Plötzlich erzählt der Demenz-Patient von früher

Studie »Homeside«:Angehörige aus der Region nimmt an Forschungsprojekt teil - Musik und Literatur als Erleichterung bei der Pflege

Laura Blauth und Thomas Wosch, Musiktherapeuten an der Würzburger Hochschule, wollen pflegende Angehörige sowie an Demenz erkrankte Menschen durch Künste zu mehr Lebens- und Beziehungsqualität verhelfen.

Man muss über keinerlei Vorwissen verfügen: Die Würzburger Studie »Homeside« lädt Menschen, die Angehörige mit Demenz pflegen, ein, einfach mal auszuprobieren, ob die Pflege durch den Einbezug von Musik oder Literatur leichter wird. Beate R. (Name geändert) aus dem Main-Tauber-Kreis ließ sich auf die Sache ein. Das habe sich für sie auch voll und ganz gelohnt, schwärmt die 66-Jährige. Seit September können sich weitere Angehörige aus Main-Tauber und Main-Spessart für die Untersuchung bewerben.

Leicht kann es bei der Pflege eines dementen Menschen zur Überbelastung kommen. Das bestätigt Beate R: »Schwierig ist zum Beispiel, dass ich ständig für meinen Mann mitdenken muss.« Ihr 81 Jahre alter Gatte, der die Diagnose Alzheimer vor etwa eineinhalb Jahren erhielt, kann zum Beispiel keine Termine mehr selbstständig ausmachen. Beate R. ruft für ihn bei Ärzten an. Und sie kontrolliert jeden Tag, ob ihr Mann seine Tabletten eingenommen hat. Psychisch belastend sei für sie vor allem, dass sie mit ihrem Mann nicht mehr von gleich zu gleich kommunizieren könne. Das tue ihr sehr weh: »Wir waren all die Jahre immer auf Augenhöhe gewesen.«

Der »Pflege-Burnout« wird nicht lange auf sich warten lassen, steuert man bei zu großer Belastung nicht gegen. In der Studie »Homeside« wird untersucht, in welchem Maße Künste Pflegende entlasten können. Dies geschieht zum einen durch eine spezielle Art und Weise, wie Angehörige mit ihrem demenziell veränderten Verwandten musizieren. In einer zweiten Studiengruppe lernen die Teilnehmer, auf eine »situative« Weise zu lesen. Beate R. nahm an der Lesegruppe teil. Über Online-Konferenzen lernte sie, Geschichten so vorzulesen, dass sie dadurch in engen Kontakt mit ihrem Mann kam. Wichtig, erfuhr sie, ist dabei, dass man sich gegenübersitzt. Und seinen Partner häufig anblickt.

Manchmal bringt ein ganz triviales Wort Beate R.s Mann aus dem Konzept. Das kann etwa »Küche« sein. Durch die Blickkontakte beim Lesen bekam die Rentnerin aus dem Tauber-Kreis immer sofort mit, wenn ihr Mann ein Wort nicht verstand. »War es das Wort 'Küche', unterbrach ich und ging mit ihm in die Küche, um zu zeigen, was das Wort meint.« Genau dies bedeutet »situatives Lesen«: Beate R. las nicht nur vor. Sondern sie lernte, mit den Situationen umzugehen, die durch das Vorlesen entstanden. An Weihnachten 2020 stieg sie in das Projekt ein. Drei Monate las sie intensiv: »Wir taten das nach einem festen Tagesablauf, und zwar immer gleich nach dem Frühstück.«

Am Ende der Studie wird sich zeigen, wer von welcher Methode am besten profitiert. Ob also für bestimmte Paare Musik und für andere Literatur der bessere Weg ist, die eigene Lebensqualität sowie jene des demenziell veränderten Menschen zu steigern. Angesiedelt ist die Studie an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Würzburger Hochschule. Geleitet wird sie von den Musiktherapeuten Thomas Wosch und Laura Blauth. Mitarbeiterinnen des auf Demenz spezialisierten Würzburger Vereins »Halma - Hilfen für alte Menschen im Alltag« bringen den Studienteilnehmern im Auftrag von »Homeside« bei, Lektüre auf eine spezielle Weise einzusetzen.

Neues aus der Vergangenheit

Beate R. lernte die Wirkung von »situativ« eingesetzter Lektüre zu schätzen. So wurden bei ihrem Mann durch die Texte, die sie vom »Homeside«-Team erhielt, Erinnerungen geweckt. Nach über 40 Ehejahren erfuhr Beate R. manches aus der Vergangenheit ihres Gatten, das ihr bisher unbekannt war. »Das waren keine Sensationen«, schmunzelt sie. Aber kleine Anekdoten. Als sie mit ihm über einen bestimmten Text ins Gespräch kam, erinnerte er sich trotz seiner Demenz zum Beispiel noch ganz genau, mit wem er als Twen in welchem Lokal unterwegs war. Er, dem Worte wie »Küche« oder »Brot« oft nichts mehr sagen, kannte noch den Namen seines Kameraden. Und den des Lokals.

Die Unterstützung pflegender Angehöriger zu Hause könnte ein neues Arbeitsgebiet für Musiktherapeuten werden, sollten sich nach Abschluss der Studie im Jahr 2022 positive Effekte zeigen, so Projektleiter Thomas Wosch. Die Untersuchung selbst ist international ausgerichtet. Es gibt fünf Projektstandorte in Würzburg, Melbourne, Cambridge, Oslo und Krakau. Untersucht werden neben der Lebensqualität von Angehörigen und Pflegebedürftigen nicht zuletzt auch ökonomische Aspekte: Lassen sich zum Beispiel Medikamente, Arztbesuche oder Aufenthalte in der Klinik reduzieren, wenn Musik oder Literatur zu Hause intensiv mit allen Sinnen erfahren wird?

Richtig reingehängt

Beate R. hat sich in die Sache richtig reingehängt. Nicht ganz einfach, gibt sie zu, war es für sie, dass es aufgrund der Lockdowns zu Anleitungen per Videokonferenz kam. Doch dem Studienteam blieb nichts anderes übrig. Ursprünglich waren Anleitungen direkt im häuslichen Umfeld der Teilnehmer geplant gewesen. Dem Studienkonzept zufolge gibt es innerhalb von drei Monaten drei Anleitungen von jeweils zwei Stunden. Alle zwei Wochen werden Fragen per Telefon beantwortet. Während der Dauer der Studie führen die Angehörigen ein Tagebuch. Das, sagt Beate R., war nicht aufwendig: »Man muss nur bestimmte Dinge ankreuzen.«

Stichwort: Homeside In der Studie »Homeside« wollen Forscher aus Würzburg, Melbourne, Cambridge, Oslo und Krakau herausfinden, ob es mit situativ eingesetzter Musik oder mit situativem Lesen gelingt, die Lebensqualität pflegender Angehöriger und Demenzkranker zu steigern. Im Moment nehmen daran demenziell veränderte Menschen im Alter zwischen 50 und 92 Jahren teil. Die Studie läuft noch bis Sommer 2022. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich per Mail unter studie-homeside.fas@fhws.de bei Laura Blauth melden. ()