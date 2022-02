Podcast: Rettungsdienstler im Corona-Dauereinsatz

Franziska Wolf und Lars Müller vom Roten Kreuz erzählen

Rettungsdienst

Franziska Wolf (24) und Lars Müller (28) arbeiten für den DRK-Kreisverband in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis).



Im Podcast erzählen die Notfallsanitäterin und der Rettungssanitäter, was sie derzeit erleben:

Corona: Was Kräfte im Rettungsdienst sagen



Nach jedem Einsatz mit Infektionsverdacht wird der Rettungswagen eine Stunde lang desinfiziert. Die Einsatzkräfte beschreiben, dass lange Fahrten für Patientenverlegungen nötig sind und mit welchem Gefühl man zu einem Einsatz fährt, wenn das Stichwort »Corona« fällt. »Wir sind mehr als die Sanka-Fahrer, als die viele uns ansehen«, sagt Franziska Wolf. Als Notfallsanitäterin hat sie eine dreijährige Ausbildung durchlaufen, es ist die höchste nichtärztliche medizinische Qualifikation.



Müller: »Man trifft die Patienten in den unterschiedlichsten Zuständen an. Es kann sein, dass sie im Augenblick noch fit wirken. Das kann sich aber jederzeit schnell ändern«, sagt er. »Sie können in den Minuten oder der halben Stunde, die wir da sind, so kreislaufinstabil werden, dass sie am Ende sogar einen Beatmungsplatz brauchen«, beschreibt Wolf.

Beide schildern auch, was die hohe Belastung mit dem ?Team macht, wie sie damit umgehen und ob sie sich in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen. Und sie haben einige einfache Tipps parat, wie jeder Bürger die Arbeit der Rettungsdienstler erleichtern kann – innerhalb und außerhalb von Pandemiezeiten.

