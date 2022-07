Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Polizei befreit Hunde aus überhitztem Auto: Tierschützer zeigen Halter an

Nach Vorfall in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim 19.07.2022 - 15:42 Uhr < 1 Min.

Die Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sei am Dienstag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mosbach erstattet worden, berichtet PETA. Weil: Das Tierschutzgesetz untersage »Tieren länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Leiden oder Schmerzen zuzufügen«.

Der Hundehalter hatte seinen verschlossenen Wagen mit den beiden Golden Retriever laut Polizei bereits mehrerer Stunden bei 30 Grad Außentemperatur »in der Sonne abgestellt«. Besorgte Passanten meldeten dies der Polizei. Die suchte dann nach dem Halter des Autos – vergebens. Polizei: »Durch die im Sprinter anstauende Hitze befanden sich die Hunde vermutlich in Lebensgefahr.« Also entschlossen sich die Beamten vor Ort, eine Seitenscheibe einzuschlagen. Beide Tiere waren bereits dehydriert, ein Tierarzt versorgte sie anschließend.

Monic Moll, »Fachreferentin für tierische Mitbewohner« bei PETA, rechtfertigt das Vorgehen der Tierschutzorganisation: »Wer einen Hund bei warmen Außentemperaturen im Auto zurücklässt, riskiert das Leben des Tieres und muss mit einer Strafanzeige rechnen.« Sie weist darauf hin, dass bereits wenige Minuten in der Sonne ausreichen, um den Inneraum eines geparkten Autos auf bis zu 70 Grad zu erhitzen. Auch leicht geöffnete Fenster oder ein Schattenplatz genügen nicht.

Moll: »Viele Hundehalterinnen und -halter unterschätzen die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung, wenn sie die Tiere im Wagen zurücklassen. Hunde werden in den überhitzten Fahrzeugen schnell unruhig, kratzen an den Fenstern und geraten in Panik. Dies verschlimmert die lebensgefährliche Situation zusätzlich.«

