätzen können." In Wertheim gab es in den vergangenen drei Jahren zwar keine Schulwegunfälle, aber im Landkreis: Insgesamt fünf in 2020, 2021 und das erste Halbjahr 2022, insgesamt sieben Kinder wurden dabei verletzt, eins davon schwer.

Eng und unübersichtlich

Der Eingang der Bestenheider Grundschule liegt in einer Kurve, direkt vor der Schule gibt es ein Halteverbot. "Das wird später verdammt eng und unübersichtlich", prognostiziert Jeßberger.

7.20 Uhr: Eine Frau fährt mit ihrem Auto flott um die Kurve vor der Schule und hält an. Dass sie gleich drei Fehler auf einmal macht, weiß sie da vielleicht noch nicht. Parken auf dem Gehweg, gegen die Fahrtrichtung und im absoluten Halteverbot. Da kann Polizist Jörg Mattern, der das Auto kontrolliert, auch nicht mehr beide Augen zudrücken. 50 Euro Verwarngeld werden für die Fahrerin fällig. "Das spricht sich unter den Eltern rum, wenn es auch mal was kostet", wird Jeßberger später sagen.

Kurz nach 7.30 Uhr. Eine Kolonne von Real- und Berufsschülern ist per Zug am Haltepunkt Bestenheid angekommen. Auf dem Weg zu den Schulen kommen auch sie durch den Robert-Bunsen-Weg an der Grundschule vorbei, bei der jetzt die Elterntaxis Schlange stehen. "Guten Morgen", sagen Philipp Merola und Phil Hoffmann vom Wertheimer Polizeirevier, die jeweils kurze Blicke auf die Fahrer und die im Fond platzierten Kinder werfen. In der Rushhour muss es schnell gehen. Wenn Kleinigkeiten nicht stimmen, gibt es eine mündliche Aufklärung anstelle von Verwarngeldern.

Dem Chaos entgehen

Sabrina Schießer hat etwas abseits geparkt, als sie ihren Sohn Felix aussteigen lässt. Normalerweise fährt der Drittklässler mit dem Bus. "Wir parken sonst immer hier, vorne ist das ein Chaos", sagt Schießer, die die Kontrollaktion der Polizei begrüßt. Einige Minuten später trifft eine ganze Gruppe von Schulanfängern ein. Zu Fuß und von einigen Elternteilen begleitet.

Kurz vor 8 Uhr kommen noch die Mondfelder und Grünenwörter Schüler per Bus. Kaum sind sie ausgestiegen, überprüfen die Fachleute aus Tauberbischofsheim das Fahrzeug. Fahrzeugschein, Verbandskasten, Unterlegkeile, Nothämmer und Feuerlöscher, der Fahrer soll alles vorzeigen. Zum Schluss stellt sich noch einer der Beamten in die schließende Tür, um den Einklemmschutz zu überprüfen. "Das war das kleine Programm, weil der Fahrer weitermusste. Wenn wir uns den genau anschauen, dauert das eine halbe Stunde", sagt einer der Beamten.

"Es war gut, dass die Polizei Präsenz gezeigt hat." Melanie Matuszewski richtet einen klaren Dank an die Beamten. "Ansonsten ist das Aussteigen nicht so geordnet, wie es heute war. Das freut uns sehr", sagt die Schulleiterin, die hofft, dass die Kontrollaktion auch nachwirkt. "Zum Wohle des eigenen Kinds wäre es gut, wenn sie umsichtig und rücksichtsvoll ihr Kind bei uns abliefern würden. Das ist manchmal nicht so." Beim dauerhaften Lerneffekt der Eltern ist ein Beamter bei der Abschlussbesprechung mit Jeßberger pessimistischer: "Ich denke, das hält jetzt ein, zwei Tage an."

Matthias Schätte