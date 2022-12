Polit-Kabarett, Comedy und Lesungen 2023 in Wertheim geplant

Buntes Programm auf der Kleinkunstbühne

Wertheim 06.12.2022 - 12:05 Uhr 2 Min.

Die "Convenartisten" Bernadette Latka, Nadine Schmid und Walter Hörnig mit dem neuen Programm der Kleinkunstbühne. Foto: Michael Geringhoff

Die Zukunft sieht demnach so aus: »Musikalische Erbauung, politisches Kabarett, Comedy, Lesungen«, in dieser Reihenfolge werde es laufen, erklärt Hörnig. Außerdem wolle er »weniger Fernsehnasen« im Programm haben, sagt er auch. Parallel sieht er allerdings die Tendenz, wonach das Publikum immer häufiger kein Risiko eingehen mag und am liebsten das anschaut, was es eh schon kennt.

In diesem Spagat ist es dann so, dass eben doch auch Größen wie Urban Priol ihre Chance bekommen werden.

Schwerpunkt zweites Halbjahr

Probiert hatten die »Convenartisten« es in diesem Sinne übrigens auch bei der österreichischen Wahlleipzigerin Lisa Eckhart - das hatte allerdings nicht geklappt. Die »Big Banger«, wie Priol, sollen es bringen und das Geld in die Kasse spülen, das es braucht, um den Rest des Programms zu finanzieren - jenen Teil, der eher off-mainstream und damit vielleicht sogar interessanter ist.

Zu den Big Bangern, sie kommen sämtlich im zweiten Halbjahr, zählen auch Fola Dada - unter anderem ist sie Trägerin des deutschen Jazzpreises 2022 - und Bodo Bach. »Aber da kommt noch mehr«, weiß Hörnig.

Den Wertheimer Affen gibt es obenauf, er geht im Oktober ´23 neuerlich über die Bühne. Der Affe des vergangenen Jahres war an Sven Garrecht gegangen und der eröffnet auch das kommende Programmjahr. »Wenn nicht jetzt, wo sonst?«, heißt es bei ihm am 14. Januar. Hingehen lohnt scheinbar, Garrechts Sprachwitz ist mittlerweile auch anderweitig aufgefallen - diverse Preise spiegeln das wider.

Am 28. Januar kommen die Blues-Nasen mit Larry DOC Watkins ins Gewölbe. »Ein Wahnsinns-Sänger«, schwärmt Hörnig. Wer auf Blues und Rockmusik stehe, der komme nicht umhin. Scherze über blinde Menschen, gehen nur dann in Ordnung, wenn Blinde sie selbst machen.

Bei Timur Turga ist es seit zwei Jahren soweit, ist er in diesem Sinne und von der Krankenkasse anerkannt, politisch korrekt. »Blind Date - Augen zu und durch«, heißt sein Kabarett-Programm. Turgas Sicht auf die Dinge gibt es am 11. und 25. Februar: TBC - auf ihrer gefühlt fünften, aber definitiv letzten Abschluss-Tournee. Im Sommer wird endgültig Schluss sein.

Am 4. März schaut der Ex-TBCler Mäc Härder mit seinem Programm »Ihr könnt mich alle gern haben« vorbei. In einer anderen Zeitrechnung - nämlich kurz vor Corona - war Andy Sauerwein schon mal da. Am 18. März gibt es ein Best-Off aus vorangegangenen Programmen. Wem das nicht wild genug ist, dem empfiehlt die zweite Vorsitzende Nadine Schmid die Gewölbegaukler, die mit einer komischen Tragödie nach Michael Ende ums Eck kommen. Das sei durchaus etwas für Erwachsene, so die Regisseurin Bernadette Latka. Neben Ende und den Schauspielern werde die Bühne - mitgestaltet von Tommy Kies - eine eigene, bislang ganz unbekannte, Rolle spielen. Jeweils Freitag und Samstag, 21. und 22. April, sowie 28. und 29. April.

Philipp Weber kommt

Am 13. Mai kommt Philipp Weber zurück. »KI« heißt das Programm, das coronabedingt zwei Jahre lang in der Warteschleife schwirrte. Im Zentrum des Kabaretts um künstliche Intelligenz und Idiotie steht der Homo Digitalis.

»Mal eine ganz andere Zielgruppe«, wird laut Walter Hörnig, die »Jam Gang« erreichen. Das gibt demnach eine Rocknacht mit den bekannten Gesichtern verschiedener der Local Heroes (27. Mai). Einer, der bereits größere Hallen füllt, ist Martin Zingsheim. »Meine persönliche Empfehlung«, wirbt Hörnig.

Beim Kabarett-Programm »Aber bitte mit ohne«, geht es nicht nur um Laktose und fair gehandelte Ökoklamotten, sondern um den trendigen Scheinverzicht im Großen und Ganzen. Weiterreichende Pläne haben sie bei Convenartis auch. Stichwort: Programmkino.

»Viele unserer Mitglieder sind schon ganz scharf drauf«, die Liste der vorgeschlagenen Filme sei bereits jetzt ellenlang, informiert Hörnig abschließend.

MICHAEL GERINGHOFF

