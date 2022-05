Polizei nimmt sich Elektrofahrräder vor

Hintergrund: Rollprüfstände für E-Bikes

Die Zahl der elektromotorischen Fahrräder und Kleinst-Elektrofahrzeuge auf den Straßen steigt rapide und damit auch die Anforderungen an ihre Sicherheit. Die neue Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung bildet jetzt die Gesetzesgrundlage, nach der die Hersteller dieser Fahrzeuge umfangreiche Prüfungen absolvieren müssen, damit sie auf öffentlichen Straßen bewegt werden dürfen.

Bei der Polizeikontrolle in Freudenberg wurde das Fahrrad in den mobilen Rollenprüfstand eingespannt und der Turbo eingeschaltet, um zu messen, mit welcher Geschwindigkeit das Rad, ohne zu treten, fährt. Dann wurde an den Pedalen gedreht, um festzustellen, bis zu welcher Geschwindigkeit die Motorunterstützung läuft. Etwas Muskelkraft ist hier schon erforderlich, wenn man das Rad auf bis zu 50 km/h bringen will. Die Geschwindigkeit kann somit recht genau bestimmt werden.

Auf modernen Prüfständen gibt es verschiedenste Mess- und Prüftechniken. Dort kann man prinzipiell alle elektrifizierten Klein- und Kleinstfahrzeuge, vom E-Bike über Segways, E-Rollern oder Hoverboards bis hin zu drei- oder vierrädrigen Lastenfahrrädern unter Realbedingungen auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit testen. Das kleine mobile Gerät bei der Kontrolle in Freudenberg war dafür nicht ausgerichtet. ()