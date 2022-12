Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Polizeichef Becker verabschiedet sich von Landrat Schauder

MAIN-TAUBER-KREIS 15.12.2022 - 14:57 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Polizeipräsident Hans Becker (links) verabschiedet sich von Landrat Christoph Schauder. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Markus Moll

Wie die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis mitteilt, hat Schauder ihm für die stets enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl zwischen den beiden Behördenleitern persönlich als auch generell zwischen Kreisverwaltung und Polizei gedankt. Besonders geschätzt habe er die äußerst pragmatische Arbeitsweise von Polizeipräsident Becker.

Viel persönlicher Einsatz

Schauder würdigte auch den persönlichen Einsatz Beckers als stellvertretender Vorsitzender im Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung. In diesem Zusammenhang hatte Hans Becker auch die Verleihung des Zivilcouragepreises im Main-Tauber-Kreis initiiert. »Die Geehrten haben jeweils eine öffentliche Anerkennung in hohem Maße verdient. Zudem soll die öffentliche Auszeichnung auch dazu ermuntern, sich in kritischen Situationen couragiert für andere Menschen einzusetzen«, sagte der Polizeipräsident.

Landrat Schauder stellte besonders die erfolgreiche Arbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn heraus, dessen Zuständigkeitsbereich der zweitsicherste in Baden-Württemberg sei. Zudem hob er hervor, dass das Polizeipräsidium Heilbronn im vergangenen Jahr mit 66 Prozent die höchste Aufklärungsquote im Land erreicht habe.

Das Polizeipräsidium Heilbronn ist zuständig für den Stadt- und den Landkreis Heilbronn, den Main-Tauber-Kreis, den Hohenlohekreis und den Neckar-Odenwald-Kreis und damit für etwa 853.000 Bürger sowie für eine Fläche von rund 4400 Quadratkilometern, so die Mitteilung.

el